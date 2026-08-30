Elevan a la Generalitat la petición para proteger los arcos medievales del centro de Elche

La petición para conservar los dos arcos medievales descubiertos tras el derribo de un inmueble entre las calles Salvador y Bodega de Elche se va a enviar también a la Generalitat Valenciana. Mariano Vicente Moya Sánchez, investigador ilicitano que estudió Geografía e Historia y miembro de la Associació per al Desenvolupament del Patrimoni Històric i Cultural d’Elx (ADPHICE), además de autor de una de las solicitudes presentadas ante el Ayuntamiento para proteger los restos, ha decidido elevar también la reclamación a la Administración autonómica ante el valor que considera que pueden tener los elementos aparecidos. Al mismo tiempo, Moya volverá a dirigirse al Consistorio para ampliar su petición inicial después de tener constancia de que en el mismo solar existen un aljibe antiguo y una vasija o tinaja de grandes dimensiones, además de los dos arcos de sillería que desencadenaron las primeras reclamaciones.

Los arcos medievales del centro de Elche vistos desde la calle Bodega / Áxel Álvarez

Moya considera que la aparición de estos nuevos elementos refuerza la necesidad de que el conjunto sea estudiado antes de decidir su futuro. Su planteamiento no pasa por determinar por su cuenta la antigüedad o función exacta de los restos, algo que deberá corresponder a los profesionales que realicen el estudio arqueológico, sino por garantizar que aquello que pueda tener interés patrimonial sea documentado y conservado. El investigador mantiene la hipótesis de que los arcos podrían remontarse a época medieval y ha planteado incluso la posibilidad de que guarden relación con la antigua sinagoga sefardí de Elche, nunca localizada, aunque recalca que solamente una investigación arqueológica puede confirmar o descartar esa posibilidad.

Nuevos elementos en el solar

La principal novedad respecto a las primeras reclamaciones es que la solicitud ya no se limita a los dos grandes arcos visibles en la medianera. Según la información de la que dispone Moya, en el terreno habría también un aljibe, actualmente cubierto con una tapa metálica, y una pieza cerámica de grandes dimensiones que permanece enterrada.

Esta última podría tratarse, según apunta el investigador, de una gran tinaja utilizada para almacenar alimentos, dado que recipientes de estas características tuvieron históricamente esa función. En cualquier caso, Moya evita dar por determinada su procedencia mientras no sea examinada por especialistas. Lo mismo ocurre con el supuesto aljibe, cuya antigüedad y características deberán establecerse mediante el correspondiente análisis arqueológico.

Por este motivo, el escrito elevado a la Generalitat Valenciana y la nueva solicitud que plantea ante el Ayuntamiento de Elche pretenden que la protección y el estudio no se circunscriban exclusivamente a los arcos, sino que tengan en cuenta el conjunto de elementos existentes en el subsuelo y las estructuras conservadas en el solar.

Moya también recuerda a las administraciones que existen fondos europeos, estatales y autonómicos destinados a actuaciones de conservación del patrimonio, una posibilidad que considera que debería estudiarse si los trabajos arqueológicos acreditan el interés de los restos. A su juicio, los dos arcos ya muestran a simple vista características suficientes para justificar que se extremen las precauciones, aunque serán los especialistas quienes deban establecer su datación, función y valor patrimonial.

Los arcos podrían pertenecer a una construcción del siglo XIII / Áxel Álvarez

La iniciativa supone un nuevo capítulo en un asunto que salió a la luz después del derribo del edificio situado en este punto del centro histórico. Los dos arcos de sillería quedaron al descubierto en una pared medianera entre las construcciones. Precisamente su integración en el muro habría favorecido su supervivencia durante años.

Este tipo de estructuras antiguas podían quedar incorporadas a edificaciones posteriores simplemente mediante su tapiado. Eso habría ocurrido en este caso: los arcos permanecieron ocultos dentro de una pared tapiada perteneciente al último inmueble levantado sobre el lugar y solo quedaron claramente expuestos después de su demolición.

Una reclamación que viene de atrás

La preocupación por los elementos arquitectónicos de este enclave, sin embargo, es anterior a la actual petición de Moya. Como ya publicó este diario, una parte de la propiedad había advertido tiempo atrás al Ayuntamiento sobre la existencia de arcos en la planta baja y había reclamado que se valorara su posible interés arqueológico.

El edificio que ocupaba el solar había protagonizado además diferentes episodios durante los meses anteriores a su demolición por su deteriorado estado. Incluso varias cofradías tuvieron que modificar sus recorridos durante la Semana Santa para evitar pasar junto al inmueble. Finalmente, la construcción fue derribada con la correspondiente licencia municipal.

El inmueble carecía de protección específica. El gobierno municipal ya había considerado en octubre de 2025 que el edificio no estaba protegido, circunstancia que permitió tramitar su demolición conforme al procedimiento correspondiente. La cuestión que se plantea ahora es distinta: qué valor tienen las estructuras antiguas que han quedado visibles tras retirar la edificación y qué otros vestigios pueden permanecer en el terreno.

Los arcos están construidos con bloques de piedra de sillería y presentan unas dimensiones considerables. Moya ya explicó tras hacer pública su primera reclamación que podrían alcanzar varios metros tanto de anchura como de altura. El hecho de que estuvieran tapiados e integrados en una medianera habría permitido que llegaran hasta nuestros días pese a las sucesivas transformaciones experimentadas por las construcciones de esta parte de la ciudad.

La ubicación constituye otro de los argumentos que han despertado el interés del investigador. El solar se encuentra en pleno centro histórico, entre las calles Salvador y Bodega, dentro de un entorno transformado numerosas veces a lo largo de los siglos y en el que están documentadas construcciones antiguas.

Moya relaciona su hipótesis sobre una posible procedencia sefardí con la distribución de la población judía después de la conquista cristiana de Elche. Según explicó al hacer pública su primera petición, tras la entrada de Jaime I en el siglo XIII, la zona extramuros comprendida entre las calles Almórida y Sant Jordi fue repoblada con población de origen sefardí, dedicada principalmente al artesanado y la mercadería.

Eso no significa, advierte, que los arcos tengan necesariamente ese origen. En anteriores declaraciones ya señalaba que podrían haber desempeñado funciones completamente diferentes, desde formar parte de una construcción relevante hasta facilitar el acceso de caballerías. La considerable anchura de los vanos es precisamente uno de los aspectos que le llama la atención, pero la respuesta, insiste, tiene que proceder de la arqueología.