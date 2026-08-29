Un «bazar» de basura junto a la playa de Arenales del Sol en Elche

Colchones, un sofá, chanclas, ropa, táperes, tampones, botellas de cerveza, latas, restos de compras y toda clase de pequeños desperdicios. La basura se abre paso este verano en el entorno de Arenales del Sol y llega también hasta las inmediaciones del Paraje Natural Municipal de El Clot de Galvany. La mayor concentración se aprecia en la zona del aparcamiento utilizado para acceder a la playa y en sus alrededores, donde los residuos abandonados ofrecen una imagen muy alejada de la que corresponde a uno de los principales espacios turísticos y naturales del litoral ilicitano. Fotografías tomadas en el área documentan desde colchones arrojados junto a puntos de interés geológico hasta vidrio abandonado en zonas de vegetación, además de numerosos objetos cotidianos que terminan convertidos en residuos.

El problema adquiere especial relevancia durante los meses de verano por la elevada afluencia de visitantes a esta parte del litoral. La carretera que atraviesa el entorno al final de Arenales del Sol y los terrenos próximos al estacionamiento para ir a la playa soportan una importante presión humana y los márgenes muestran las consecuencias. No se trata únicamente de pequeños envoltorios que hayan podido caer accidentalmente: entre los desperdicios aparecen objetos de grandes dimensiones y restos cuya presencia evidencia su abandono deliberado.

Cojín de un sofa en uno de los accesos más frecuentados a la playa de Arenales del Sol en Elche / Jose Navarro

Del colchón a las botellas

La relación de residuos encontrados permite hacerse una idea de la variedad. Las imágenes han sido bautizadas irónicamente con nombres como «Aparcamiento de Arenales del Sol», «Borde de basura», «Chanclas», «Colchón geológico», «Échame una mano para limpiar», «Entredientes», «La cagada», «La compra», «Nuestra huella», «Nueva especie vegetal», «Nuevas flores», «Perdí las llaves», «Ropa de camuflaje», «Sofá para todos», «Tampax», «Tupper», «Una noche de cervezas» o «Vidrio».

Unas chanclas "olvidadas" junto al aparcamiento próximo a la playa y el Clot de Galvany / Jose Navarro

Detrás de esos títulos, planteados con sorna por vecinos que denuncian ante INFORMACIÓN el estado de la zona y realizados para llamar la atención sobre el problema, aparecen residuos reales dispersos por el terreno. Algunos prácticamente se confunden con la vegetación; otros, por su tamaño, resultan imposibles de ignorar. Es el caso de los colchones o del sofá abandonado, elementos que convierten determinados puntos del entorno natural en improvisados vertederos.

También preocupan especialmente los botellines y fragmentos de vidrio depositados en zonas con vegetación, tanto por la contaminación que generan como por encontrarse en un entorno forestal durante los meses de mayor riesgo de incendio. A ellos se suman latas de aluminio, envases y numerosos objetos de consumo diario.

Una de las zonas de pinada llenas de restos humanos y desechos para higiene / Jose Navarro

Las fotografías muestran asimismo cómo algunos desperdicios terminan parcialmente ocultos entre las plantas. De ahí la ironía utilizada al identificar determinados restos como «nuevas flores» o una «nueva especie vegetal». La acumulación permite comprobar hasta qué punto los residuos pueden acabar incorporándose visualmente al paisaje si permanecen durante suficiente tiempo.

El fenómeno se observa tanto en las proximidades del espacio protegido como en las dunas y alrededores de las playas de Arenales del Sol, aunque la presencia resulta especialmente llamativa en el aparcamiento y sus inmediaciones. Es precisamente el contraste entre la naturaleza y los restos abandonados por sus usuarios el que ofrece algunas de las imágenes más significativas.

Un espacio natural junto a una zona muy frecuentada

El problema afecta al entorno de un espacio de especial valor ambiental. El Paraje Natural Municipal de El Clot de Galvany desempeña funciones importantes para la biodiversidad local y contribuye, entre otros aspectos, a la mitigación de inundaciones, la captura de gases de efecto invernadero y la adaptación frente al cambio climático.

