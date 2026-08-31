La nueva contrata de zonas verdes de Elche arrancará el 14 de septiembre con un plan de choque en el Sector V

La apuesta de PP y Vox en Elche para que los parques y jardines estén mejor cuidados y las brigadas municipales se centren en los huertos históricos tiene visos de empezar a andar el 14 de septiembre. Es la fecha que fijó este lunes el alcalde, Pablo Ruz, como inicio de la contrata de 18,5 millones por tres años para externalizar buena parte del mantenimiento de las zonas verdes.

Entre las primeras actuaciones la empresa adjudicataria, STV, desarrollaría un plan de choque en puntos del término municipal, con el foco puesto en el Sector V para recuperar espacios que necesitan una intervención inmediata. También entrarían entre las prioridades las isletas y zonas ajardinadas de la Ronda Sur, las podas en instalaciones deportivas, los parques infantiles o determinados huertos que se salen del perímetro del centro histórico que cubrirían los trabajadores del Ayuntamiento.

Preguntado sobre las quejas que han arreciado por parte de la oposición, en concreto del PSOE que llegó el otro día a comparar algunos parques con desiertos, Ruz reconoció que el estado de ciertas zonas verdes "no es el que tiene que ser" y señaló al nuevo servicio como una herramienta clave para revertir esta situación.

Eso sí, expuso que son conocedores en el seno del gobierno local de las quejas ciudadanas y negó tajantemente que los puntos más descuidados estén así por dejadez si no por la incapacidad actual de llegar a todo con la plantilla municipal. En respuesta explicó que hay 40 trabajadores municipales para atender más de 140 hectáreas de zonas verdes, una carga que, a su juicio, hace imposible mantener todos los espacios en condiciones óptimas.

Trámites

Fuentes municipales señalan que desde este 31 de agosto la empresa está preparando la tramitación previa para implantarse, como los planes de seguridad, con la vista en estar operativa en dos semanas, lo que supondría una demora de un mes con respecto a la estimación inicial del Ejecutivo que esperaba que la mercantil iniciase en las primeras semanas de agosto tras la adjudicación en julio.

Una jardinero regando plantas en la Glorieta de Elche / Áxel Álvarez

El planteamiento inicial del contrato contempla que los tres primeros meses de servicio vayan marcados por un plan intensivo para recuperar parques, jardines y elementos verdes que requieren actuaciones urgentes. Ruz advirtió de que la transformación no será inmediata aunque se mostró convencido de que durante los próximos meses se producirá una mejora sustancial a medida que la empresa vaya desplegando maquinaria y nuevos sistemas de gestión.

120 hectáreas

Este será el mayor contrato de mantenimiento de zonas verdes que ha impulsado hasta ahora la Administración local ya que hasta la fecha la gestión privada se limitaba esencialmente a espacios concretos como Elche Parque Empresarial.

La empresa pasará a hacerse cargo de alrededor de 120 hectáreas, equivalentes a 1,2 millones de metros cuadrados, repartidas entre parques, jardines, rotondas, medianas, zonas infantiles, áreas biosaludables, parques caninos y otros espacios verdes tanto del casco urbano como de las pedanías. Además, el contrato establece que los nuevos jardines y zonas verdes que se incorporen como consecuencia del crecimiento urbano pasarán automáticamente al ámbito de mantenimiento del servicio.

70 trabajadores

En cuanto a los recursos humanos, STV deberá disponer de 69 trabajadores destinados directamente al servicio, cifra que se aproxima a los 80 empleados si se incluyen los puestos vinculados a la estructura de la contrata.

La reorganización permitirá que los trabajadores municipales concentren buena parte de sus esfuerzos en los huertos históricos del Palmeral, especialmente aquellos integrados en el ámbito reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Entre los espacios que continuarán bajo gestión directa municipal figuran el Parque Municipal, el Hort de Revenga, el Hort de Bernia, el de la Torre de Ressemblanch o el de la Torre dels Vaïllos. La nueva empresa asumirá, por contra, buena parte del resto del casco urbano y de las pedanías, incluidos barrios como El Pla, Sector V, Corazón de Jesús y Obispo Siuri.

Espais Verds continuará trabajando en zonas como El Toscar y Carrús, aunque el nuevo contrato permitirá que la adjudicataria pueda prestar apoyo cuando sea necesario.

24 horas

La externalización no se limitará al mantenimiento ordinario. El contrato obliga a disponer de un servicio operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana, para responder ante incidencias urgentes. Esto permitirá intervenir, por ejemplo, cuando exista peligro de caída de ramas en colegios, instalaciones deportivas o espacios públicos.

La empresa también deberá asumir labores extraordinarias de limpieza, poda, desbroce, reparación de sistemas de riego, resiembras, acondicionamiento de parques infantiles y mejora de mobiliario urbano.

Inventario

El nuevo contrato incorpora además un componente tecnológico que pretende cambiar la forma en la que el Ayuntamiento controla el mantenimiento de sus zonas verdes. Por primera vez se elaborará un inventario georreferenciado de los espacios verdes de todo el municipio, acompañado de un catálogo de especies vegetales.

La adjudicataria deberá implantar además un programa informático conectado con el Ayuntamiento que permitirá conocer prácticamente en tiempo real qué trabajos se están realizando, en qué espacios y cuál es su grado de ejecución.

También se prevén medidas para reducir y controlar el consumo de agua, principalmente mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de riego.

Maquinaria

La contrata contará, asimismo, con nueva maquinaria específica, entre ella vehículos eléctricos e híbridos, tractores, camiones cisterna, biotrituradoras y equipos destinados a poda y conservación. El pliego obliga incluso a sustituir inmediatamente la maquinaria que sufra averías para evitar interrupciones del servicio.

STV Gestión logró la adjudicación después de obtener 87,73 puntos en la valoración de las ofertas presentadas. La segunda clasificada fue Urbaser, con 83,64 puntos; seguida de la UTE formada por FCC Medio Ambiente y Obras y Servicios P. Selva, con 79,71; y de la UTE de Eulen y Eulen Centro Especial de Empleo, con 71,83 puntos. Una quinta propuesta, la de Actúa Servicios y Medio Ambiente, quedó excluida al considerar la mesa de contratación que no había justificado adecuadamente la viabilidad de una oferta por incurrir en baja anormal.