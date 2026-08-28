El número dos del PSOE de Santa Pola deja el acta de concejal en el pleno previo a las Fiestas

Un pleno de despedidas y de felicitaciones en la cuenta atrás de las Fiestas de Santa Pola. El número dos de la lista del PSOE de la villa marinera deja el acta de concejal por motivos profesionales. La renuncia del edil fue el punto más destacado de una sesión ordinaria de agosto que, como viene siendo habitual en estas fechas, suele estar cargada de poco contenido en vista de la proximidad de las celebraciones patronales.

Enterrando por un momento los típicos tiras y aflojas del PP con la oposición, que son habituales independientemente de quien gobierne, la corporación municipal reconoció el trabajo del concejal durante este mandato y se anunció que el puesto será suplido por la siguiente candidata en la lista socialista, María Márquez Bonmatí, graduada en Magisterio que como número 7 se quedó a las puertas de entrar a la bancada socialista tras los pasados comicios locales de 2023.

Investigador

Fernández, que mantendrá el cargo en la Ejecutiva local como Secretario de Política Institucional, explica a este diario que ha tomado la determinación de dejar su papel como concejal para dedicarle toda la atención a su carrera de investigador en la Universidad de Alicante, ya que está a punto de afrontar el último año de doctorado.

Reconoce que este reto le impedirá dedicar el "tiempo que se merece" el cargo de concejal, por lo que ve "lógico" dar "un paso al lado por coherencia y para centrarme en mi carrera profesional fuera de la política".

Expedientes

En el pleno, que finalizó con la tradicional felicitación de los portavoces de todos los grupos y de la alcaldesa con motivo de las próximas fiestas patronales, también se abordaron algunos cambios. Por unanimidad se aprobó la delegacón en SUMA de la gestión de cobro de la tasa de alcantarillado en período voluntario a partir de este mismo 2026.

De igual forma, salió adelante con el apoyo de todos los grupos una modificación de créditos por importe de 55.000 euros para el pago del IVA correspondiente a la futura compra de un local en la calle San José esquina a Marqués de Molins, donde ahora se ubica el departamento de rentas durante la reforma del Consistorio, con la idea de destinar este espacio a varios servicios específicos de la Concejalía de Servicios Sociales.

La pretensión municipal es firmar el próximo octubre la escritura de compraventa, un contrato de alquiler con opción a compra por un precio de 266.000 euros sin contar impuestos. Aunque en un principio el valor se estableció en 290.000 euros, la concejalía de Hacienda ha conseguido rebajar 24.000 euros el coste del pago íntegro del alquiler, según exponen desde el equipo de gobierno.

Reconocimientos

Por otro lado, se dio cuenta de la felicitación pública de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) a cuatro agentes la Policía Local que asistieron a un hombre en parada cardiorrespiratoria y al que salvaron la vida con esta actuación.