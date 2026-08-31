Cambios con la vuelta al cole en Elche: Educación tumba el adelanto de las clases y solo habrá un día más de vacaciones en Semana Santa

La pretensión del bipartito de PP y Vox y del Consejo Escolar Municipal de Elche de adelantar el curso escolar a cambio de tener dos días más no lectivos en Semana Santa ha topado con la Generalitat. La Dirección Territorial de Educación finalmente se ha mantenido en que las clases se inicien el 9 de septiembre, y no el 8 como propuso el órgano municipal a mediados de julio. Por lo tanto, la idea de que los estudiantes tuvieran dos días más de vacaciones en la semana de procesiones se ha limitado a una sola jornada, por lo que las vacaciones arrancarán el Miércoles Santo (24 de marzo) ganándose un día más con respecto a otros años cuando empezaban el Jueves Santo, al declararse como no lectivo, pero perdiendo el Martes Santo como planteaba el consejo.

Con el cambio habrá un día más sin actividad en septiembre, mes que llama a la puerta y trae consigo una realidad para la que muchos jóvenes aún no están preparados: la vuelta a los estudios.

Esta resolución llega un mes después de elevarse la propuesta que lanzó el Consejo a mediados de julio. Así pues, en esa misma fecha, la propuesta planteada por el Ejecutivo local recibió críticas por parte de Compromís que, dirigiéndose directamente al alcalde, Pablo Ruz, apuntó que ignoraba las advertencias de los representantes del profesorado y las organizaciones sindicales durante la reunión del Consejo Escolar.

La portavoz del partido, Esther Díez, explicó que los representantes del profesorado insistieron durante la sesión en que adelantar el inicio de las clases podría resultar perjudicial ya que en cierta medida dificultaría la preparación del curso académico. "Los profesores necesitan el tiempo suficiente para poder organizar las clases y recibir de la mejor manera posible al alumnado", insistió.

Presentación

Este lunes, la edil de Educación, María Bonmatí, que dio a conocer el calendario escolar para el curso 2026-2027 tras la resolución definitiva del Consell, aprovechó para destacar que desde el Ayuntamiento han estado trabajando para que el programa responda de la mejor manera posible a las necesidades que presenta la comunidad educativa y las particularidades del municipio.

Otras enseñanzas

Tal y como ha quedado establecido, el próximo miércoles 9 de septiembre se iniciarán las clases en los niveles de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato o Formación Profesional (FP).

A la semana siguiente, a partir del 14 de septiembre, será el turno de la Formación de Personas Adultas, enseñanzas artísticas y determinadas enseñanzas de FP; el 21 de septiembre está previsto el arranque de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial mientras que el 28 de septiembre se iniciarán las Enseñanzas de Idiomas.

Cartel del calendario escolar 2026/2027. / INFORMACIÓN

Vacaciones

Respecto a los periodos vacacionales, los jóvenes podrán disfrutar de un merecido descanso después del primer trimestre que abarcará desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero, ambos incluidos, durante la época navideña. Por otro lado, las vacaciones de Semana Santa comenzarán el 24 de marzo y se prolongarán hasta el 5 de abril.

Días no lectivos

En cuanto a los días no lectivos de carácter local, en Elche serán el 7 de diciembre de 2026, el 12 de febrero de 2027 y el 3 de mayo de 2027. En El Altet, los días no lectivos serán el 2 de octubre de 2026, con motivo de las fiestas de la pedanía y, al igual que en el caso urbano, el 7 de diciembre de 2026 y el 3 de mayo de 2027.

El calendario se completará con los días festivos tanto autonómicos como nacionales, como serán el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana; el 12 de octubre, Día de la Hispanidad; el Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, y el día de San José, el 19 de marzo.

Fin de clases

El curso finalizará el 18 de junio para los alumnos de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial y el 11 de junio para la Formación de Personas Adultas, Enseñanzas artísticas y determinadas FP y Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial.