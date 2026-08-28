La Guardia Civil esclarece un fraude a una vecina de Elche a la que alquilaron una vivienda en una falsa plataforma inmobiliaria

Una vecina de Elche perdió 2.000 euros después de intentar alquilar una vivienda anunciada inicialmente en una conocida plataforma inmobiliaria y acabar realizando el pago a través de una página web a la que fue redirigida por el supuesto propietario. La Guardia Civil ha logrado esclarecer ahora el fraude dentro de la operación Flatium e identificar al presunto responsable, un vecino de Vigo investigado por los delitos de estafa y blanqueo de capitales. La investigación arrancó a partir de la denuncia que la propia afectada presentó telemáticamente y ha permitido reconstruir una maniobra en la que el supuesto arrendador utilizó como argumento que se encontraba en el extranjero para evitar que la mujer pudiera visitar previamente el inmueble.

El caso ha sido investigado por el Equipo @ de la CiberComandancia de la Guardia Civil, con la colaboración de sus homólogos de Pontevedra. El análisis de las comunicaciones y, especialmente, del recorrido seguido por los 2.000 euros abonados permitió a los agentes determinar quién se encontraba presuntamente detrás de la operación y conocer el mecanismo empleado para dar salida al dinero. Las diligencias ya han sido remitidas a la autoridad judicial de Vigo.

Un propietario que decía estar en el extranjero

La estafa comenzó cuando la mujer encontró un anuncio de una vivienda en una plataforma inmobiliaria y decidió ponerse en contacto mediante correo electrónico con quien se presentaba como su propietario. La conversación, sin embargo, no continuó a través de ese portal. El supuesto arrendador le comunicó que había retirado el anuncio debido a la gran cantidad de solicitudes que estaba recibiendo y la dirigió hacia otra página web desde la que, según le explicó, podrían gestionar directamente el alquiler.

A partir de ahí comenzó a construir una explicación para justificar por qué la interesada no podía comprobar previamente que la vivienda existía, reunirse con él o conocer personalmente el inmueble que estaba a punto de alquilar. El hombre aseguró que se encontraba fuera de España, circunstancia que le impedía organizar una visita antes de que se formalizara la reserva.

Para reforzar la apariencia de normalidad y generar confianza en la futura inquilina, el supuesto propietario le aseguró que posteriormente viajaría a España para entregarle las llaves. Antes de hacerlo, se comprometió además a remitirle el contrato correspondiente al arrendamiento y una copia de su billete de avión.

La víctima terminó aceptando las condiciones y realizó un pago de 2.000 euros, cantidad que supuestamente correspondía al primer mes de alquiler y a otros dos meses en concepto de fianza. La operación, sin embargo, no terminó ahí. Una vez transferido el dinero, el presunto estafador trató de conseguir que efectuara un segundo abono por la misma cantidad.

Su argumento fue que durante la primera operación se había cometido un error al introducir incorrectamente uno de los dígitos. Al mismo tiempo, aseguró a la mujer que ya había llegado a España, tratando así de que volviera a realizar el desembolso solicitado. Las explicaciones despertaron finalmente las sospechas de la afectada, que se negó a pagar otros 2.000 euros y planteó una alternativa lógica: puesto que el supuesto propietario decía encontrarse ya en España, podían reunirse personalmente y aprovechar el encuentro para visitar la vivienda.

La reacción del interlocutor terminó de confirmar sus recelos. Después de que la mujer rechazara realizar el segundo pago y propusiera conocer el inmueble, el supuesto arrendador dejó de contestar a las comunicaciones.

Una denuncia presentada por internet

La ilicitana decidió entonces denunciar lo sucedido sin necesidad de acudir inicialmente a un puesto físico. Presentó la denuncia mediante la Sede Electrónica de la Guardia Civil, desde donde llegó a la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), servicio encargado de la recepción de este tipo de procedimientos.

A partir de la información aportada, el Equipo @ de la CiberComandancia puso en marcha las pesquisas dentro de la operación FLVTIUM. Los investigadores comenzaron por estudiar los mensajes intercambiados entre la víctima y el presunto estafador, además de toda la información disponible sobre el pago que ya se había realizado. Las diferentes gestiones desarrolladas permitieron seguir el rastro de la operación hasta determinar la identidad de la persona que presuntamente se encontraba detrás del engaño. La investigación condujo hasta un vecino de Vigo, que finalmente ha sido investigado como supuesto autor de la estafa.

Pero las pesquisas no se limitaron al engaño sufrido por la mujer. El seguimiento del dinero permitió conocer también la operativa presuntamente utilizada para dar salida a los fondos procedentes de la actividad delictiva, por lo que los agentes consideran esclarecido asimismo un delito de blanqueo de capitales. Para completar las actuaciones, la CiberComandancia contó con la colaboración del Equipo @ de Pontevedra. Las diligencias instruidas por ambos delitos han quedado finalmente a disposición de la autoridad judicial de Vigo.

Cómo evitar los falsos alquileres

A raíz de este tipo de fraudes, la Guardia Civil recomienda extremar las precauciones cuando se buscan viviendas por internet. Entre sus principales consejos se encuentra utilizar plataformas certificadas y comprobar su autenticidad, además de desconfiar de aquellas ofertas cuyo precio resulte excesivamente barato respecto a las características del inmueble o al mercado.

También aconseja comprobar que los anuncios y las fotografías sean auténticos y evitar efectuar transferencias o abonos por procedimientos diferentes a los canales oficiales ofrecidos por las plataformas. Antes de entregar dinero, resulta conveniente solicitar información adicional sobre el alojamiento, incluida su dirección exacta, más fotografías y el correspondiente contrato de alquiler.

Los investigadores recomiendan igualmente conservar los justificantes de los pagos y los mensajes intercambiados con los anunciantes, ya que esta documentación puede resultar determinante si finalmente es necesario investigar una posible estafa, como ha ocurrido en el caso de la vecina de Elche.

La Guardia Civil recuerda además que está reforzando sus mecanismos de atención al ciudadano a través de internet mediante la Sede Electrónica y la reciente creación de la CiberComandancia. Estos recursos ofrecen un canal seguro y accesible durante las 24 horas para solicitar la presentación telemática de denuncias por determinados delitos.

El sistema permite tramitar casos relacionados con estafas y cargos fraudulentos realizados mediante medios informáticos, así como daños, hurtos, sustracciones de vehículos o efectos de su interior y supuestos de pérdida o localización de documentación.

Para obtener más información sobre estos servicios, los ciudadanos pueden contactar con la Oficina Periférica de Comunicación (O.P.C.) de la CiberComandancia en los teléfonos 674 907 869 y 627 672 729.