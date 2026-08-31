Elche invertirá 12 millones para regar todos sus parques y huertos urbanos con agua depurada

Elche quiere dejar de utilizar progresivamente agua potable para regar sus zonas verdes y aprovechar para ello el agua regenerada que actualmente sale de la estación depuradora de Algorós. El nuevo Plan Director de Agua Regenerada para el riego urbano, elaborado por la empresa mixta Aigües d’Elx, traza la hoja de ruta para extender este recurso a parques, huertos de palmeras, vías públicas, zonas verdes municipales y privadas e incluso determinados trabajos de limpieza viaria. El municipio dispone de una concesión de 2 millones de metros cúbicos anuales, aunque por ahora únicamente consume una pequeña parte, fundamentalmente en algunos huertos del Palmeral. El objetivo a largo plazo es que este recurso sustituya de forma gradual e integral al agua potable en todos aquellos usos en los que no sea imprescindible recurrir a ella.

El proyecto supone plantear una nueva red de distribución que alcanzará aproximadamente 40 kilómetros de longitud, dividida en dos grandes anillos, Este y Oeste, y que se desplegará por fases con una inversión estimada de 11,89 millones de euros en presupuesto de ejecución material. La infraestructura deberá permitir que el agua regenerada llegue a los principales consumidores de riego de la ciudad, tanto públicos como privados.

Riego en un huerto histórico de Elche en una imagen de archivo / Matías Segarra

Una concesión de más de dos millones de metros cúbicos

El Plan Director forma parte de Elx OASIS, proyecto financiado con fondos europeos NextGenerationEU, y pretende convertir la reutilización del agua en una herramienta frente a la escasez hídrica y los efectos del cambio climático. La planificación apuesta por la economía circular: reutilizar un recurso que ya ha sido depurado para evitar consumir agua potable cuando las características del uso no requieren esa calidad.

La situación de partida, según la planificación, es favorable porque Elche dispone ya de buena parte de las infraestructuras básicas para producir, almacenar y transportar el agua regenerada desde Algorós. Sobre ese sistema existente se construirá la futura expansión de la red por el casco urbano.

Uno de sus puntos principales es la estación de tratamiento terciario y la estación de bombeo de la EDAR de Algorós. La depuradora ha iniciado además un proceso de renovación que permitirá mejorar la calidad del agua regenerada. A ello se suma un depósito de almacenamiento y regulación situado en la zona norte del municipio, con una capacidad de 7.000 metros cúbicos y emplazado a una cota de 190 metros, circunstancia que favorecerá posteriormente la distribución del recurso por gravedad.

El sistema dispone igualmente de una conducción principal de fundición de 350 milímetros de diámetro que recorre la margen izquierda del Vinalopó y comunica la depuradora con ese depósito. En la margen derecha existe una derivación secundaria entre los puentes de Barrachina y de la Generalitat que permite regar los huertos del Tío Massot y Contador.

A estas instalaciones se incorpora la conexión de la red con la Acequia Mayor del Pantano, situada al norte del puente del Bimilenario, que facilita que el agua llegue a los huertos de palmeras incluidos dentro del perímetro de protección de la Unesco. De hecho, la denominada Fase 0 del plan se encuentra ya operativa desde el pasado mes de mayo y está destinada precisamente al riego de los huertos tradicionales del Palmeral, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Una de las canalizaciones de la Acequia Mayor del Pantano por la que discurre desde este viernes agua regenerada de Algorós / J.R.Esquinas

Dos grandes anillos para extender el agua regenerada

El siguiente salto será llevar el recurso a nuevos puntos de la ciudad. Aprovechando como eje la infraestructura existente junto al río Vinalopó, el Plan Director dibuja una superred mallada de unos 40 kilómetros, organizada mediante los anillos Este y Oeste. La intención es disponer de capacidad suficiente para conectar progresivamente los principales espacios que necesitan agua de riego.

El despliegue se realizará mediante las fases 1 a 6, que extenderán las conducciones hacia diferentes áreas estratégicas. Entre los destinos previstos figuran el Polígono de Carrús, la EL-20, la Universidad Miguel Hernández, los hospitales y el entorno del estadio Martínez Valero, además de otros puntos de la trama urbana.

La ampliación física de las conducciones irá acompañada de la digitalización del sistema. Dentro de Elx OASIS está prevista la instalación de caudalímetros, sensores de presión y de nivel, además de un sistema centralizado de supervisión y control SCADA. De esta manera, los responsables de la red podrán conocer su funcionamiento en tiempo real.

El telecontrol permitirá automatizar parte de la gestión, detectar de forma temprana posibles incidencias y mejorar la eficiencia operativa. También facilitará ajustar los caudales a las necesidades reales de cada zona y optimizar el consumo y la distribución de los recursos disponibles.

La reutilización no quedará limitada, sin embargo, al mantenimiento de parques y jardines. El Plan Director contempla también destinar agua regenerada a proyectos de renaturalización de espacios urbanos y periurbanos relacionados con el Plan Municipal Elx Natura, la estrategia impulsada por el Ayuntamiento para aumentar la masa arbórea, generar corredores verdes y mejorar la calidad ambiental.

Más vegetación en el Vinalopó y el Palmeral

Entre las actuaciones previstas figura el suministro de agua para mejorar las laderas del río Vinalopó, reforzar la masa vegetal del Palmeral y favorecer la recuperación de usos agrícolas. En este último apartado se plantea la plantación de especies forrajeras y también de girasoles o tajetes, plantas que actualmente se utilizan durante las Festes d’Elx.

La extensión de estos usos deberá realizarse bajo controles de calidad que garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente sobre aguas regeneradas. El Plan Director busca así adaptar la red municipal a las nuevas exigencias europeas y, al mismo tiempo, ampliar las posibilidades de reutilización con garantías ambientales.

Los campos de girasoles en huertos como el de Malena se ven desde el camino del Pantano / AXEL ALVAREZ

El cambio de modelo permitirá reservar el agua potable para aquellos usos en los que realmente resulte imprescindible. En periodos de sequía o restricciones, disponer de una red alternativa para mantener parques, jardines y huertos permitiría reducir la presión sobre los recursos hídricos convencionales y aumentar la capacidad de respuesta del municipio.

El Ayuntamiento y Aigües d’Elx plantean, por tanto, que la reutilización deje de tener el carácter limitado que presenta actualmente y se convierta progresivamente en una de las fuentes habituales para el mantenimiento de la infraestructura verde de la ciudad. El Hort de Bon Lladre, regado con agua regenerada procedente de la EDAR de Algorós, y el Hort de Pontos son ejemplos del uso de este recurso en el Palmeral.