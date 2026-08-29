La Asociación de Bellas Artes de Elche busca aliados para impulsar dos nuevos certámenes

Técnicas diferentes, tamaños distintos. Colores, grisalla, paisajismo, bodegones, impesionismo e incluso el retrato el propio papa León XIV. Es en este ambiente de pintura, rodeando las paredes del claustro y la capilla del Centro Cultural Las Clarisas, en el que la Asociación de Bellas Artes de Elche (ABAE) ha mostrado su voluntad de continuar impulsando el talento con dos futuros concursos que esperan poner pronto en marcha: un certamen nacional de pintura y otro de pintura rápida. «Vamos a ver si entre este año y el que viene lo conseguimos», señalaba María Jesús Costa, pintora de ABAE durante la charla inaugural de la exposición puesta en marcha para conmemorar el 30 aniversario de la asociación. Una explosión de colores, escenas y sentimientos que, a través del lienzo, traspasan. Noventa y cuatro obras que se pueden encontrar en el espacio cultural ilicitano hasta el 27 de septiembre y que este sábado vieron la luz por primera vez en conjunto a las 12 horas.

Horarios

«Esto es una forma de vida», resumió Paqui López, vicepresidenta de la entidad, durante su interveción inaugural de una exhibición que permanecerá abierta de martes a sábados de 10 a 14 horas y, en un segundo turno, de 15 a 18 horas. Por su parte, los domingos y los festivos el horario se reduce a la jornada de mañana. Sin embargo, la organización no pretende impulsar esta única iniciativa en el marco del aniversario.

La Asociación de Bellas Artes de Elche celebra su 30 aniversario con una gran exposición en el Centro Cultural de Clarisas / Áxel Álvarez

Actividades

Según cuenta Carlos Guilabert, presidente de la organización, además de los futuros proyectos en mente y para los que requieren de patrocinio, el próximo año pretenden realizar una retrospectiva en la sala Kursaal de La Glorieta. «Más pequeña, con menos obras, pero en la que vamos a intentar que haya mucha calidad y que participen todos los presidentes y gente destacable que ha pasado por la asociación», especifica a este diario. Una segunda exhibición en la que, según explica, ya están trabajando.

Durante la inauguración, en la que estuvieron presentes tanto artistas como visitantes que no quisieron perderse la oportunidad de conocer las obras, también se recordaron las actividades que la asociación tiene en marcha. Entre ellas, la muestra nensual de arte en el parque, además del dibujo al natural del cuerpo humano. Los lunes trasladan el pincel a los lienzos al aire libre en el parque municipal, así como charlas sobre el ámbito artístico. No solo con ello, también impulsan presentaciones de libros, además de otras exposiciones colectivas que se llevan a cabo en El Corte Inglés, o la de exhibición de la mujer también en Clarisas. Además de la de Andalucía o la de la biblioteca, «que retomamos el año pasado», tal y como quiso destacar María Jesús Costa durante la intervención.

Repunte de socios

En la propia apertura también estuvo presente Irene Ruiz, concejala de Cultura de la ciudad, quien destacó la familiaridad de la asociación y la variedad de artistas en Elche. «He estado en muchas inauguraciones y creo que esta es la que mejor resume el arte que hay en nuestra ciudad», contaba ante el claustro. Y es que, precisamente desde la pandemia la asociación ha crecido «muchísimo», explicaba Guilabert a INFORMACIÓN, quien apunta que hace seis años, tras la pandemia, la organización sufrió una bajada de socios que posicionó a la entidad en cuarenta artistas, pero que en estos años ya ha ascendido a 150, una cifra que, «para ser una asociación de artistas, está muy bien», señala.

Sin restricciones

Para entrar en ella, «no tenemos restricciones», explica el presidente, añadiendo que «hay de todo», desde gente que ha empezado hace escaso tiempo a pintar hasta personas que llevan años y otra que es profesional. «Los tenemos todos juntos y somos todos una familia, nos apoyamos unos a otros y aprendemos unos de otros», matiza. Una idea que retumbó mucho durante la intervención de López, la vicepresidenta, y que se trasladó al ambiente. Gente de todas las edades paseando por el entorno para ver las distintas obras que ofrece la exposición, que van desde paisajes y festividades emblemáticas de Elche hasta retratos, paisajes y estilos más diversos. «Queríamos que cada socio expresara el arte que lleva dentro», cuenta Guilabert. Porque el objetivo de la asociación, desde un principio, es el de promover el arte en la ciudad y poder trasladarlo a la gente. «Queríamos dar un espacio a toda esa gente que pinta en Elche y darles la oportunidad de exponer, que puedan perder el miedo a participar en exposiciones», matiza.