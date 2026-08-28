Elche rechaza que el robo del Tesoro de Villena pueda servir de excusa para no ceder la Dama

El robo del Tesoro de Villena ha reabierto inevitablemente el debate sobre la seguridad de las grandes piezas arqueológicas, pero Elche no está dispuesto a aceptar que el suceso se convierta en un nuevo argumento para impedir el regreso temporal de la Dama a su ciudad. Tanto la concejala de Cultura, Irene Ruiz, como la presidenta de la Real Orden de la Dama de Elche, María del Carmen Pérez Cascales, coinciden en rechazar que lo ocurrido en Villena pueda utilizarse desde Madrid como una nueva excusa frente a una reivindicación histórica ilicitana. Las dos sostienen que el riesgo cero no existe en ningún museo y que la respuesta debe pasar por reforzar las medidas de protección necesarias, no por impedir el traslado de las piezas.

Ruiz trasladaba en primer lugar su solidaridad con el pueblo de Villena y con los profesionales afectados por el robo. La edil reconoce haber sentido una profunda frustración al conocer lo sucedido y asegura haber empatizado con el alcalde de la localidad y con el personal del museo. «Toda mi solidaridad con ellos, todo mi apoyo», señala, antes de recordar el trabajo que existe detrás de la conservación y exposición del patrimonio arqueológico.

«En el Louvre ya han entrado a robar»

La responsable municipal de Cultura separa tajantemente lo sucedido de las aspiraciones de Elche para recuperar temporalmente la Dama. «No puede ser para nada una excusa», afirma Ruiz, quien recuerda que los robos de obras de arte y piezas patrimoniales se han producido en instituciones de todo el mundo. «En el Louvre ya han entrado a robar y los robos en museos son un hecho histórico, no es una situación que dependa de la localización», sostiene.

La presidenta de la Real Orden, la Dama Viviente y la edil de Cultura de Elche / Alex Domínguez

A su juicio, lo ocurrido debe servir para seguir perfeccionando los sistemas de seguridad, pero no para concluir que una pieza determinada únicamente puede permanecer protegida en el Museo Arqueológico Nacional (MAN). Ruiz incide además en las diferencias entre las piezas sustraídas en Villena y la propia naturaleza de la Dama de Elche. Frente a objetos de oro de pequeñas dimensiones, la escultura íbera tiene un peso aproximado de 65 kilos y unas características que dificultarían extraordinariamente tanto su sustracción como su posterior comercialización.

La concejala explica que el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) dispone actualmente de un sistema de alarma de grado 3, correspondiente a un nivel de riesgo medio-alto, además de vigilancia durante la apertura de las salas y dispositivos de seguridad para las horas en las que permanece cerrado. El sistema incluye alarmas y videovigilancia conectadas con una empresa de mantenimiento y asistencia que, a su vez, puede alertar a la Policía Local.«En el MAHE entra una paloma y salta la alarma», ejemplifica Ruiz para ilustrar la sensibilidad de los dispositivos instalados.

La edil recalca que estas medidas se han ido incrementando durante los últimos años y sostiene que, ante una eventual cesión de la Dama, Elche asumiría todas las exigencias adicionales que plantearan los técnicos. «Estoy segura de que trabajaríamos aún más y que implementaríamos nuevas formas de seguridad», afirma.

La Real Orden: «El centralismo no asegura» evitar un robo

En términos similares se pronuncia María del Carmen Pérez Cascales. La presidenta de la Real Orden de la Dama de Elche considera que sería «una torpeza por parte del Ministerio» utilizar ahora el robo de Villena como argumento para cuestionar una futura cesión de la escultura. Pérez Cascales introduce también una diferencia fundamental entre ambos casos. «No es lo mismo una escultura íbera que no se puede fundir ni trocear, como es la Dama de Elche, al robo de joyas de oro de un tamaño pequeño», señala. A ello suma el extraordinario conocimiento internacional de la pieza ilicitana, que haría especialmente complicada su introducción en cualquier mercado ilícito.

Pero su principal argumento apunta directamente a la posibilidad de vincular seguridad y centralización. «La seguridad absoluta no existe», sostiene la presidenta de la Real Orden, quien considera que combatir el riesgo de robo mediante la concentración de las principales obras en Madrid llevaría a una conclusión difícilmente sostenible. «El centralismo no asegura la falta del robo de una pieza», afirma. Para Pérez Cascales, el riesgo se combate mediante «un buen proyecto técnico y de seguridad», que puede aplicarse tanto en el MAN como en el MAHE.

La presidenta de la Real Orden recuerda, además, un precedente esencial para las aspiraciones ilicitanas: la Dama ya regresó a Elche en 2006 y su estancia se desarrolló con normalidad. «Todo funcionó y fue un éxito», subraya. Por ello, si después de lo sucedido en Villena los responsables de Patrimonio consideran necesario elevar todavía más las exigencias, su posición es clara: «Que se exijan esas medidas de seguridad».

La Dama Viviente de Elche y la concejal de Cultura en el último acto conmemorativo del hallazgo de la Dama de Elche / Alex Domínguez

A su juicio, el robo debería servir en todo caso para reclamar un mayor apoyo del Estado a los museos y mejorar sus sistemas de protección, no para limitar los préstamos. De lo contrario, advierte, el mismo razonamiento terminaría cuestionando las exposiciones temporales y los intercambios de obras entre instituciones de todo el mundo. «El patrimonio tiene que estar protegido. Eso nadie lo vamos a discutir, pero eso no puede ser obstáculo para una vuelta a la ciudad de Elche de la Dama», resume Pérez Cascales. «No puede ser nunca excusa para que no se ceda a Elche».

El MAHE o las Clarisas

El debate sobre la seguridad enlaza también con otra de las cuestiones pendientes ante una hipotética cesión: dónde se expondría la Dama de Elche. En los últimos tiempos ha cobrado fuerza la posibilidad de utilizar el antiguo convento de las Clarisas una vez remodelado, una alternativa planteada públicamente por el alcalde, Pablo Ruz. Irene Ruiz explica que cualquier intervención en las Clarisas deberá contemplar las condiciones necesarias para poder albergar piezas de elevado valor. La concejala recuerda que este tipo de requisitos no se limita a alarmas o cámaras, sino que comprende cuestiones de conservación, temperatura, videovigilancia permanente y características estructurales de las salas.

«Ante una posible cesión de la Dama pondríamos en marcha todas las medidas y exigencias, tanto en seguridad, como en conservación o las que hiciesen falta», asegura Ruiz. Y añade: «Si a alguien le interesa que la Dama esté en perfecto estado es al pueblo de Elche y nadie la va a cuidar como nosotros».

Pérez Cascales, por su parte, respeta la posibilidad apuntada para las Clarisas, aunque mantiene que el MAHE también sería una ubicación adecuada, entre otras razones porque permitiría mostrar la escultura dentro de su contexto arqueológico. En cualquiera de los dos casos, considera que el espacio elegido debería adaptarse a todas las condiciones técnicas impuestas para el préstamo. La presidenta de la Real Orden insiste, además, en que la petición ilicitana trasciende cualquier episodio concreto: «La reivindicación de la Dama es histórica, no es coyuntural».

Así, Ayuntamiento y Real Orden coinciden en la misma conclusión tras el golpe sufrido por el patrimonio de Villena: extremar la seguridad, revisar protocolos y adoptar cuantos requisitos técnicos sean necesarios, sí; convertir el robo en un nuevo argumento para mantener la Dama lejos de Elche, no.