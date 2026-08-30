El Huerto de la Cuerna en Elche sufre robos y destrozos

Una de las últimas veces que entraron de forma agresiva en el huerto ecológico de La Cuerna en Elche no llegaron ni a llevarse las patatas. Las arrancaron de la tierra y las dejaron tiradas. Habían sido plantadas tarde y apenas empezaban a asomar cuando alguien accedió al recinto, destrozó el cultivo y se marchó sin recoger la cosecha. «Las arrancaron y no se las llevaron. Las dejaron encima. Hicieron un destrozo y adiós», recuerda Miguel Costa, uno de los usuarios del huerto. Es solo uno de los últimos episodios de una sucesión de robos que los hortelanos aseguran sufrir desde hace años. Desde patatas en los meses de otoño hasta tomates, berenjenas o pimientos en los meses de verano. «Ya no es lo que se llevan, es que destrozan», explicaba una de las hortelanas a este diario.

Voluntarios realizando trabajos en el Huerto de la Cuerna. / Jose Navarro

Ejecución

La dinámica es sencilla: hacen agujeros en las vallas que rodean el recinto y se arrastran hasta llegar a su interior, donde llevan a cabo los destrozos y robos de plantas y verduras. La última acción tuvo lugar en la noche del pasado miércoles, cuando a Costa, el día anterior, su hermano le había dicho que se llevase los ocho tomates que tenía en su parcela, pero cuando llegó al día siguiente, solo había cuatro. Lo mismo con otras verduras, que desaparecieron del entorno. Pero eso no es lo más preocupante para ellos, sino el destrozo que suelen causar, ya que en la mayoría de las ocasiones los actos no solo conllevan hurto, sino también el daño y movimiento de la tierra. «Me lo dejaron todo limpio», explica la hortelana a la que arrancaron las patatas, las cuales todavía estaban en proceso de crecimiento y no aptas para consumir.

Dos hortelanas, a la derecha, el terreno sobre el que robaron las patatas. / Jose Navarro

Medidas

Es por ello que los usuarios decidieron instalar placas que se pueden observar en distintos puntos del recinto ecológico con el mensaje «Nos están robando las hortalizas y destrozando la valla unos vándalos. Llama al 091», haciendo referencia al número de la Policía Nacional, a la que en diversas ocasiones han acudido en estos casos.

Para poder prevenir estos actos, los vecinos proponen una serie de medidas, entre ellas el cambio de vallado del recinto, que según trasladan desde la asociación de vecinos de Altabix, la cual se encarga de su gestión, no se ha cambiado desde 2008 y es muy endeble. «Se puede romper con facilidad», explica José Luis Sola, el presidente de la entidad, quien especifica que esta petición se ha realizado en diversas ocasiones al Ayuntamiento.

Huecos por donde se introducen en la valla para acceder al recinto. / Jose Navarro

Para consumo propio

Y es que el vallado, precisamente por sus características, facilita los asaltos nocturnos en el huerto. «Vienen, cortan los alambres, se meten por ahí y roban directamente», destaca Miguel Costa con cierta indignación. Según explica el hortelano, la propia Policía les ha indicado que este tipo de cerramiento no es demasiado efectivo.

Sin embargo, se desconoce la autoría de estos hurtos y destrozos de cultivos. Es por ello, que desde la asociación vecinal están valorando la posibilidad de instalar cámaras de videovigilancia. «Tenemos que ver primero la legalidad de la cuestión, porque es un espacio público y no sabemos hasta qué punto se pueden instalar cámaras», explica Sola.

Y es que el huerto ecológico de la Cuerna está destinado para el disfrute de los propios hortelanos, quienes tienen aquí una posibilidad de cultivo para consumo propio, además de un espacio en el que relacionarse con poseedores de otras parcelas.

Parte de la cosecha de una de las voluntarias. / Jose Navarro

El proyecto

Un proyecto que se llevó a cabo en 2007 y que trata de una cesión parcelaria por parte del Ayuntamiento a la asociación vecinal de Altabix, la cual se encarga de gestionar las solicitudes de todo aquel que quiera trabajar la tierra en una de las treinta y siete parcelas, según trasladan desde la propia asociación.

