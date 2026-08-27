Las Bayas inicia este viernes sus Fiestas de San Andrés

A escasas horas de que comiencen los actos que dan color a las Fiestas en Las Bayas en honor a San Andrés Apóstol, la pedanía ilicitana se prepara para vivir un año más el ambiente festero que caracteriza estos últimos días del mes de agosto. El pregón y la imposición de bandas y fajines a reinas y damas y cargos de las fiestas serán los encargados de dar el pistoletazo de salida este viernes a partir de las 22 horas. Previamente a todo esto, esta noche a las 21 horas será inaugurado el recinto ubicado en el polideportivo José Vicente Quiles para que dos horas más tarde tenga lugar un disparo de fuegos artificiales que supondrá el inicio oficial de las Fiestas.

Inicio de las Fiestas

La noche del viernes tendrá lugar el pregón de la "vecina entrañable que dinamizó la pedanía desde su conocida pescadería y que educó con valores a los jóvenes como catequista", Gloria Pérez Fernández, a las 22 horas en el recinto festero del polideportivo.

Más tarde será el turno de Bárbara Marco Bru, que se proclamará reina mayor junto con sus damas Estefanía Vicente García y Ana Vicente Canals. De igual manera, Jimena Ruiz López recibirá la correspondiente acreditación como reina infantil, así como sus damas, Zoe Parra Cotes y Enma Serrano Agulló. Los festeros infantiles serán Ana Ortiz Campello y Biel Juárez Boix, y los abanderados, Iván Pérez, Marta Pérez y Candela Sánchez.

Arrancan los días más festeros en Las Bayas. / INFORMACIÓN

Una vez llegue la despedida a las reinas y cargos salientes y tras la imposición de bandas y fajines a los miembros de la nueva representación de las fiestas, habrá espacio para la música, que animará el ambiente nocturno, y permanecerá operativo el servicio de barra y plancha durante toda la noche.

La presidenta de la comisión de fiestas, Rita Blasco, quiso destacar el esfuerzo de todo el equipo festero que ha conseguido sacar adelante este programa tan completo e invitó a todos los ilicitanos e ilicitanas, y especialmente a los vecinos de la pedanía, a disfrutar de los numerosos que se han llevado a cabo este año, como la Gran Charanga, las espectaculares verbenas, la paella gigante o la V Cursa Festes de la Baia.

Programa completo de las Fiestas de Verano en la pedanía ilicitana. / INFORMACIÓN

El programa de Fiestas contempla los siguientes actos:

JUEVES 27 DE AGOSTO

23.00 h. Crida a la Festa en el recinto festero del polideportivo.

VIERNES 28 DE AGOSTO

21.00h. Apertura del recinto festero.

22.00h. Pregón de fiestas a cargo de Gloria Pérez Fernández e imposición de bandas a reinas y damas de honor, mayores e infantiles, así como los fajines a abanderados y festeros infantiles de las fiestas de San Andrés Apóstol. Música disco y servicio de barra y plancha.

SÁBADO 29 DE AGOSTO

20.00h. Gran Charanga. Salida desde la calle Sempere i Alvarado para finalizar en el recinto festero.

22.00h. Verbena amenizada por la Orquesta Destellos.

DOMINGO 30 DE AGOSTO

12.00h Fiesta del agua.

13.30h. Primer concurso de lanzamiento de jarras de cerveza en barra. Premio a los tres mejores participantes.

14.00h. Paella gigante. Los tickets se podrán adquirir previamente al precio de siete euros por persona con bebida incluida. Reservas en el teléfono 680 459 991 o con cualquier miembro de la comisión.

19.00h. Especial lotería familiar en el recinto festero. Horchata donada por la comisión.

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

21.30h. Sopar de cabasset en el recinto festero amenizado por el Trío Talismán. Reserva de mesas y sillas, miércoles y jueves previos a las 19 horas en el recinto festero o con cualquier miembro de la comisión. La reserva de sillas tendrá un coste de 1,5 euros por silla.

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

17.30h. V cursa festes de La Baia, organizada por Associació BaiaJovens.

22.30h. Espectacular Las Bayas remember en el recinto festero. Con Toni Bafles (forever); Paco García (KKO); Di Carlo (KKO); Dj invitado Dj Loco (Gallery 6) con gogos, efectos especiales y animación.

Fiestas de Invierno

Por otra parte, la comisión de fiestas ya tiene avanzada la programación de las Fiestas de Invierno, que se podrán disfrutar del 22 de noviembre al 6 de diciembre, también en honor a San Andrés Apóstol, y que contarán con actividades como la “V Marxa Familiar a Peu”, la celebración del día de convivencia vecinal, el concurso de paellas o la ofrenda floral y la procesión como homenaje al patrón.

Las Bayas forma parte de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), entidad que preside Andrés Coves y que agrupa a 12 comisiones de fiestas que representan a 17 pedanías con más de 30.000 habitantes. Estas fiestas tienen un valor muy significativo ya que se encargan de dar continuidad al ciclo festivo de las pedanías ilicitanas que desde abril hasta noviembre celebran más de 200 actos festivos, desde actividades culinarias y culturales, hasta celebraciones religiosas, verbenas o competiciones deportivas.