El plan sombra se extiende a un parque de El Altet: 48.000 euros para toldos

La zona infantil del parque Rafael Bonmatí de El Altet verá próximamente sus columpios cubiertos por unos toldos-vela, siguiendo el plan sombra que el Ayuntamiento de Elche ya ha incorporado en otras zonas del entorno y que contempla, además de toldos, la plantación de árboles para hacer sombra. Concretamente, son 48.470, 91 euros los que supone el presupuesto base de esta intervención, de los cuales 33.662,69 euros corresponden a la ejecución material, mientras que el resto se reparte entre un 13% de gastos generales, un 6% de beneficio industrial y el IVA. La licitación para llevar a cabo los trabajos cerró su plazo de presentación de ofertas el pasado lunes.

Actuación

La actuación permitirá dotar de sombra a la zona de juegos infantiles mediante cuatro pilares metálicos de hasta 4,5 metros de altura sobre los que se colocarán las velas. En total, las cubiertas ocuparán 153,05 metros cuadrados y estarán fabricadas con lonas microperforadas de polietileno de alta resistencia, un material transpirable y preparado para proteger frente a la radiación ultravioleta.

Imagen de archivo, vecinos observan las labores de montaje de los toldos en el parque infantil / Áxel Álvarez

La intervención contempla también los trabajos necesarios para preparar el terreno y ejecutar las cimentaciones de los nuevos soportes, además de la instalación de los anclajes, tensores y cableado necesarios para mantener las lonas. Las estructuras serán metálicas y estarán galvanizadas para garantizar su resistencia a la intemperie. Las velas contarán con una garantía de diez años, mientras que los elementos de anclaje, cableado y unión tendrán una cobertura de cinco años. El plazo previsto para completar los trabajos es de 30 días naturales desde su inicio.

La inversión

Con la futura intervención, Elche ya suma más de medio millón de euros destinados a estas cubiertas por diferentes puntos del municipio. Según los datos trasladados por el Ayuntamiento, los toldos instalados en las calles del centro de la ciudad supusieron alrededor de 297.000 euros. A ello se sumaron después los tres parques en los que se han colocado cubiertas: el de Chimeneas, el entorno del Centro de Congresos y una zona de Altabix próxima al campo de fútbol, con una inversión conjunta aproximada de 75.000 euros.

Por su parte, en los Pisos Azules la cubierta se incorporó a la renovación de toda la plaza, una actuación que incluyó una inversión de alrededor de 45.000 euros. Esta misma semana, el pasado jueves, se colocó además otro toldo en el Centro Cívico de Asprillas, con un coste aproximado de 25.000 euros. Próximamente también se intervendrá en el parque de Andalucía, con alrededor de 25.000 euros para su ejecución.