Las Bayas arranca sus Fiestas de Verano con una ceremonia "estelar" para presentar a sus nuevas reinas y damas

Las Bayas alcanzó anoche las estrellas con el despegue de sus celebraciones estivales en honor de San Pedro Apóstol, que se extenderán durante una semana con actividades para toda a familia. El Polideportivo José Vicente Quiles de la pedanía ilicitana congregó a 1.200 personas que aplaudieron el pregón de la vecina Gloria Jesús Pérez Fernández, además de la imposición de bandas y fajines a los nuevos cargos para el año 2026, en un evento cuyo hilo conductor fue el viejo sueño de la humanidad por explorar el cosmos.

Bárbara Marco y Jimena Ruiz recibieron las bandas e insignias como reina mayor e infantil, respectivamente, de manos de sus homólogas salientes a ritmo de ‘Así habló Zaratustra’, de la banda sonora de la película de ciencia ficción ‘2001: una odisea en el espacio’. También sus cortes de honor que, durante el ejercicio festero que ahora se abre, las acompañarán en todo momento: a Marco, Estefanía y Ana Vicente, y a Ruiz, Zoe Parra y Emma Serrano. Previamente, el reinado de 2025 puso la nota emotiva con su despedida, agradeciendo la experiencia vivida a la presidenta Comisión de Fiestas de San Pedro Apóstol de Las Bayas, Rita Blasco, a la que ofrecieron un obsequio, amén de un corbatín para el banderín, cuyo portaestandarte es Gabriel Escudero.

Asimismo, los abanderados que tomaron el relevo son Candela Sánchez, Marta e Iván Pérez, a quienes se impusieron las bandas y el fajín. Se hizo lo propio con Ana Ortiz y Biel Juárez, cargos infantiles de 2026.

Raíces y un recorrido sentimental a través de las fiestas

Gloria Jesús Pérez Fernández, vecina que educó en valores a los jóvenes de Las Bayas en su rol de catequista, y que, en la actualidad es capataza de las costaleras de San Andrés y San Pedro, hizo de su pregón un recorrido sentimental a través de sus recuerdos en la pedanía. “Es bonito poder decir, aunque mis raíces son andaluzas, que yo nací y crecí aquí, en Las Bayas. Mi vida, mis recuerdos y tantos momentos importantes de mi historia están ligados a este pueblo”. Y recordó que, cuando era niña, todo era muy diferente: calles sin asfaltar, un único teléfono en la peluquería de Susi y Tere, estrenar el colegio en 1979… “Con una bicicleta enorme inicié mi EGB por aquellos caminos. Y recuerdo el Cine Alemañ, donde las entradas costaban 25 pesetas”.

Pérez Fernández señaló que “en Las Bayas nací, crecí, hice amigos, conocí el amor y formé mi familia”. Y que, por su hijo, abrió y regentó una pescadería en durante 12 años. Pero que si hay algo que siempre ha formado parte de sus recuerdos “son nuestras fiestas: con las cucañas y las carreras de cintas. Detrás estaban personas como Paco Elgar, con enorme entrega”. Un día dijo aquello de “me gustaría ser costalera de San Andrés” y hasta hoy. “Mis chicas votaron para que fuese su capataz y es un orgullo formar parte de esta familia”, agregó. La pregonera zanjó su alocución con un sonoro y aplaudido “Visca Sant Andreu!” y “Visca les festes de Les Baies!”, y recibió una placa de reconocimiento por parte de Blasco.

“Nos dais fuerzas para seguir luchando”

El vicepresidente de la Unión de Festers del Camp d’Elx (UFECE), Antonio Soler, dio su enhorabuena a la Comisión San Andrés Apóstol y a su presidenta por el trabajo efectuado para organizar los festejos en Las Bayas. Igualmente, brindó su gratitud a las reinas y damas de 2025 por su labor de representación y felicitó a las entrantes. “Desde la UFECE damos las gracias a todas las entidades, empresas y personas que nos apoyan diariamente; gracias de todo corazón, nos dais fuerzas para seguir luchando”, manifestó.

Por otro lado, el concejal de Pedanías del Ayuntamiento de Elche, Pedro José Sáez, junto a la titular de Acción Social, Celia Lastra, profundizó en dichos agradecimientos y felicitaciones a Blasco y a los cargos de 2025 y 2026. “Cuando vengo a Las Bayas, me siento en casa”, expresó Sáez. E invitó a Marco, a Ruiz y a sus damas “a pasarlo bien y aprovechar el tiempo” durante los próximos 12 meses de reinado, tal y como hizo el precedente: “Han vivido un año muy especial, donde han descubierto cantidad de cosas nuevas; entre ellas, buena gente. Y es lo que os espera a vosotras”. “Si se os pasa muy cortito”, continúo, “es señal de que lo habéis disfrutado”.

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Tras los discursos, Blasco colocó en la banda de las reinas y damas de Las Bayas de 2026 la insignia de la Comisión de San Andrés Apóstol; Soler y miembros de la UFECE, la de la organización festera; y Sáez y Lastra, la del municipio. Las reinas mayor e infantil de las Fiestas de Elche, Laura Rodrígo y Aroa Durá, con sus cortes de honor al completo; la alcaldesa pedánea y representante del distrito 12.1, Cecilia Pérez; la miss mayor, Cecilia Amorós; y responsables de asociaciones del enclave y comisiones festeras de otros puntos del Campo de Elche y de la ciudad subieron al escenario para felicitar en persona a Bárbara, Jimena, Estefanía, Ana, Zoe y Emma, en una velada conducida por el festero José Vicente Jiménez, que cerró con un castillo de fuegos artificiales, y a la que asistió el párroco de la pedanía, Alejandro Ramón Lucas.