Ruz se inclina por Las Clarisas para albergar a la Dama pero no destina una sala específica en la reforma

Un mes después de que el bipartito de PP y Vox abriese la puerta a que Las Clarisas acoja un futurible préstamo temporal de la Dama de Elche, el alcalde, Pablo Ruz, mantuvo este lunes la predilección por el espacio cuando esté rehabilitado aunque con un matiz: no está proyectada una intervención específica para acoger al busto íbero. Así lo confirmó a preguntas de este diario después de que la esperada remodelación haya salido a licitación por 10,1 millones de euros, 2,3 por encima de lo estimado inicialmente para unas obras que durarían tres años.

Así sería uno de los patios de Las Clarisas de Elche con la remodelación. / INFORMACIÓN

El Ejecutivo local confirmó que a lo largo de septiembre se realizarían catas arqueológicas después de adjudicarse a un laboratorio este verano los análisis del estado del subsuelo. El objetivo es que a lo largo de tres semanas se localicen posibles estratos históricos ocultos o sillares pertenecientes a fases anteriores del edificio.

Acopio

De igual forma, puso el próximo noviembre en el horizonte para adjudicar la rehabilitación con la vista en que antes de que acabe el año comience el acopio de materiales, el montaje de andamios y las primeras demoliciones. Por lo pronto las empresas tienen 30 días naturales para presentar sus propuestas y por la cuantía del contrato, la licitación deberá publicarse también en los boletines europeos.

Uno de los laterales del centro cultural Las Clarisas de Elche. / Jose Navarro

Fue tras la aprobación del proyecto de ejecución definitivo a principios de agosto cuando el equipo de gobierno dijo que una vez terminada esta remodelación, a cuenta del Ayuntamiento pero financiada íntegramente por el Consell, se le trasladaría al Ministerio de Cultura que Elche dispone de una sala expositiva que cumple todas las condiciones para la joya ibérica, y como oferta complementaria al Museo Arqueológico y de Historia. Así las cosas, la posición del Ejecutivo local distaría de la de la Real Orden de la Dama, que ha venido manifestando en todo este tiempo que el MAHE sería el lugar ideal para que no se pierda el contexto histórico.

"El Ministerio tiene que entrar"

En contraposición Ruz, pese a asegurar que el museo está perfectamente preparado tras la inversión acometida, volvió a poner el ojo en el complejo cultural justificando que en caso de que se abra la posibilidad real de la cesión se adaptarían las instalaciones del antiguo monasterio a las exigencias del Gobierno central en cuestiones como medidas de seguridad. Eso sí, Ruz reconoció que "queda mucho trabajo" antes de poder hablar de esas condiciones reprochando la falta de avances con Cultura y reclamando que el Ministerio "entre de una vez". Reivindicó una reunión con el ministro Ernest Urtasun que pese a las peticiones municipales no se ha materializado.

Vista general de la fachada de Las Clarisas en Elche. / Jose Navarro

En cuanto a la transformación de Las Clarisas, uno de los cambios más notorios es el incremento de 2,3 millones frente a las primeras estimaciones, una subida que el primer edil atribuyó al mayor nivel de detalle alcanzado durante la elaboración del proyecto de ejecución y, especialmente, a la complejidad de las actuaciones estructurales y patrimoniales, teniendo en cuenta que se pondrá el foco en la consolidación estructural y las restauraciones patrimoniales como la de la bóveda de tracería de la antigua iglesia.

Biblioteca y mirador

Al hilo, señaló que hay prestaciones que al principio no se detallaron como una biblioteca concebida también como zona de estudio, junto a la cafetería que se explotaría por concesión. El proyecto mantendrá el mirador gratuito en la planta superior.

Una de las estancias superiores del futuro centro cultural. / INFORMACIÓN

En cuanto a inyección económica, para este ejercicio de 2026 la Generalitat aporta 500.000 euros aunque la ejecución de esta primera fase en lo que queda de año se quedaría en 408.000 euros con los que se contempla las operaciones iniciales como las demoliciones que afectarán principalmente a añadidos realizados a finales de la década de los 40 y no a los elementos históricos fundamentales del convento.

Ruz explicó que en el Patio de los Naranjos se conservarán los arcos existentes pero se suprimirán plantas y forjados superiores construidos principalmente durante los años cuarenta. Se trata de estructuras que dividieron las antiguas crujías conventuales para crear dependencias y celdas modernas y que ahora desaparecerán para generar espacios más amplios para las exposiciones locales y autonómicas, teniendo en cuenta que la infraestructura operará como sede del Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana.

El mirador de acceso libre sería uno de los principales atractivos. / INFORMACIÓN

Desde el Ejecutivo local explicaron que se intervendrá sobre construcciones levantadas después de la desamortización y utilizadas posteriormente como viviendas o establecimientos. La declaración del conjunto como Bien de Relevancia Local (BRL) permite distinguir entre elementos históricos protegidos como la capilla o el claustro y añadidos posteriores.

Bóveda de tracería

La actuación más delicada sería la recuperación de la bóveda de tracería del antiguo templo gótico del siglo XVI, una pieza que Ruz volvió a situar entre las más destacadas de la provincia de Alicante junto a otros ejemplos en Villena y Orihuela. Hace semanas ya se explicó que será necesario desmontar los forjados que dan a la calle Capitán Lagier para recuperar la lectura del antiguo templo que recuperará el presbiterio.El proyecto plantea una cubierta superior que permita pasar la luz y que se sugiera la geometría y dimensiones de las bóvedas desaparecidas, de modo que pueda reconocerse espacialmente cómo era la iglesia original.

Así quedarían por dentro las estancias con la rehabilitación integral. / INFORMACIÓN

El caso es que parte de la estructura se encuentra oculta sobre los forjados posteriores y la bóveda está apoyada sobre un tabique que cierra el arco y que debe retirarse, lo que obliga a asegurar previamente toda la estructura. La operación implicará trabajos especializados y como ocurre en edificios históricos, podrían aparecer nuevos condicionantes durante las obras, de ahí que se haya fijado en 36 meses el plazo final. El arquitecto Diego Castaño, encargado de la intervención dentro de la UTE formada por Carlos Campos Arquitectura SLP y Castaño Arquitectos SLP, ya advirtió de que la envergadura del proyecto hace difícil plantear una apertura progresiva del inmueble.

En cuanto al cronograma, para la segunda fase en 2027 hay una previsión de gasto en torno a 3,2 millones de euros, la misma cuantía que en 2028 y cerca de 3,3 millones de cara a 2029. El Ayuntamiento ejecutará la intervención y remitirá las correspondientes certificaciones con cargo a las partidas autonómicas. Ruz señaló que el marco de financiación está ya articulado, aunque hasta hace poco se planteaba si sería mediante un convenio global o con instrumentos de carácter anual.

Baños Árabes

Otro de los grandes focos de la rehabilitación serán los Baños Árabes con bóvedas más protegidas y una musealización del conjunto jugando con la iluminación natural para favorecer la interpretación histórica después de que vayan a quedar al descubierto los sistemas históricos de ventilación, las claraboyas y los lucernarios.