El Mercado de Plaza de Barcelona de Elche se queda vacío para planificar los nuevos puestos de venta

Si desde hace días la estampa del Mercado de Plaza de Madrid, en el barrio de Carrús de Elche, era la de un edificio mutando la piel tras la retirada de los azulejos, en estos momentos el avance de las obras simultáneas en el de Plaza de Barcelona también se nota, aunque quizás más de puertas para adentro. Y es que dos meses después del inicio de la reforma integral, y de forma independiente, de ambos mercados municipales, el grueso de los trabajos de vaciado del inmueble está prácticamente concluido y los operarios se concentran ya en ejecutar las plataformas sobre las que se distribuirán los nuevos puestos de la planta baja.

En el de Plaza de Barcelona se han venido retirando durante estas primeras semanas las antiguas particiones entre puntos de venta, así como el resto de instalaciones y revestimientos, despejando buena parte del edificio antes de acometer la nueva configuración interior.

Ensayos

A lo largo de este proceso se han realizado ensayos sobre aquellas instalaciones que el proyecto contempla conservar para determinar su estado y comprobar si podían seguir aprovechándose dentro del mercado reformado. Según el balance del Ayuntamiento, las pruebas se han superado con éxito, por lo que estos elementos podrán integrarse en la nueva instalación.

Hay que recordar que la principal diferencia respecto al de Plaza de Madrid estará precisamente en la utilización del edificio ya que la actividad comercial quedará concentrada en la planta baja, mientras que el nivel superior se destinará a oficinas u otros servicios municipales. Con ello, la inversión de 1,9 millones para este zoco supondrá una transformación integral tras décadas sin intervenirse.

El proyecto también alcanzará su imagen exterior. El actual revestimiento dará paso, de acuerdo con la documentación técnica de la actuación, a una nueva fachada con acabado de piedra caliza, dentro de la renovación de la envolvente y de las condiciones energéticas y funcionales del inmueble.

Nuevos usos

Con la modernización también se dará un salto en el modelo comercial de los mercados de Carrús con tal de recuperar actividad después de años en los que este tipo de establecimientos ha perdido peso frente a supermercados y grandes superficies. Así las cosas, los futuros puestos contarán con conexiones de electricidad, abastecimiento de agua y saneamiento. La intención municipal es que, dentro de las condiciones que posteriormente establezcan los pliegos de concesión y el nuevo reglamento, los vendedores puedan realizar pequeñas elaboraciones, preparar los productos que comercializan o incorporar degustaciones.

También está prevista una cafetería y, una vez garantizada la oferta tradicional de productos de alimentación, se contempla la posibilidad de incorporar otros negocios relacionados con comida preparada o actividades compatibles con un mercado municipal de abastos.

Esta nueva etapa llegará después de una primera etapa de desmontaje de los espacios municipales que supuso que los últimos vendedores que quedaban tuvieran que salir del lugar y buscarse la vida en otros espacios mientras duren las obras después de que el Ayuntamiento descartara instalar mercados provisionales al considerar que no existían emplazamientos adecuados y suficientemente próximos a los edificios.

Mayor envergadura

Como ya expuso este diario, las obras continúan simultáneamente en el Mercado de Plaza de Madrid, donde la actuación alcanza los 2,5 millones de euros y presenta una transformación arquitectónica de mayor envergadura.

El inmueble también está vacío por dentro tras la retirada de puestos y particiones. Los trabajos se concentran ahora en la evaluación de la estructura y en terminar de retirar el antiguo revestimiento de la fachada, una operación que durante las últimas semanas ha dejado buena parte del ladrillo del edificio al descubierto. El siguiente paso será uno de los más relevantes de toda la intervención: la demolición de la zona central del forjado de la planta superior.

Vista aérea del Mercado de Plaza de Madrid en Carrús donde irá el lucernario / INFORMACIÓN

Esta abertura permitirá crear un gran espacio de doble altura que conectará visual y espacialmente las dos plantas y cambiará por completo la percepción del interior del mercado. El proyecto incorpora además un lucernario para aumentar la entrada de luz natural de la misma forma que se plantean ambos niveles como un único espacio comercial.

Ascensor

Tal y como detalló el Consistorio, una vez ejecutada la apertura del forjado se realizarán los refuerzos estructurales necesarios y las cimentaciones correspondientes al nuevo ascensor y al núcleo de escaleras, lo que será fundamental para mejorar la accesibilidad del inmueble.

La reforma de Plaza de Madrid también incluye una nueva envolvente exterior, cerramientos acristalados y fachada ventilada cerámica seguido de mejoras en el aislamiento térmico y la renovación completa de instalaciones como electricidad, fontanería, saneamiento, climatización y ventilación.

En paralelo a la construcción siguen pendientes las nuevas concesiones de los puestos. La intención anunciada por el Ejecutivo local es plantear periodos próximos a los 30 años, dando preferencia a los comerciantes que desarrollaban su actividad en ambos mercados antes del cierre.

El horizonte municipal pasa por que las nuevas instalaciones puedan estar terminadas entre la primavera y el comienzo del verano de 2027, con la duda de si estarán listas antes de las elecciones municipales en mayo teniendo en cuenta que el plazo de ejecución que se dio fue de 10 meses.