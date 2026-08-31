Fallece un motorista de 61 años por un adelantamiento irregular en la N-332 en Santa Pola

Un motorista de 61 años ha fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico registrado en la carretera N-332 a su paso por Santa Pola. El siniestro se produjo sobre las 2.15 horas a la altura del kilómetro 85.700.

De acuerdo con los primeros datos facilitados por la Guardia Civil, la motocicleta se encontraba realizando un adelantamiento antirreglamentario a un turismo cuando impactó frontalmente contra otro vehículo que circulaba en sentido contrario.

Colisión

Tras la primera colisión, el motorista quedó en la calzada y fue posteriormente arrollado por otro turismo que circulaba detrás del vehículo contra el que chocó frontalmente. Como consecuencia del accidente, el conductor de la motocicleta falleció. Los conductores de los turismos implicados resultaron ilesos y los tres ocupantes de los vehículos implicados tuvieron que ser asistidos por lesiones leves.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para atender el siniestro y regular la circulación en este tramo de la carretera nacional. El Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Orihuela se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.

Punto negro

El siniestro se produjo en una carretera que cuenta a su paso por Santa Pola con un Tramo de Concentración de Accidentes (TCA) reconocido oficialmente por la Dirección General de Tráfico, aunque el accidente mortal tuvo en las proximidades de este punto negro en la circulación.

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Santa Pola recoge que el 42% de los accidentes registrados en esta carretera se concentran entre los puntos kilométricos 86 y 90, el tramo más próximo al casco urbano y en el que existen varias intersecciones a nivel.

Hay que tener en cuenta que la seguridad de la N-332 es una de las reivindicaciones históricas del Ayuntamiento de Santa Pola. El pasado mes de marzo, el Ejecutivo local (PP) volvió a reclamar al Ministerio de Transportes mejoras en los accesos y el desdoblamiento de la carretera, poniendo especialmente el foco en el enlace situado a la altura del antiguo hotel Rocas Blancas, al que calificó como "uno de los puntos más negros del tráfico" de la provincia por el número de accidentes que registra. La propia Agenda Urbana 2030 de Santa Pola incluye entre sus actuaciones la eliminación de los puntos negros en el principal acceso a la villa.