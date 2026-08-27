Santa Pola invita a pasar unas fiestas "con conocimiento"

Empiezan los preparativos para las fiestas patronales de Santa Pola y con ello, las prevenciones para ofrecer espacios seguros e informativos ante posibles conductas inapropiadas. De esta manera, la Concejalía de Servicios Sociales ha anunciado este jueves que instalará del 31 de agosto al 7 de septiembre un Punto Violeta, con el objetivo de crear un recinto al que poder acudir ante posibles situaciones de agresión física, verbal o de cualquier otra índole. Además, el Ayuntamiento pide “coneixement” para disfrutar de la fiesta con control en una campaña de prevención de conductas adictivas y consumo responsable.

Espacio seguro

El Punto Violeta busca concienciar e implicar a la población santapolera para que puedan disfrutar de unas fiestas tranquilas y libres de violencia machista, agresiones o malas conductas. Este espacio contará con la presencia de profesionales psicólogas y promotoras de igualdad, especializadas en prevención y atención a mujeres y víctimas de violencia.

Proclamación de Inés Abad como Reina Infantil de las Fiestas de Santa Pola. / INFORMACIÓN

Ubicación

Este año, con el objetivo de mejorar la cobertura y facilitar el acceso a los servicios de información y atención, se ha previsto una nueva ubicación durante las fiestas. El 1 de septiembre el Punto Violeta estará ubicado en la calle del Muelle en horario de mañana, puesto que la mascletà se desarrollará en la avenida de Los Baños, frente a la Casa del Mar. Allí podrá dar cobertura a personas procedentes de la Glorieta y de los pubs situados en esa zona céntrica.

A lo largo de esa jornada, también se contará con el acompañamiento del servicio de la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA) que desarrollará la campaña "coneixement", así como una mesa informativa LGTBI. El 2 de septiembre se situará bajo el templete de la Glorieta. Asimismo, durante los días 1 y 2 se dispondrá de un punto de información ubicado en la calle Sacramento, junto a la tienda 24 horas en horario de tarde.

Barraca municipal

Durante todas las noches de las fiestas, entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre, el Punto Violeta prestará servicio en horario nocturno, de medianoche a seis de la madrugada, en la barraca municipal que este año, como novedad, se ubica en el parque Sorolla.

Dentro del Punto Violeta se realizarán dinámicas con la población que servirán como sensibilización directa sobre la prevención de violencia de género e igualdad y reparto de material divulgativo con el lema de “Lo que más me flipa: Tu respeto”

El Desembarco de las fiestas de Moros y Cristianos de Santa Pola en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Consumo responsable

Como viene siendo habitual cada año en el inicio de las fiestas patronales, las Concejalías de Juventud y Servicios Sociales animaron a disfrutar de estos días tan esperados por toda la población pero haciendo especial hincapié, sobre todo para los más jóvenes, en vivirlas con precaución respecto al consumo de alcohol y otras drogas.

El mensaje lanzado de “Coneixement” es una manera de alertar a los jóvenes ante posibles situaciones de exceso de alcohol, especialmente en aquellos que no estén acostumbrados a su consumo y que, por tanto, puedan derivar en situaciones complejas.

Compartiendo espacio con la campaña del Punto Violeta, el puesto de "Coneixement" estará presente estas fiestas el día 1 de septiembre por la mañana, en la calle del Muelle, con información a través del psicólogo municipal de la UPCCA, así como reparto de material gratuito como abanicos, chapas y flyers de la campaña.

Así pues, Santa Pola encara ya la recta final antes de dar el pistoletazo de salida a sus fiestas en honor a la Virgen de Loreto. Todo arrancará el próximo 31 de agosto con el pregón tan esperado por el músico Pepe Andreu en la plaza de la Glorieta a las 22 horas.