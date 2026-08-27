Piedra a piedra: Riegos El Progreso en Elche empieza a perder su histórica fachada

La histórica fachada de Riegos El Progreso de Elche ha comenzado este jueves a desmontarse. Después de que el miércoles arrancaran sobre el terreno los trabajos previos para liberar la estructura de los soportes metálicos que la mantenían asegurada, los operarios han iniciado ya la retirada de los elementos arquitectónicos que deben conservarse. La intervención ha comenzado, como estaba previsto, por la parte más alta del inmueble, concretamente por la cornisa principal, y continuará de arriba hacia abajo mediante un procedimiento especialmente cuidadoso para recuperar las piezas originales.

Los trabajos suponen entrar en la fase más delicada y singular de una obra que permitirá desmontar la fachada neoclásica sin perder sus principales componentes históricos. Los elementos protegidos se extraen individualmente, se identifican y numeran conforme a su posición y, una vez en tierra, se protegen con papel de burbuja antes de ser trasladados a dependencias municipales. Allí permanecerán almacenados hasta que llegue el momento de reconstruir la fachada y puedan regresar al lugar que les corresponde.

Parte de la cornisa de la fachada de Riegos El Progreso en Elche en el momento de su desmontaje, este jueves / Áxel Álvarez

De la cornisa hacia abajo

La operación ha comenzado por la cornisa superior, una secuencia determinada por la propia lógica constructiva: para desmontar una fachada de estas características es necesario avanzar desde la parte más elevada hacia las cotas inferiores. La grúa instalada junto al inmueble desempeña un papel fundamental para permitir que las piezas que se quieren conservar puedan descender de manera controlada, sin golpes que puedan dañarlas y evitando que se pierda un patrimonio que deberá incorporarse a la futura construcción.

El arquitecto jefe del Área de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento de Elche, Julio Sagasta Sansano, explicaba a INFORMACIÓN durante el inicio de las actuaciones cómo se desarrollaría esta fase. «Una vez se retiren las cerchas, ya empezará a desmontarse la fachada con una grúa, piedra a piedra», señalaba el técnico municipal. Ese momento ha llegado este jueves, una vez realizados los trabajos preparatorios que durante los últimos días se habían concentrado principalmente en el interior del edificio.

Embalaje en papel de burbujas de una de las piezas retiradas en Elche / Áxel Álvarez

La preparación había comenzado el lunes con la eliminación de tablas y otros elementos empleados para asegurar la estructura y continuó el miércoles con la retirada de las cerchas y soportes metálicos que durante años han contribuido a mantener en pie la fachada. Aunque esta primera parte de la obra resultaba menos visible desde la calle, era imprescindible para dejar libre el alzado antes de intervenir directamente sobre sus componentes históricos.

El proceso que ahora se desarrolla requiere identificar qué partes de la fachada pueden recuperarse y cuáles, por sus características constructivas, deberán eliminarse. Sagasta detalló que los elementos de mayor interés están formados principalmente por sillares de arenisca, mientras que entre ellos existen paños que previsiblemente están construidos mediante mampostería enlucida. Estos últimos no se desmontarán siguiendo el mismo procedimiento, sino que serán picados y retirados.

Las piedras a conservar se depositan sobre un camión para ser transportadas y guardadas en dependencias municipales / Áxel Álvarez

Un anclaje para cada sillar

Mucho más minuciosa está siendo la intervención sobre la sillería que sí debe conservarse. Para separar cada una de estas piezas de la estructura, los trabajadores utilizan un sistema que permite sujetarlas antes de desprenderlas. Según explicó el arquitecto municipal, se coloca en cada elemento una especie de anclaje mediante un bulón o tornillo, al que posteriormente puede engancharse la grúa. De esta manera, el sillar queda asegurado antes de separarse y puede bajarse de forma controlada. Precisión casi quirúrgica.

El procedimiento evita una retirada indiscriminada de materiales y convierte el desmontaje en una operación prácticamente individualizada. Una vez extraída, cada pieza recibe su correspondiente identificación. La numeración está relacionada con un plano de la fachada que permitirá conocer exactamente de qué punto procede cada elemento y facilitará posteriormente la operación inversa: devolver los sillares conservados a su posición cuando se ejecute la reconstrucción.

Los trabajos de desmontaje de la fachada han obligado a cortar el tráfico hasta al menos este viernes / Áxel Álvarez

A este sistema se añade ahora el proceso de conservación inmediatamente posterior a la extracción. Las piezas que van descendiendo desde la fachada se embalan con papel de burbuja, se mantienen debidamente numeradas y son trasladadas a instalaciones municipales. El objetivo es que permanezcan protegidas durante el periodo que transcurra entre el desmontaje actual y su futura reutilización.

La actuación no se limita a los sillares. Entre los componentes arquitectónicos que deben salvarse figuran también la cornisa que ha comenzado a retirarse este jueves, el frontón, los recercados de los huecos y el zócalo, además del resto de elementos incluidos en la protección patrimonial. El criterio consiste en conservar aquellos componentes originales que forman parte de la imagen histórica del inmueble y que permitirán reproducir posteriormente la composición del alzado.