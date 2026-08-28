El mercadillo del campo de fútbol del Elche reabrirá este domingo tras cierres por la redada de las falsificaciones

El entorno del estadio Martínez Valero de Elche retomará este domingo el mercadillo después de dos semanas sin actividad por medidas cautelares del juzgado tras la macrooperación policial del pasado junio contra las falsificaciones que se saldó con cerca de un centenar de detenidos y el registro de unos 50 puestos, incluso más allá de los que solamente vendían camisetas.

Después de la redada en el marco de una actuación sin precedentes en Elche contra el pirateo por el Mundial de Fútbol, la tensión es palpable entre los vendedores, quienes lamentan haber llegado a una situación de incertidumbre total por no saber si podrán montar de forma estable las siguientes semanas, incluso los que se dedican a la venta comida. Hay quienes van más allá y reclaman compensaciones por daños y perjuicios tras varias jornadas sin poder montar en el lugar.

Si no hay cambios, las inmediaciones del campo de fútbol acogerán esta cita con la venta ambulante después de que los comerciantes hayan recibido una comunicación interna de la empresa explotadora, Fukuelya, informándoles de la vuelta a la actividad. "Buenas noticias, el juzgado ha dejado sin efecto la suspensión del mercadillo. Por tanto, este próximo domingo 30 de agosto se vuelve a montar el mercadillo con normalidad. Gracias a todos por vuestra comprensión y colaboración", reza el mensaje que se ha transmitido a los vendedores.

Los comerciantes trasladan que han estado dos fines de semana sin actividad, uno además porque coincidía con el encuentro del Elche con el Barça en las instalaciones ilicitanas. Si bien, la intención es que mientras no exista una resolución que determine lo contrario, el mercadillo pueda continuar celebrándose con normalidad todos los domingos en los que la actividad del estadio lo permita. Lo que es indudable es que después de la redada existe una especial preocupación entre los comerciantes y la concesionaria por evitar cualquier nueva incidencia.

“Con la ropa, la alimentación y, sobre todo, con el tema de las falsificaciones, tal y como está la situación no se va a permitir nada que no esté legalizado”, señalan después de este operativo en Elche y en otras ciudades como Dénia, Madrid, Barcelona y Málaga donde se han intervenido más de 66.000 camisetas falsificadas con un valor estimado de venta de estos productos en el mercado ilícito que supera los 2 millones de euros, mientras que el perjuicio económico para los titulares de los derechos de propiedad industrial se cifra en más de 7 millones de euros, según datos ofrecidos por el Ministerio del Interior.

Normalidad

Tras aquella actuación policial el mercado llegó a funcionar nuevamente con normalidad antes de producirse la reciente suspensión temporal. Si bien, y pese a que se retomará la actividad, persiste un conflicto interno y que está prolongado desde hace años entre la explotación del mercadillo y el club franjiverde. “Llevamos cuatro años con incertidumbre”, afirman, recordando que en marzo de 2023 el mercado permaneció meses sin actividad por la negativa del club a que continuase el mercadillo amparándose en que incumplían las condiciones, algo que la concesionaria negó. La mercantil presentó una demanda contra la entidad de Christian Bragarnik por suspenderle temporalmente el acceso al aparcamiento del estadio. El club exigió a la empresa "clarificar aspectos" del contrato firmado hace una década y que acreditara todas las licencias y autorizaciones.

El Elche CF comunicó a la concesionaria del mercadillo que ante el cambio de propiedad del club se habían advertido irregularidades en la autocontratación de la cesión, en el pago del precio e incumplimiento de las obligaciones de la concesionaria de limpieza. Se les requirió acreditación de licencias, seguros y medidas de seguridad. A raíz de aquello, la empresa responsable de los 200 puestos ambulantes solicitó recobrar la posesión y el derecho de acceso a las dependencias para montar un mercadillo que tiene licencia del Ayuntamiento de Elche desde 2010. A la demanda se adhirieron otras dos mercantiles intervinientes.

Finalmente el tema terminó en los juzgados y una sentencia terminó avalando a la empresa concesionaria para reanudar su actividad en el recinto. El fallo judicial pedía al club "abstenerse de realizar cualquier acto de perturbación de dicha posesión sobre las dependencias e instalaciones de la zona de aparcamiento en las condiciones del expediente con licencia ambiental del 30 de marzo de 2010 y 6 de marzo de 2017".

Sin bien, la jueza no entró a valorar el contrato que se firmó entre la entidad franjiverde y la mercantil en 2011, un acuerdo sobre el cual el Elche CF. aseguró que había detectado "presuntas irregularidades" lo que le llevó a impedir la entrada a los vendedores el pasado mes de marzo. Por aquella licencia, el responsable de la empresa que gestiona los puestos ambulantes, aseguró que se pagó 1,8 millones de euros por una concesión hasta 2037 que se terminó ampliando hasta 2042 por perder un 25% del espacio como consecuencia de las obras de un centro comercial que nunca se llegó a construir. Ya entonces el juzgado apuntaba a que la validez del contrato debía debe resolverse en otro procedimiento.

1,8 millones

Esta empresa firmó en 2012 un contrato con el Elche CF. para poder instalar el mercadillo hasta el año 2037 cuando José Sepulcre era presidente del club. Por aquella licencia, el responsable de la empresa responsable de los puestos ambulantes aseguró en su día que se pagó 1,8 millones de euros.

Los vendedores lamentan que en los inicios al cluble viniera bien esta explotación para la venta no sedentaria "y ahora quieren un estadio y un entorno de Primera División y parece que el mercadillo ya no encaja de la misma manera”, indican algunos vendedores a este diario.

Un puesto de verdura del estadio Martínez Valero, en imagen de archivo / INFORMACIÓN

Ante la incertidumbre de estos años, los comerciantes reconocen que han explorado ubicaciones alternativas para que hayan garantías de que se mantenga el mercadillo más grande de la ciudad y uno de los más capacidad alberga de la provincia. Explican que representantes del colectivo han hablado en diferentes ocasiones con el Ayuntamiento de Elche y llegaron a plantear la posibilidad de trasladarse a terrenos situados frente al antiguo Hospital General. Sin embargo, señala que el Consistorio cierra la puerta a esta opción defendiendo que la ciudad y las pedanías ya cuentan con una elevada oferta semanal de mercadillos.

Exponen que también llegó a explorarse una segunda alternativa en el entorno de L'Aljub, en una zona situada a espaldas del centro comercial con la baza de que el mercadillo tiene capacidad para atraer a miles de personas (unas 15.000) y podría generar también clientes para el complejo. La propuesta finalmente no prosperó por las dificultades que podía ocasionar compatibilizar el mercado con determinados periodos de máxima actividad comercial.