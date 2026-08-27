Elche recalcula la flota de taxis y planea solicitar hasta una veintena más de licencias

La alta demanda de taxis en Elche especialmente en verano por el aeropuerto Alicante-Elche ya llevó en 2024 al Ayuntamiento a plantear que se otorguen siete licencias más temporales, un número que hasta la fecha no ha llegado a incorporarse, hasta el punto que el concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, aseguró este jueves a preguntas de los periodistas que se está preparando un estudio para recalcular la flota de taxis necesaria en la ciudad.

Eso sí, anticipó que la ampliación será superior a las siete que se han venido manejando durante los últimos años y que podrían elevarse a una veintena, sin aventurarse a dar un número hasta disponer de las conclusiones del estudio que están redactando los propios técnicos municipales, como expuso el concejal. El documento se elevará a la Conselleria de Infraestructuras.

Este nuevo número tampoco sería desproporcionado si se tiene en cuenta que la regulación autonómica actual aborda que las ratios son de una licencia de taxi por cada 1.000 habitantes. La ciudad alcanzó en 2025 una población de 245.557 personas, por lo que el municipio debería disponer de alrededor de 245 o 246 licencias, mientras que actualmente dispone de 228, después de que en 2024 se incorporaran 24 nuevas autorizaciones. Eso situaría el desfase, únicamente teniendo en cuenta criterios de población, en 17 o 18 licencias.

Singularidad

A este crecimiento poblacional se suma una cuestión nada baladí que puede permitir al Ayuntamiento ir más allá: la singularidad de albergar dentro del término municipal uno de los aeropuertos con mayor volumen de pasajeros de España.

Guilabert señaló que con una modificación normativa se permite tener en consideración esta circunstancia a la hora de determinar las necesidades del servicio. "Estamos trabajando en ese estudio, donde vamos a valorar cuántas licencias más podemos solicitar", explicó. El trabajo se desarrolla, según señaló, en "colaboración absoluta" con la Generalitat Valenciana y la dirección general de Transporte.

El Ayuntamiento tampoco pretende realizar una ampliación indiscriminada. El responsable municipal advirtió de que un crecimiento excesivo de la flota podría terminar perjudicando la actividad de los propios profesionales. "Aquí no consiste en pedir muchas porque, al final, si pedimos muchas va en contraposición a lo que es el trabajo de los propios taxistas", señaló.

Lo que sí dejó claro es que las nuevas licencias no se concebirían como autorizaciones exclusivamente estivales para reforzar el servicio durante los meses de mayor afluencia turística, sino que podrían ser para todo el año. Preguntado por la posibilidad de aumentar la presencia de operadores como Uber, Guilabert aseguró que "el cupo de VTC está ya completo" en Elche y que el trabajo por ahora "es dar más licencias de taxi".

Desconocimiento

El sector espera mientras con cautela sobre cómo se va a desarrollar ese análisis. El presidente de la asociación mayoritaria, Radio Taxi Elche, José Javier López, asegura a este diario que su junta directiva no se ha reunido recientemente con el Ayuntamiento para abordar específicamente la elaboración del estudio y que, por tanto, desconocen qué parámetros se utilizarán y cuántas licencias más podrían acabar planteándose.

Según López, la última reunión con el gobierno municipal se produjo en junio, cuando se les trasladó la intención de plantear una modificación o flexibilizar la normativa para que la presión generada por el aeropuerto y el denominado turismo flotante pudiera tenerse en cuenta a la hora de autorizar más licencias.

Mejoría

Desde el colectivo reconocen que la anterior ampliación de 24 licencias produjo una mejoría en el servicio, pero considera que el escenario actual es distinto por el fuerte crecimiento de las VTC que quiere regular el Consell, que ampliaría las diez licencias que se otorgaron en la infraestructura aeroportuaria, y por la mayor oferta de movilidad disponible.

La parada de taxis del aeropuerto este viernes por la mañana, justo a la misma hora en la que estaba convocada la reunión. / Matías Segarra

Precisamente, la evolución de este transporte alternativo, que les hace sombra, es una de las principales preocupaciones del sector, de ahí que reivindiquen que cualquier decisión sobre nuevas licencias deba garantizar antes una cierta "estabilidad" para los profesionales.

Facturación

"Vivimos del verano porque en invierno no podemos trabajar todos los días", resume el presidente de la asociación mayoritaria en la ciudad para explicar la dependencia de la temporada alta para que salgan los números. Es más, llegan a cifrar la caída en la facturación de un 30 a un 40% desde que las VTC les comen terreno, y exponen que este verano está siendo considerablemente más tranquilo en la terminal de El Altet que en los ejercicios inmediatamente posteriores a la pandemia de coronavirus.

A este respecto, desde la entidad sostienen que el hecho de que ya no se vean las grandes colas registradas otros años no debe interpretarse únicamente como una consecuencia del aumento de taxis o de la mejora de la organización, ya que achacan que detrás se encuentra la competencia de las VTC, plataformas que han bajado precios y que también han terminado alterando el mercado, por no hablar de los taxistas piratas tras los últimos casos de amenazas e intimidación.

Desde el equipo de gobierno coinciden en que las incidencias relacionadas con el transporte en la terminal, con relación a las largas esperas, se han reducido "de manera muy considerable" durante los dos últimos veranos y atribuyó la mejora principalmente al esfuerzo realizado por los taxistas, además del refuerzo del transporte colectivo, con autobuses hacia el aeropuerto cada 15 minutos, además de las nuevas conexiones impulsadas por la Generalitat entre Alicante y la terminal.

Coordinación

El responsable municipal defendió que la coordinación entre Generalitat, aeropuerto y Ayuntamiento ha permitido reducir los problemas registrados en años anteriores pese a que la terminal continúa superando récords de pasajeros. Eso sí, poco ha trascendido hasta la fecha el plan de monitorización que anunció en 2024 la Administración autonómica y que contemplaba análisis de la movilidad durante todo el año en el aeródromo para adoptar soluciones en temporada alta y convocar continuas mesas de trabajo con el sector y las Administraciones afectadas.

Ante esta propuesta del equipo de gobierno, desde Radio Taxi prevén analizar internamente cualquier propuesta concreta cuando el Ayuntamiento traslade al sector los resultados del estudio. López señaló que será necesario evaluarlo con los socios para que sean ellos quienes valoren el escenario y se posicionen sobre una nueva ampliación de la flota.

Negociación con el sector

Guilabert aseguró, por su parte, que Movilidad pretende abordar el proceso conjuntamente con el sector y que en los próximos días convocará a los representantes de las asociaciones y entidades del taxi para explicarles la nueva normativa y los parámetros que se utilizarán para determinar el número de autorizaciones.