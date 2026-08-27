El Polisario exige retirar un cartel publicitario en Elche que integra Sáhara, Ceuta y Melilla en Marruecos

El Frente Polisario en la provincia de Alicante ha denunciado la presencia de un cartel publicitario de Orange en la autovía AP-7, a la altura de Elche, cuyo mapa de Marruecos incorpora tanto el Sáhara Occidental como Ceuta y Melilla. Lehbib Ali Salem, delegado del Frente Polisario y representante de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en Alicante, considera que la imagen trasciende una cuestión publicitaria y la relaciona con lo que califica como una política de «expansionismo» de Marruecos. La organización saharaui ya ha presentado a través de su representación nacional una protesta ante la compañía para exigir la retirada o modificación del anuncio.

El representante provincial pone especial énfasis en que la polémica no se limita al Sáhara Occidental. A su juicio, que el mapa utilizado en la campaña alcance también a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla refuerza su denuncia sobre las aspiraciones territoriales marroquíes. Salem vincula la imagen con las tensiones recientes en Ceuta y sostiene que la política que denuncia desde hace décadas en el Sáhara puede proyectarse también sobre territorio español. «Estamos viviendo una situación de expansionismo, de territorios, de una forma ilegal, por lo cual tenemos que ser conscientes de que las intenciones están muy claras desde ya hace 50 años», asegura a INFORMACIÓN.

Una imagen en una vía estratégica

El cartel se encuentra, según explica Salem, en un punto de la AP-7 próximo a Elche y especialmente transitado durante los meses estivales. Por este corredor circulan numerosos ciudadanos marroquíes residentes en diferentes países europeos que se desplazan hacia el sur para continuar posteriormente su viaje hacia Marruecos, además de turistas que tienen el país norteafricano como destino vacacional.

Precisamente esa ubicación aumenta, a juicio del delegado alicantino, la trascendencia de la publicidad. El anuncio promociona servicios telefónicos en Marruecos, concretamente de la empresa Orange -grupo internacional de telecomunicaciones con sede social en Francia-, mediante un mapa que, según denuncia el Polisario, presenta territorios con diferente situación jurídica como si formasen parte de un único país.

El responsable del Frente Polisario saharaui en Alicante durante sus palabras a los niños y niñas del programa Vacaciones en Paz / ÁXEL ÁLVAREZ

«Es una zona a nivel nacional muy transitada debido a la cercanía de esos destinos, transitada por ciudadanos marroquíes y turistas interesados en pasar vacaciones en Marruecos», explica Salem, quien rechaza que en esa publicidad se incluya «de una forma ilegal el mapa del Sáhara con Marruecos, mientras que son dos territorios diferentes».

El delegado provincial señala que el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui en Alicante ya está al corriente de lo sucedido, aunque no tiene constancia por el momento de que se hayan presentado otras denuncias en la provincia. Sí se ha producido una actuación oficial del Frente Polisario en España. «Nuestra delegación, nuestro delegado a nivel nacional en Madrid, ha presentado una queja denunciando este acto frente a esta empresa», confirma.

La petición dirigida a la compañía reclama que se retire inmediatamente el cartel o se sustituya por otro en el que el Sáhara Occidental no aparezca integrado en Marruecos.

Del Sáhara a Ceuta y Melilla

Salem enmarca lo ocurrido en un conflicto mucho más amplio y remonta su origen a 1975, cuando Marruecos inició la Marcha Verde -el dirigente saharaui la llama "Negra"- y España se encontraba en pleno proceso de salida del Sáhara Occidental. El representante del Frente Polisario sostiene que aquella operación estuvo acompañada de una intervención militar y acusa a Marruecos de haber ocupado ilegalmente buena parte del territorio.

Mensaje de un activista saharui sobre el caso / INFORMACIÓN

«La intención es ocupar el Sáhara desde un principio de una forma ilegal», afirma Salem, quien sostiene que, cinco décadas después, esa política no se ha limitado al territorio saharaui. Es precisamente en este punto donde introduce Ceuta y Melilla en su argumentación y relaciona la representación utilizada en el anuncio con los últimos acontecimientos registrados en torno a las ciudades autónomas. «Ya veremos que después de 50 años está intentando también invadir a las ciudades españolas», afirma el delegado provincial, que interpreta estas actuaciones como parte de unas pretensiones territoriales más amplias. Salem resume esa advertencia con otra frase: «Hoy Ceuta y Melilla, mañana Canarias y luego no sé dónde parará».

La representación nacional del Polisario también ha relacionado la polémica publicitaria con las recientes tensiones en Ceuta. Su representante en España, Abdulah Arabi, señaló al denunciar el cartel que «tras lo vivido durante estas últimas semanas en Ceuta, debería haber quedado patente que las ansias expansionistas marroquíes no se dirigen únicamente hacia el sur».

El Polisario considera especialmente significativa la representación del Sáhara Occidental porque el mapa no se limita, según denuncia, al territorio actualmente controlado por Marruecos, sino que incorpora el conjunto del Sáhara dentro de las fronteras marroquíes.

Salem recuerda que Marruecos controla aproximadamente dos tercios del Sáhara Occidental, mientras que otra parte queda fuera de ese dominio. Ambos espacios están separados por un muro de unos 2.700 kilómetros, que atraviesa el territorio de norte a sur y que constituye una de las principales expresiones físicas del conflicto.

El alcalde y la presidenta de la asociación ilicita de ayuda al Sáhara saludan al responsable del Frente Polisario / ÁXEL ÁLVAREZ

El representante alicantino apunta también a la importancia de los recursos naturales existentes en las zonas bajo control marroquí, entre ellos los fosfatos, y mantiene que cualquier aprovechamiento económico debe ajustarse a la legalidad internacional aplicable al territorio.

La protesta ante la compañía

La denuncia formulada desde Alicante se suma a la protesta trasladada oficialmente a Orange por Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España. Este último considera que presentar el Sáhara Occidental integrado en Marruecos constituye «una evidente contravención del Derecho Internacional», puesto que se trata de un territorio «distinto y separado de Marruecos».

Detalle de una manifestante saharaui, este sábado en Alicante. / Jose Navarro

Arabi ha recordado en su reclamación las sentencias dictadas en octubre de 2024 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos en su aplicación al Sáhara Occidental. En este contexto sostiene que «cualquier actividad económica en el territorio tiene que contar con el consentimiento del pueblo saharaui, expresado a través de su legítimo representante: el Frente Polisario».

También advierte de las consecuencias que puede tener la utilización de estas representaciones en campañas comerciales de gran difusión. Asegura que «induce a error a los potenciales consumidores» y que este tipo de actuaciones, que considera «cada vez más habituales», «contribuyen a crear una narrativa errónea en la ciudadanía». «El Sahara Occidental no es Marruecos. Marruecos ocupa ilegalmente el Sahara Occidental desde 1975», enfatiza Arabi. El dirigente añade que «la soberanía sobre el territorio es indiscutible, solo pertenece al pueblo del Sahara Occidental».