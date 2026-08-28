Ruz convoca un pleno en Elche para debatir sobre la situación de Ceuta

Dos días después de que el bipartito de PP y Vox en Elche se haya sumado a la cuestionada convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para prestar apoyo a Ceuta el alcalde, Pablo Ruz, convocó este viernes un pleno extraordinario para debatir sobre la situación en la ciudad autónoma. La sesión será el mismo día de la protesta, el próximo miércoles, a las 10.30 horas.

Según el Ejecutivo local, se plantea manifestar el rechazo a la crisis en terreno ceutí y reclamar al Gobierno central una "actuación firme en la defensa de las fronteras". Asimismo, la propuesta contempla expresar la solidaridad del pueblo ilicitano con Ceuta y respaldar la convocatoria de la FEMP para celebrar concentraciones en los ayuntamientos españoles el próximo miércoles a las 20 horas, como será el caso en la Plaça de Baix o en otras ciudades que han confirmado como Alicante o Santa Pola.

El anuncio del primer edil llega después de varias semanas marcadas por una grave crisis migratoria iniciada tras la entrada masiva e irregular de personas por la frontera de Ceuta a finales de julio, un episodio que ha generado una presión sobre los sistemas de control fronterizo, identificación, atención humanitaria y acogida, como reconoció el Gobierno central, y que ha terminado afectando al funcionamiento de servicios como la protección de menores, la seguridad, el transporte o la gestión administrativa.

Comité de situación

Horas antes de celebrarse este viernes un Comité de Situación para consensuar los espacios para albergar y filiar a los migrantes, el ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la gestión de la crisis en Ceuta, Ángel Víctor Torres, hizo un llamamiento "responsable, serio y contundente de no violencia" subrayando que "las manifestaciones no pueden ser brotes de xenofobia".

Estas declaraciones llegan después de repetirse varias escenas de grupos numerosos de españoles persiguiendo con improperios a otros grupos de migrantes en la playa del Trampolín al grito de “Esta es nuestra playa”, rompiendo el cordón policial y destruyendo sus tenderetes. Las Fuerzas de Seguridad del Estado desplegadas en Ceuta han elevado la zona como primer riesgo de orden público por el enfrentamiento generalizado entre españoles y migrantes que puede darse en cualquier momento.

Situación de interés

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes declarar Ceuta en situación de interés para la Seguridad Nacional, medida que permanecerá inicialmente vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La declaración contempla una coordinación reforzada de los recursos del Estado y de la propia Ciudad Autónoma para evitar el colapso de los servicios, gestionar la atención humanitaria, reforzar el control fronterizo y avanzar en los traslados y procedimientos administrativos pendientes.

El Gobierno sostiene que, tras conseguir frenar el flujo inicial de entradas, más del 90% de las personas que accedieron irregularmente han regresado ya a Marruecos. La nueva fase de la crisis pasa ahora por resolver la situación de quienes permanecen en Ceuta, tramitar los expedientes de los solicitantes de asilo, atender a los menores y recuperar la normalidad de una ciudad cuyos recursos se han visto sometidos a una presión extraordinaria.

Cartel del Ayuntamiento de Elche animando a la participación en apoyo a Ceuta / INFORMACIÓN

La situación también ha provocado una importante movilización social en Ceuta. El pasado 9 de agosto, más de 15.000 personas, según los organizadores, participaron en una concentración convocada por representantes de las cuatro principales confesiones religiosas de la ciudad bajo el lema "Basta ya. Ceuta no se rinde". Los participantes reclamaron respuestas al Gobierno y a las instituciones europeas y defendieron la convivencia y la cohesión social frente a una crisis que, según trasladaron en su manifiesto, supera ampliamente las capacidades de la ciudad autónoma.

"Decisión unilateral"

El Ayuntamiento ilicitano se suma a las protestas impulsadas por la FEMP y que han sido cuestionadas por el Grupo Socialista de la Federación al asegurar que la iniciativa no había sido consensuada con el resto de fuerzas políticas representadas en la organización.

Los socialistas señalaron que tanto el viaje a la ciudad autónoma de la representante del colectivo, y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, como la convocatoria remitida a ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos y la información difundida a través de los canales oficiales de la Federación respondían, según denunciaron, a "una decisión unilateral" de la presidenta.

Desde el PSOE acusaron al PP de utilizar "de forma partidista" la Federación y consideraron que esta actuación vulneraba su funcionamiento democrático. En este sentido, precisaron que ni la convocatoria prevista para el 2 de septiembre, ni la celebración de una Junta de Gobierno en Ceuta, ni la cesión al presidente de la ciudad autónoma del puesto de representación de la FEMP en el Comité de las Regiones habían sido consensuadas con los grupos políticos de la Federación ni aprobadas por sus órganos de gobierno.

El Grupo Socialista añadió además que las declaraciones y mociones relacionadas con Ceuta que se han presentado en diferentes federaciones territoriales y ayuntamientos tampoco cuentan, según sostuvo, con el respaldo institucional de la FEMP.

Por el contrario, la comunicación de al FEMP para justificar estas protestas traslasda que con las movilizaciones se quiere hacer llegar a los vecinos de Ceuta "el sentir de quienes en todos los rincones del país saben lo que esta ciudad autónoma y sus vecinos están sufriendo, de aquellos que son conscientes del momento histórico que tanto Ceuta como España está viviendo".

Desde la institución reclaman que las movilizaciones se desarrollen desde la unidad, la convivencia y de manera pacífica, reivindicando el papel del municipalismo para mostrar cercanía a los ciudadanos en situaciones excepcionales. Con esta iniciativa, la Federación pretende que el Día de Ceuta tenga eco el 2 de septiembre en los 8.132 ayuntamientos de España.