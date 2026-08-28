Elche intensifica la fumigación de mosquitos con tratamientos aéreos y terrestres

En un verano marcado por las altas temperaturas y la intensificación de plagas de mosquitos que amenazaban a los vecinos, el Ayuntamiento de Elche ha reforzado los trabajos de fumigación a lo largo de todo el municipio para combatir los últimos días de agosto. Estas actuaciones han recaído con especial atención en la costa y en distintas zonas del Camp d’Elx, de manera que se han llevado a cabo tratamientos aéreos y terrestres, así como aplicaciones larvicidas en grandes extensiones de agua y zonas húmedas, especialmente en saladares y acequias.

Zonas afectadas

Estos días las labores de fumigación se han centrado en toda la zona de Arenales del Sol y Clot de Galvany, además de las pedanías de Daimés y La Hoya. También se realizan tratamientos larvicidas en focos existentes en el casco urbano, como es el caso de los imbornales.

Momento de la fumigación durante el mes de agosto. / INFORMACIÓN

No obstante, las avispas también han sido protagonistas en los meses de junio, julio y agosto en la ciudad ilicitana. "Estamos viviendo una situación preocupante año tras año. Da igual donde te pongas que todos los días sale gente de la playa con picaduras". Así lo relataba a este diario una de las vecinas residente en Arenales del Sol, la cual manifestaba que cada verano tienen que salir a la calle con precaución por la cantidad de avispas que planean la zona.

Reducción de insectos

A través de esta actuación por parte del Ejecutivo local, se pretende, en definitiva, centrar los esfuerzos en las zonas donde existe el problema de proliferación de insectos, hasta reducir la población, a la vez que se siguen las revisiones con tratamiento allí donde es necesario.

Desde el Ayuntamiento de Elche se solicita la colaboración vecinal para eliminar focos de mosquitos en las parcelas y evitar la cría de larvas en propiedades privadas donde la fumigación no puede llegar, como ocurre en estos casos con el agua acumulada en recipientes, ya que son los lugares de mayor reproducción de estos insectos.

El plan ya puesto en marcha para fumigar la plaga de mosquitos. / INFORMACIÓN

Dado que este invierno ha sido especialmente lluvioso, según la información recogida en este diario en febrero de este mismo año, los expertos ya alertaron de una inusual explosión de insectos a partir de ese mes. El investigador de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, Jordi Figuerola, confirmó que habría más mosquitos esta temporada y recomendó a los ayuntamientos que revisaran sus planes para evitar su proliferación.