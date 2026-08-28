La playa de El Pinet en Elche reivindica con sus habaneras la cultura de una comarca

El Festival de Habaneras de la Torre del Pinet volvía este viernes a convertir la música en reivindicación. Por segundo año consecutivo, el certamen se celebraba apartado de la playa y de la histórica Torre que le da nombre después de que la Dirección General de Costas haya vuelto a denegar la autorización solicitada para recuperar su emplazamiento original. Una decisión que no ha apagado la voluntad de los vecinos y de los Ayuntamientos de Elche, Crevillent y Santa Pola de mantener vivo un encuentro que bebe de una costumbre con más de un siglo de historia. La presidenta de la Asociación de Vecinos de El Pinet, Mónica García Quesada, resume el sentimiento con el que afrontaban esta cuarta edición: «No hay leyes que puedan más que el amor de una comunidad por un lugar».

El festival comenzaba a las 21 horas en el aparcamiento de entrada a la playa, el mismo espacio alternativo al que ya tuvo que trasladarse el pasado verano tras la actuación de Costas para evitar la localización tradicional. Sobre el escenario se daban cita el Coro Amistad y la Rondalla Crevillentina, llegados desde Crevillent, y la Coral Ilicitana, en una noche que volvía a hermanar musicalmente a las dos poblaciones de la comarca del Baix Vinalopó, en un evento al que se sumaba una vez más Santa Pola.

La playa de El Pinet reivindica con sus habaneras la cutlura de la comarca / Áxel Álvarez

Segundo rechazo de Costas

La elección del aparcamiento no respondía, sin embargo, al deseo de los organizadores -Ayuntamiento de Elche junto a los vecinos-. La asociación vecinal aspiraba nuevamente a llevar las habaneras junto a la Torre del Pinet, recuperando el escenario natural en el que nació una tradición que los habitantes de esta zona costera mantuvieron durante generaciones.

Según fuentes del Ayuntamiento de Elche, Costas ha vuelto a rechazar la petición "realizada en tiempo y forma" al considerar "que las características del festival no hacen imprescindible su celebración sobre la arena y que existen emplazamientos alternativos donde puede desarrollarse, entre ellos el aparcamiento utilizado el pasado año".

La decisión supone la segunda denegación para un festival cuyo propio nombre conserva la referencia a la Torre y que nació precisamente con el propósito de recuperar aquellas veladas de habaneras que los vecinos celebraban tradicionalmente en sus inmediaciones el último viernes de agosto.

Autoridades y público asistente al certamen de habaneras de El Pinet en Elche / Áxel Álvarez

De ahí que la cuarta edición mantenga también un componente reivindicativo. Así queda patente desde el propio arranque de la gala. Los presentadores, los vecinos Ana y Miguel Ángel, recuerdan que el festival continúa instalado lejos de la Torre, pero que El Pinet mantiene su reivindicación para recuperar ese espacio.

García Quesada va más allá y vincula la defensa del emplazamiento con el sentimiento de pertenencia desarrollado durante generaciones en este rincón del litoral ilicitano y santapolero. Para la presidenta vecinal, la relación entre quienes viven El Pinet y su playa trasciende la celebración concreta de una noche de música. «Esa fusión entre los vecinos y la playa hace familia», sostiene la presidenta, que habla ya de una «gran familia» que comparte una tradición nacida de su pertenencia a este lugar. Es allí, explica, donde se «construye» también el espíritu de los jóvenes mediante el contacto con el entorno y donde estos aprenden a compartirlo y a cuidarlo.

Esa vinculación terminó dando origen al actual certamen. García Quesada recuerda que el festival partió de una ilusión personal que consideraba colectiva: «Esto es lo que nos lleva al festival desde una ilusión que tuve yo un día pero que estoy segura que era la ilusión de todos».

Una tradición con más de un siglo

Aunque el festival organizado con su formato actual alcanza este año solamente su cuarta edición, sus raíces se remontan mucho más atrás. La organización recuerda que las noches de habaneras junto a la Torre del Pinet se celebraban desde hace más de cien años, especialmente coincidiendo con el final de agosto. Una costumbre popular que reunía a vecinos en torno a unas canciones profundamente vinculadas al Mediterráneo.

La recuperación de esa memoria explica también el carácter del festival actual. No se plantea únicamente como un concierto, sino como un encuentro entre municipios unidos en esta ocasión a través de una tradición coral especialmente arraigada. El primer bloque musical correspondía al Coro Amistad y la Rondalla Crevillentina. El primero interpretba cinco piezas: Ven acá, En el cor está el Pinet, Rosa mañanera, Adiós Pinet de mi vida y la popular Guantanamera. La Rondalla Crevillentina completaba la primera parte con otras cuatro composiciones: Pregúntale a las estrellas, Golondrina de amor, O sole mio y Crevillent es un tresor.

La playa de El Pinet reivindica con sus habaneras la cutlura de la comarca / Áxel Álvarez

El relevo llegaba desde Elche con la Coral Ilicitana, presentada como una de las formaciones corales con mayor tradición de la ciudad. Su intervención contenía un repertorio integrado por cinco obras: De colores, Habanera del saboyano, de Luisa Fernanda; La borrachita; Habanera del cigarrito, de Los sobrinos del Capitán Grant; y Todas las mañanitas, de Don Gil de Alcalá.

Elche y Crevillent, juntos para el cierre

La dimensión conjunta del encuentro quedaba reflejada también en la representación institucional. Al festival asistían la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano; el alcalde de Elche, Pablo Ruz; y la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, que intervenían la parte final de la gala, una vez concluidas las actuaciones individuales de las agrupaciones, destacando la joya cultural y social que suponía tanto el certamen como el veraneo compartido entre ciudadanos de las distintas poblaciones. Ruz también dijo que "mientras yo sea alcalde lucharemos por la protección de este núcleo histórico y de esta forma de entender el veraneo y la cultura".

La presencia de estos cargos acompañaba así el espíritu de hermanamiento que la organización atribuye desde sus orígenes a estas noches de habaneras, donde vecinos de los municipios del Baix Vinalopó han compartido tradicionalmente música y convivencia en el litoral de El Pinet. La asistencia de Cano suponía además el respaldo de la Generalitat Valenciana a esta cuarta edición en un año marcado nuevamente por la imposibilidad de regresar al escenario reivindicado por los vecinos.

Tras las intervenciones institucionales llegaba uno de los momentos concebidos expresamente para reforzar esa unión. Las tres agrupaciones regresaron conjuntamente al escenario para interpretar, como novedad de este año, la popular Paloma mensajera.

Después llegaba el cierre convertido ya en tradición. Coro Amistad, Rondalla Crevillentina y Coral Ilicitana unirán sus voces y su música, acompañados por las autoridades y por el público, para cantar Aromas ilicitanos, la habanera convertida en himno sentimental de Elche.

Este era el punto final de una cuarta edición que volvía a celebrarse sin la Torre del Pinet como escenario, pero que precisamente por ello reforzaba el mensaje con el que los vecinos afrontan el futuro del encuentro. El festival nació para recuperar una tradición transmitida durante generaciones junto al Mediterráneo y la Asociación de Vecinos de El Pinet mantiene su intención de regresar algún día al lugar donde se encuentra su origen. Como resume García Quesada tras el nuevo rechazo de Costas, frente a las dificultades administrativas queda el vínculo de una comunidad con su playa: «No hay leyes que puedan más que el amor de una comunidad por un lugar».