Cuenta atrás para los actos en honor a la Patrona
Santa Pola se refuerza para las Fiestas: cerca de 40 policías, drones y unidad canina
El dispositivo especial se desarrollará del 31 de agosto al 9 de septiembre y pondrá especial atención en el ocio nocturno con la nueva ubicación de la barraca municipal
Santa Pola reforzará la seguridad durante sus próximas fiestas patronales con un dispositivo especial que permitirá concentrar hasta 38 agentes de la Policía Local de forma simultánea en las franjas de mayor actividad, especialmente durante las tardes y noches. El operativo contará además con unidad canina y vigilancia aérea mediante drones para controlar los puntos considerados más sensibles.
El dispositivo estará activo desde la noche del 31 de agosto hasta la madrugada del 9 de septiembre y cubrirá los diferentes actos incluidos en la programación festiva. La concejal de Seguridad Ciudadana, Ana Blasco, explicó este viernes que se prestará una atención especial al ocio nocturno y a la barraca municipal, que este año se desplazará al Parque Sorolla como anunció hae una semana el equipo de gobierno.
Ocio
Este enclave estará operativo del 31 de agosto al 7 de septiembre desde las 22.30 horas, cuando se abrirán las puertas, con acceso totalmente gratuito. Ya entonces el Ayuntamiento señaló que m𝗲𝗻𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝟭𝟰 𝗮ñ𝗼𝘀 deberán acceder obligatoriamente acompañados por su padre, madre o tutor legal mientras que a partir de 16 años y hasta la mayoría de edad podrán acceder solos. Eso sí, en ambos casos será imprescindible presentar la autorización de acceso a menores que ha habilitado el Consistorio en la página web municipal y de manera presencial en la Casa de Cultura.
Servicio
En cuanto al refuerzo policial, por las noches habrá un mínimo de 21 policías locales de servicio, de los cuáles una docena estarán integrados en el operativo de respuesta encargado principalmente de atender las demandas relacionadas con la seguridad ciudadana. A este despliegue se sumarán los guías caninos y el servicio de recursos aéreos, que utilizará el dron para supervisar las zonas con mayor concentración de personas o consideradas más sensibles.
La vigilancia comenzará, no obstante, desde primera hora de cada jornada. El servicio de mañana estará compuesto por una quincena de agentes diarios, que se ocuparán principalmente de las necesidades derivadas de los diferentes actos programados, mientras que durante las tardes trabajarán una media de 14 policías por jornada.
Una de las claves del dispositivo será precisamente el refuerzo de las horas con mayor afluencia. Los diferentes turnos realizarán jornadas extendidas para solaparse durante las franjas de máxima demanda de la tarde y la noche, lo que permitirá reunir un frente operativo de hasta 38 funcionarios.
Seguridad
En términos globales, el Ayuntamiento prevé que a lo largo del periodo festivo se realicen 459 servicios de funcionarios de la Policía Local, a los que se sumarán otros 27 servicios de conductores de grúa.
Blasco señaló que el objetivo es “salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos” durante unas jornadas en las que aumenta considerablemente la actividad en las calles. Desde la Policía Local han hecho también un llamamiento a vecinos y visitantes para que disfruten de las fiestas “con la debida prudencia para evitar incidentes”.
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