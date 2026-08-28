La costa de Elche se prepara ante inundaciones con un tanque de tormentas del tamaño de 10 piscinas

Un tanque de tormentas con la capacidad de 40 camiones cisterna o diez piscinas comunitarias para prevenir desbordamientos de agua en la costa ilicitana ante fuertes lluvias. Así es la infraestructura hidráulica que ya está operativa en el paseo de San Bartolomé de Tirajana de Arenales del Sol después de unas obras impulsadas por Aigües d'Elx y una inversión de 1,2 millones de euros para contener hasta un millón de litros de agua.

La entrada en servicio se produce cuatro meses después de la última visita del equipo de gobierno a las obras, cuando la actuación encaraba su recta final y las previsiones apuntaban a que los trabajos quedarían concluidos entre finales de mayo y principios de junio. Eso sí, entonces se planteaba un periodo de varias semanas de pruebas antes de que el depósito pudiera estar plenamente operativo, como comunicó este viernes el Ejecutivo local.

La actuación se incluye entre las actuaciones estratégicas del Plan de Pluviales de la empresa mixta. Se trataría, además, del primer tanque de tormentas de estas características construido en la ciudad, aunque no el que más capacidad alberga, teniendo en cuenta que los del Parque Empresarial pueden llegar a recoger 73.200 metros cúbicos.

Lo curioso es que en este caso se ha empleado un punto estratégico, en una de las cotas más bajas de la red de saneamiento de la pedanía, donde confluyen buena parte de las aguas procedentes de la zona norte. Su función será entrar en carga cuando las precipitaciones superen la capacidad habitual de los colectores. En lugar de que ese exceso termine provocando desbordamientos o alivios hacia el mar, el tanque permitirá retener temporalmente el agua.

Problema histórico

El proyecto pretende responder a uno de los problemas históricos de Arenales del Sol. Durante los episodios de lluvias fuertes, la capacidad de la red resultaba insuficiente para absorber todo el caudal, especialmente en el frente litoral.

A esta situación se suma la fuerte presión que soportan las infraestructuras durante el verano. En la visita realizada en abril, el alcalde, Pablo Ruz, recordaba que la pedanía pasa de alrededor de 1.500 residentes censados durante el año a multiplicar varias veces su población en plena temporada estival, circunstancia que incrementa notablemente la demanda sobre las redes de servicios.

Precisamente la nueva infraestructura también pretende contribuir a resolver el déficit de saneamiento asociado al desarrollo urbanístico del sector AR-1, que incorporó miles de viviendas a la pedanía. El proyecto no se limitará al depósito. Las obras han incluido también un colector paralelo de alrededor de 500 metros, diseñado para aumentar la capacidad de drenaje de la zona norte de Arenales y conducir hacia el tanque parte del agua que desciende por gravedad desde las cotas superiores.

Parque de calistenia diseñado encima del tanque de tormentas de Arenales del Sol. / INFORMACIÓN

Otra de las claves de la intervención es que el agua retenida no se desperdiciará una vez finalice el episodio de lluvias. Según se explicó en su momento, cuando la red recupere su capacidad, el contenido del tanque será impulsado mediante la estación de bombeo existente hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Arenales del Sol, donde se someterá al correspondiente proceso de tratamiento.

Una vez regenerada, esa agua se incorporará al circuito de reutilización para regadío agrícola así como para mantener las charcas artificiales del Clot de Galvany, teniendo en cuenta que el paraje natural es uno de los principales receptores del agua regenerada procedente de estas instalaciones. También se contempla su aprovechamiento por comunidades de regantes como Riegos de Levante.

Recorrido

La puesta en marcha llega años después de proyectarse. Ya el anterior gobierno municipal de PSOE y Compromís anunció por primera vez en febrero de 2022 la intención de ejecutar un tanque de tormentas en Arenales del Sol. En aquel momento se estimó una inversión aproximada de 250.000 euros.

La actuación fue evolucionandom hasta que el proyecto de ejecución fue aprobado en noviembre de 2024 con PP y Vox al frente del Gobierno local. Posteriormente, el consejo de administración de Aigües d'Elx adjudicó las obras en marzo de 2025. El presupuesto terminó casí quintuplicando la primera estimación realizada años antes, de la misma forma que se superó el plazo de ejecución de siete meses fijado.

Calistenia sobre el depósito

La obra se ha aprovechado para ganar espacios de dispersión en la pedanía en base a la poca oferta que hay. Así las cosas, sobre la cubierta del tanque se ha habilitado una zona de calistenia al aire libre, con la intención de generar un nuevo espacio deportivo.

Esta integración urbana ya fue anunciada durante la ejecución de las obras como una forma de compensar la ocupación del espacio y responder también a las demandas vecinales de disponer de más zonas de uso público y equipamientos en la pedanía.

2030

Con esta incorporación, Elche pasa a contar con cinco tanques de tormenta operativos contando los del enclave empresarial. A ellos se sumará en los próximos años el de Altabix-Universidad, junto al barranco de San Antón, actualmente en tramitación y cuya construcción figura entre las principales inversiones de Aigües d’Elx hasta 2030 porque tendrá capacidad para alrededor de 7.000 metros cúbicos destinado a reducir el caudal que durante los grandes episodios de lluvia desciende hacia la Ronda Sur y la carretera de Santa Pola, otra de las áreas con mayores problemas históricos de inundaciones del término municipal.