El principal requisito es la obtención del empadronamiento y el orden prioritario se establece en base a su pertenencia o no a la asociación, aunque «aquí hay gente de varios sitios del municipio», recalca Miguel Costa. Entre las parcelas, se encuentra un espacio destinado a los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, en el que también cultivan sus hortalizas.

Miguel Costa en su parcela, hablando sobre los hurtos. / Jose Navarro

Usuarios

No solo con ello, el principal público usuario trata de personas jubiladas. «Para nosotros esto es vida», contaba Costa, señalando que le encanta pasarse las mañanas entre cultivos. Y es que el funcionamiento del huerto también requiere de una organización entre los propios usuarios. «Todos tenemos alguna función», explica Costa. Él, por ejemplo, anteriormente se encargaba de las labores de labrado y ahora ejerce como responsable del mantenimiento del sistema de riego, cuenta. También disponen de un motocultor comprado por los propios hortelanos para trabajar la tierra.

Además, cada semana uno de los usuarios se encarga de la puerta. El horario habitual durante el invierno es de 8 a 11 horas y de 18.30 a 20.30 horas y es visitable, aunque este último se adapta a las temperaturas. Durante julio y agosto, por las tardes solo se abre los lunes y los jueves. El resto del tiempo, el recinto permanece cerrado y sin nadie en su interior, lo que dificulta que los usuarios puedan controlar lo que ocurre en las parcelas.

Puertas de acceso al recinto del huerto. / Jose Navarro

Un baño pendiente

A las necesidades de los usuarios se suma también una reivindicación relacionada con las instalaciones: la creación de unos aseos adecuados. Actualmente existe un contenedor destinado a guardar las herramientas y en el que también hay un aseo. Sin embargo, los hortelanos consideran que este espacio no está preparado para el uso que tiene el recinto, especialmente cuando reciben visitas de colegios. «Aquí vienen colegios de muchos sitios, los niños a ver esto y eso no está adaptado para que se meta el niño», explica Costa.

La propuesta que se había planteado inicialmente era trasladar ese contenedor a otra zona del huerto, donde se encuentra el invernadero y el espacio destinado al compost. Sin embargo, los usuarios consideran que esa ubicación no es viable porque no hay espacio suficiente para que pueda entrar un camión y colocar el módulo.

Durante la visita reciente de un concejal al huerto, los usuarios plantearon una alternativa. La idea es mantener el actual contenedor en su ubicación para guardar las herramientas y colocar justo al lado otro módulo destinado exclusivamente a los aseos. En él se habilitarían dos baños, uno para hombres y otro para mujeres. «Ese se deja para las herramientas y al lado mismo se pone otro con dos aseos», explica Costa, mientras señala el pequeño almacén. De esta forma, no sería necesario trasladar las herramientas ni modificar la distribución actual del huerto.

Voluntario ejerciendo labores en el huerto. / Jose Navarro

Mejora para una mayor seguridad

La asociación ya ha empezado a estudiar cómo llevar a cabo la actuación. Tras la reunión con el concejal, los usuarios contactaron incluso con un fontanero para conocer el coste de los trabajos, tal y como traslada el hortelano. La petición lleva, según Costa, alrededor de dos años pendiente. Ahora los usuarios esperan que esta nueva alternativa permita desbloquear una actuación que consideran necesaria para mejorar las condiciones del recinto.

Y mientras las reivindicaciones siguen sobre la mesa, los hortelanos continúan con su rutina. Cada mañana vuelven a abrir las puertas, trabajan la tierra, riegan, plantan y esperan que las cosechas lleguen a buen puerto. Pero también saben que, cuando cierran el huerto y se marchan, las parcelas quedan expuestas a que alguien vuelva a entrar, atravesando una valla que llevan años reclamando que sea sustituida.