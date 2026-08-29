El restaurante del Parque Municipal de Elche vuelve a aplazar el estreno y pondrá fecha en septiembre

Primero las expectativas estaban puestas en el pasado verano, luego en la primavera, después a las puertas de la actual temporada estival, más tarde coincidiendo con las Fiestas de Elche y ahora todo apunta a que el restaurante del Parque Municipal reabrirá como pronto este otoño. El complejo hostelero continúa en obras desde que se retomasen en abril de 2025, y tras un periodo de más de ocho meses de aparente inactividad, y sin una fecha concreta para su inauguración. La promotora (Cóctel Santalucía) insiste en que los trabajos no han cesado desde el arranque poniendo en el horizonte este septiembre para dar más información de cuándo será la apertura.

En vista del interés que despierta el proyecto por recuperar un lugar de celebración de eventos en pleno Palmeral, la empresa pide paciencia y asegura que la actuación continúa adelante y que ya se han completado las labores de más calado de albañilería y suministros. Apuntan que los trabajos estructurales ya se han completado y que ahora los expertos se están centrando en el detalle, pese a que aún quedan elementos clave de la infraestructura por colocar como las nuevas vidrieras de la cúpula.

Estado de los exteriores del restaurante en agosto. / Áxel Álvarez

Si bien, desde la firma señalan que los esfuerzos en estas semanas pasan fundamentalmente por terminar aspectos decorativos, pintura, remates y la colocación de papeles pintados. Pese a la visión de la empresa, quienes transitan a diario por la zona notan que el avance ha ido a un ritmo pausado sin que haya sobre el lugar un gran despliegue de medios humanos para agilizar las obras.

Equipamiento

La empresa reconoce que les hubiera gustado tener terminado antes el proyecto, y lo cierto es que en todo este tiempo han matizado que más allá de cumplir una fecha querían que el establecimiento estuviese equipado completamente tal y como se detalló en las memorias técnicas, todo para ofrecer desde el segundo uno un buen servicio dentro de una explotación a largo plazo por 25 años y tras el desembolso de más de un millón de euros para reflotar el enclave.

Al margen de la pretensión de la firma, lo que está claro es que la puesta a punto se está demorando más de lo que se esperaba. Fue en julio de 2o24 cuando el Ejecutivo local de PP y Vox hablaba de un inicio inmediato de unas obras que durarían un año, pero lo cierto es que en aquel entonces poco movimiento se vio en la zona hasta abril de 2025, de ahí que en todo este tiempo se situase el fin en abril de este 2026, como volvió a exponer públicamente la promotora el pasado diciembre en la última visita del equipo de gobierno a las obras, una fecha que se ha ido desplazando pese a que confesaron que tenían interés en que el espacio estuviese abierto en las celebraciones patronales para aprovechar el filón de miles de visitantes.

1.000 comensales

En aquella convocatoria el arquitecto señaló además que se habían conservado gran parte de las estructuras y que la infraestructura tendría una capacidad para 1.000 comensales con un sótano que en un futuro podría albergar también fiestas, aunque todo apunta a que en esta primera etapa la planta inferior no se utilizaría para esta función.

Un operario prepara materiales durante la obra del restaurante del Parque Municipal. / Áxel Álvarez

Agenda

Ahora bien, mientras la apertura comercial continúa sin calendario, los gestores del enclave están paralelamente llenando la agenda. Desde la firma reconocen que ya tienen compromisos para celebrar bodas, convenciones de colegios profesionales y encuentros de asociaciones. Apuntan a que tienen cerradas reservas para 2027 e incluso en 2028, después de que el espacio se haya anunciado en grandes portales como bodas.net donde se promocionan como un complejo capaz de albergar eventos de entre 100 y 800 invitados, con menús desde 140 euros.

Los promotores del proyecto están tratando también de acercarse a la población a través de las redes sociales, hasta el punto que en noviembre de 2025, en los primeros meses de intervenciones sobre el terreno, se crearon perfiles en redes sociales para anunciar que el «histórico Dátil de Oro renace como El Parque».

Desde entonces están llenando de contenido estas cuentas con encuestas en la calle preguntando a los vecinos qué simbolizaría para ellos la recuperación de este recurso gastronómico o incluso llegaron a presentarse con un stand en la gala del voluntariado de la fundación Conciénciate el pasado mes de junio aprovechando la infinidad de representantes empresariales y de colectivos sociales que se desplazaron a la Rotonda del Parque, a escasos metros de donde se ubica el restaurante.

Ley del Palmeral

Al hilo, la empresa ha creado un podcast desde donde resuelven ciertas dudas ciudadanas, defendiendo, por ejemplo, todo el complejo proceso burocrático que han tenido que seguir para iniciar la remodelación sobre un enclave limitado por la Ley del Palmeral, por lo que no se han podido modificar extensiones y se ha respetado al máximo la estructura original de los años sesenta. Precisamente la extensa tramitación de informes técnicos y de impacto ambiental que requirieron el aval de la Generalitat lastró el inicio de las actuaciones.

Están aprovechando la plataforma social para visibilizar también el vínculo local del proyecto. «Queremos que sepan que estamos ahí y que somos gente de aquí, que nos ilusiona», señalan sus responsables, que aspiran a que vecinos y visitantes «se sientan cómodos en un espacio público de gestión privada».

El propio Ejecutivo local ha señalado en diferentes ocasiones el potencial turístico y gastronómico del espacio por su emplazamiento dentro de un Patrimonio de la Humanidad e incluso planteó al establecimiento como un posible atractivo para visitantes y cruceristas. En esta línea la firma se abre a todo tipo de eventos como presentaciones y exposiciones más allá de bodas y comuniones.