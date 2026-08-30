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Llega una patera a Santa Pola con cerca de diez migrantes, entre ellos menores

El desembarco se ha producido esta mañana alrededor de las 12.45 y siete de ellos ya permanecen incautados por la Policía Local

Llega una patera a Santa Pola con cerca de diez migrantes

Llega una patera a Santa Pola con cerca de diez migrantes

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María González

María González

Santa Pola

Alrededor de las 12:45 horas, una pequeña embarcación llegó a gran velocidad a la playa de Santa Pola del Este con entre ocho y diez migrantes a bordo, quienes viajaban de pie antes de encallar en la costa. Según testigos presenciales, los tripulantes saltaron rápidamente a la arena y emprendieron la huida por el paseo marítimo en dirección a la playa del Varadero. El suceso sorprendió a unos 30 bañistas que se encontraban en la zona, caracterizada por ser un tramo costero poco concurrido durante la temporada de verano.

Una de las detenciones de la Guardia Civil en el paseo marítimo.

Una de las detenciones de la Guardia Civil en el paseo marítimo. / INFORMACIÓN

Tras el desembarco, la Policía Local y la Guardia Civil iniciaron de inmediato un dispositivo de búsqueda y persecución por los alrededores del municipio. Como resultado de este operativo, la Policía Local ha logrado interceptar, al menos, a siete de los ocupantes de la patera, según ha comunicado la propia institución a este diario. Fuentes del cuerpo policial municipal confirmaron que entre el grupo de detenidos se halla al menos un menor de edad.

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