Hay zonas donde la gente se deshace de sus basuras sin pudor / Jose Navarro

Su conservación responde al trabajo desarrollado durante años por el Ayuntamiento de Elche y Aigües d'Elx, además de las actuaciones continuadas de renaturalización y gestión técnica del paraje.

La presencia de basura en sus límites pone de manifiesto, precisamente, una de las dificultades que afrontan los espacios naturales situados junto a áreas sometidas a una intensa actividad humana. En ecología se utiliza el término ecotono para definir la zona de transición entre dos ecosistemas. En este caso, la frontera se produce entre un área protegida y un entorno costero que durante el verano recibe diariamente a numerosos residentes, turistas y bañistas.

Es en esa franja donde se hace especialmente visible la presión humana. Los residuos arrojados en los márgenes de caminos, aparcamientos y espacios de vegetación dibujan una transición muy diferente a la natural: la formada por los desperdicios que quedan después del paso de algunos usuarios.

Vecinos denuncian "una auténtica porquería" en plena zona turística de Elche / Jose Navarro

La situación descrita no se atribuye a una deficiencia en la gestión del espacio natural, sino al incivismo de quienes abandonan los residuos en lugar de depositarlos en los lugares habilitados. La variedad y las dimensiones de algunos objetos encontrados dificultan además atribuir toda la suciedad simplemente a descuidos.

El término «basuraleza» se ha popularizado en los últimos años para identificar precisamente la presencia de residuos generados por el ser humano en entornos naturales. El planteamiento trasladado en este caso desde El Clot y Arenales del Sol playas cuestiona, sin embargo, la conveniencia de normalizar esa denominación: la basura no constituye una parte de la naturaleza, sino que es contaminación que debe retirarse y, sobre todo, evitarse mediante el uso de los contenedores correspondientes, el reciclaje y la incorporación de los residuos a la economía circular.

Un problema que supera Elche

La acumulación de desperdicios en espacios naturales no es exclusiva del litoral ilicitano. Las campañas de limpieza desarrolladas en España permiten dimensionar el fenómeno. Iniciativas como el proyecto Libera han llegado a movilizar a 14.000 voluntarios para retirar unas 150 toneladas de residuos de diferentes espacios naturales.

Las zonas escondidas acumulan basura en Arenales del Sol / Jose Navarro

La cantidad recogida evidencia tanto la movilización social para retirar los desperdicios como la dimensión de un problema que comienza antes de que sea necesaria una jornada de limpieza. El refranero resume esa idea con una frase que cobra sentido ante las fotografías tomadas en Arenales y El Clot: «No es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia».

La protección de estos entornos adquiere además una relevancia creciente en el contexto climático actual. Los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) vienen alertando sobre el calentamiento global, mientras que España ha registrado durante el último trienio, entre 2023 y 2025, las temperaturas más elevadas desde el inicio de la serie de mediciones en 1961. El Mediterráneo constituye uno de los territorios especialmente expuestos a estos cambios.

Preservar áreas protegidas, adaptar las ciudades y reducir la presión que genera la actividad humana forman parte de un mismo desafío. En Arenales del Sol, sin embargo, el problema se presenta estos días de una manera mucho más inmediata y visible. Basta recorrer el aparcamiento, los márgenes próximos a la playa y la frontera con El Clot de Galvany para encontrar la huella dejada por algunos usuarios.

Los restos de envases de bebidas son muy frecuentes en la zona / Jose Navarro

Una chancla perdida puede parecer anecdótica. Una botella o una lata, también. Pero cuando a ellas se suman ropa, envases, restos higiénicos, numerosos botellines, colchones e incluso un sofá, el resultado deja de ser una sucesión de objetos aislados. Es una acumulación de basura en uno de los espacios costeros de mayor valor ambiental de Elche, precisamente durante la época del año en la que soporta una mayor presión de visitantes.