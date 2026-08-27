El PSOE de Elche vuelve a la carga contra el mal estado de parques y compara algunos con desiertos

"Tanto el alcalde como el concejal del área hacen caso omiso o quizá están esperando a que todo esté ya prácticamente como un desierto, que es lo que parecen ya algunas áreas". Con estas palabras el PSOE de Elche volvió a alzar la voz este jueves contra el mal estado de algunas zonas ajardinadas competencia del Ayuntamiento. Los socialistas, que llevan meses poniendo el foco en áreas verdes de la ciudad, esta vez quisieron hablar en general del mantenimiento que se está prestando y no enumeraron uno ni dos, si no hasta nueve puntos (en siete barrios y dos pedanías) donde debería intervenirse.

De "zonas marrones" a bancos descuidados

El grupo municipal tildó de "absoluto abandono” la apariencia que muestran parques, jardines y espacios públicos desde hace meses asegurando que han registrado numerosas quejas vecinales tanto de forma personal como a través de reclamaciones o incluso por redes sociales. “Las zonas verdes se han convertido en zonas marrones, con plantas y árboles secos, con juegos infantiles rotos, elementos urbanos como bancos descuidados y viejos".

La concejala Patricia Maciá apuntó directamente a las zonas públicas de el Pla, sector V, Altabix, Carrús, Travalón y campo de fútbol, Palmerales y pedanías como Las Bayas o Torrellano, lo que a fin de cuentas sería una buena parte del núcleo urbano, y elevaron que hay tramos como la avenida de Labradores donde los residentes están recogiendo firmas para que se actúe.

Elecciones

En respuesta, desde la oposición manifestaron que llevan "mucho tiempo" denunciando la situación y que el bipartito de PP y Vox hace "caso omiso" a las demandas. Es más, incluso llegaron a ironizar con que lo que pretende el equipo de gobierno es que se note la falta de mantenimiento para justificar de cara a las elecciones municipales, y a golpe de reels en Instagram, que se notan las actuaciones de la nueva contrata de jardinería próxima a 20 millones, como recuerdan desde el PSOE. “El alcalde se está esperando para decir que todo es mentira y que la ciudad es la que más brilla. Pero los vecinos no están ciegos y lo que ven es que lo que brilla es la suciedad, la dejadez, el mal olor y el color marrón de las zonas que antes eran verdes”.

Maleza en uno de los jardines de Palmerales, un punto que desde hace años apenas tiene mantenimiento / INFORMACIÓN

Así las cosas, lamentaron que no haya un mínimo mantenimiento, de riego, de poda, de desbroce "con las brigadas municipales que existen y siempre han existido”, defienden desde el grupo municipal.

Pese a que Maciá reconoce que en verano se suele secar la vegetación más rápido, criticó que “nunca en la vida las zonas verdes han estado como ahora, ni los árboles tan secos, ni los matorrales que nacen en las aceras y crecen hasta que no se puede pasar y eso se llama abandono y dejadez de este gobierno”.

Un árbol seco en Pedro Juan Perpiñán en una imagen facilitada por el PSOE de Elche. / INFORMACIÓN

La socialista también conminó a Ruz a "poner el mismo empeño en cuidar los servicios públicos, que está para eso" que para entrar en temas nacionales, sin dar más detalles. "Si quiere ser alcalde, debe preocuparse de cómo están sus barrios y zonas públicas y si quiere hacer política nacional, que se vaya a Madrid”, recriminó.

Arbolado

Después de que el PSOE llegase en su día a cuestionar que se sustituyeran todas las palmerad de Pedro Juan Perpiñán por árboles, reclamándole incluso los informes técnicos que avalasen la situación, desde el grupo municipal volvieron este jueves a recriminar que por "tercera o cuarta vez" hay ejemplares secos en muchos tramos y llenos de maleza.

"No se cuidan y aunque los rieguen, esos árboles están ya muertos”, afearon. En este sentido, Maciá llamó "insensato" al Ejecutivo local por eliminar todas las datileras, insistiendo en que la medida óptima hubiera sido retirar solo las que presentaban mal estado y haber repuesto los alcorques con ejemplares nuevos. Los socialistas reprobaron que se haya dejado morir la vegetación y no se cuide y mantenga la plantación y los parques, con juegos infantiles en mal estado, bancos viejos y rotos.