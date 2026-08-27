Cuatro detenidos por estafar 10.500 euros de tarjetas de crédito para comprar móviles de alta gama en Elche

Hacerse con más de 10.500 euros mediante compras fraudulentas de teléfonos móviles y otros dispositivos de alta gama utilizando tarjetas bancarias ajenas. Es la estafa de una banda organizada localizada en Elche tras la detención de la Policía Nacional de cuatro hombres, de entre 21 y 33 años, como presuntos autores de los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal después de una investigación que ha permitido esclarecer, por el momento, siete operaciones fraudulentas en Alicante, Elche, Murcia y Cartagena.

El grupo habría desarrollado un sistema con el que conseguía acceder a las cuentas de clientes de un conocido establecimiento comercial para efectuar compras por internet. Para ello, según la Comisaría, sus integrantes contactaban previamente con las víctimas haciéndose pasar por personal de seguridad de la empresa y, mediante técnicas de ingeniería social, lograban que les facilitaran los códigos de verificación necesarios.

Una vez conseguido el acceso, realizaban las compras empleando las tarjetas bancarias de las víctimas, aunque los datos facilitados para los pedidos no correspondían con los titulares. Los productos eran enviados posteriormente mediante empresas de paquetería y recogidos sin que se produjera una identificación efectiva de la persona que recibía el paquete.

Pago diferido

Los investigadores apuntan, además, a que el uso de tarjetas de pago diferido jugaba a favor de los sospechosos, ya que los afectados normalmente no descubrían los cargos fraudulentos hasta el mes siguiente. Una vez en posesión de los terminales de alta gama, la organización los introducía en el mercado de segunda mano para convertir rápidamente los artículos en dinero en efectivo.

La investigación comenzó después de que el departamento de seguridad de unos grandes almacenes alertara a la Policía Nacional de una posible estafa. La empresa había detectado que un teléfono móvil de alta gama había sido adquirido utilizando fraudulentamente una tarjeta bancaria.

El terminal ya había sido entregado por uno de los repartidores del establecimiento a una tercera persona cuando se descubrió el fraude. Poco después, el personal de seguridad relacionó aquella operación con una segunda compra de otro teléfono de características similares, igualmente abonado de manera fraudulenta pero con cargo a una víctima diferente.

Las coincidencias en el sistema empleado y en la zona elegida para recibir los productos hicieron sospechar que ambos hechos podían estar relacionados. Ante esta situación, el establecimiento decidió avisar a la Policía antes de realizar cualquier gestión sobre el segundo pedido.

Entrega

Los agentes recopilaron la información disponible y organizaron entonces una entrega controlada del paquete, estableciendo un dispositivo de vigilancia alrededor del domicilio indicado para recibirlo.

Un vehículo policial junto al Hospital General de Elche. / INFORMACIÓN

En las inmediaciones localizaron a tres hombres que permanecían a la espera. Cuando llegó el repartidor, los policías observaron cómo los sospechosos se acercaban hasta él y le reclamaban el paquete. Entonces en ese momento los agentes intervinieron, se identificaron y detuvieron a los tres hombres.

Precintos

El registro posterior de sus pertenencias y del vehículo en el que se desplazaban permitió localizar dos teléfonos móviles que todavía permanecían precintados, además de otro paquete procedente del mismo establecimiento comercial que tampoco había sido abierto. El análisis de estos efectos abrió nuevas líneas de investigación. Las comprobaciones realizadas por los agentes permitieron vincular a los detenidos con otras operaciones realizadas mediante el mismo procedimiento.

Los atentes determinaron finalmente que los sospechosos habrían efectuado múltiples compras fraudulentas en varias ciudades de la provincia y la vecina región de Murcia acumulando un perjuicio económico superior a los 10.500 euros. Los investigadores rastrearon también las tarjetas bancarias utilizadas y localizaron a sus titulares. Todos ellos confirmaron que no habían autorizado las compras y que ya habían presentado las correspondientes denuncias. Las diligencias permitieron esclarecer un total de siete delitos de estafa.

Material intervenido

El avance de la investigación llevó posteriormente a la identificación de un cuarto presunto integrante del grupo. Los agentes concluyeron que los cuatro investigados formarían parte de una organización dedicada específicamente a conseguir de manera fraudulenta productos de alta gama a través de internet utilizando medios de pago de otras personas.

Una vez localizado, el cuarto sospechoso también fue detenido. La Policía practicó posteriormente un registro en su domicilio, donde fueron intervenidos diversos dispositivos de alta gama presuntamente relacionados con las estafas investigadas.

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En conjunto, las actuaciones policiales han permitido recuperar efectos procedentes de las operaciones fraudulentas cuyo valor asciende a unos 4.500 euros. Los cuatro detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elche.