El PP de Elche entra en precampaña sacando pecho de 115 millones en obras y defendiendo la coalición con Vox: "Ha funcionado"

Trece horas antes de que la noche ilicitana se ilumine con la Palmera de San Ramón para despedir agosto, el PP de Elche calentó este lunes el arranque del nuevo curso político y con la mirada puesta ya en mayo de 2027 con las elecciones municipales. A nueve meses de los comicios el alcalde, y presidente de los populares, Pablo Ruz, escenificó el inicio de la precampaña acompañado de sus "columnas de Hércules", como cariñosamente se dirigió a la portavoz del gobierno y secretaria general de la agrupación, Inma Mora, y a la coordinadora María Bonmatí.

El mensaje de Ruz, que fue quien tomó la palabra, estuvo enfocado en la unidad, sacando pecho de la inversión en obra pública, reconociendo que "faltan manos" para servicios como la jardinería, tras las quejas este mandato de la oposición, e incluso defendiendo el trabajo con Vox: "Ha funcionado". Precisamente justificó el cambio de lema de aquel 'Confía' en 2023 cuando tenían todo por ganar en la pugna por la Alcaldía al "Somos lo que hacemos" este 2026 porque ahora les toca defender los resultados de aquella confianza. Ruz, como es habitual en él, recurrió al latín con el "acta, non verba", ("hechos y no palabras"), para definir la filosofía con la que los populares quieren afrontar esta etapa.

Ruz aseguró que los tres años transcurridos desde la salida de PSOE y Compromís del Ejecutivo local han servido para "dar un giro de alegría y optimismo" a Elche sosteniendo que la ciudad se encuentra "en pie y en plena transformación". Una afirmación que sustentó al elevar a más de 115 millones de euros la inversión en obra pública, una cantidad que, según aseguró, "no tiene precedente en la historia de la ciudad" porque "nunca se ha invertido tanto en tan poco tiempo". Aclaró que no se trata solo de actuaciones ejecutadas, si no también en marcha y proyectos con financiación ya comprometida

El presidente del PP de Elche y alcalde, Pablo Ruz, junto al lema escogido de cara a las municipales de 2027. / Jose Navarro

Del Mercado Central a San Antón

Citó la transformación de San Antón, el desbloqueo del Mercado Central, la actuación en Riegos El Progreso, el centro sociocultural de Jayton, la Casa de la Virgen, proyectos en Puçol, el desarrollo del sector E-4 del Parque Empresarial, la adquisición de suelo para ampliar Elche Parque Empresarial, la reforma del entorno del Martínez Valero que se inició en julio o la próxima intervención en el complejo deportivo de El Pla. Entre sus objetivos, expuso, está que antes de las elecciones haya desaparecido el mercado provisional y convocar después un concurso de ideas para definir el futuro de la avenida de la Comunidat Valenciana para que se integre con el casco histórico.

También reconoció que se han desarrollado proyectos heredados del anterior gobierno, como la remodelación de Porfirio Pascual porque "una ciudad no es un lienzo en blanco". Entre las obras actualmente en ejecución destacó la reforma de la plaza del Congreso Eucarístico y el Mercado Centra mientras también puntualizó que otros proyectos que no dependen del Ayuntamiento siguen tramitándose, y que, dicho sea de paso, van camino de no ver la luz antes de las elecciones como el Palacio de Congresos, la Ronda Sur y el TRAM.

20% más

El segundo gran argumento que el PP quiere exprimir durante la precampaña será el gasto social. Ruz aseguró que desde 2023 el presupuesto de la Concejalía de Acción Social ha aumentado alrededor de un 20%, al pasar de 15,8 a casi 19 millones de euros, según la cifra que manejan. "La ciudad avanza, pero también hay personas que sufren y que tienen problemas y el Ayuntamiento tiene que estar ahí", señaló. Presentó este incremento para justificar que la bajada de impuestos no ha supuesto recortes en los servicios. Precisamente, otro de los ejes de su balance fue la fiscalidad con la reducción acumulada del 5% del IBI.

Vivienda

La vivienda ocupó también una parte en la alocución del presidente de los populares durante algo más de 25 minutos. Ruz puso el foco en el Plan Casa Fácil y anunció que espera que en los próximos días pueda concederse la licencia de obras para el edificio de 140 viviendas en el entorno de Ramón Pastor e iniciarse, por tanto, la construcción de unas 240 viviendas protegidas, a las que añadió el proyecto previsto en el entorno de Travalón.

A más largo plazo situó la transformación urbanística de siete solares dotacionales para ubicar 600 viviendas protegidas, fundamentalmente dirigidas a jóvenes. Ruz reconoció, no obstante, que esta modificación de la calificación de los terrenos requiere una tramitación administrativa compleja.

Ruz muestra unidad con Inma Mora y María Bonmatí en el arranque de la precampaña del PP en Elche. / Jose Navarro

Movilidad

El PP también llevará a la campaña la movilidad y su apuesta por las pedanías. Ruz aseguró que el servicio de autobús implantado en las partidas rurales ha alcanzado los 2,5 millones de viajeros en sus dos primeros años y poniendo en valor que el reto era "vertebrar" el término municipal para que un ilicitano disponga de los mismos derechos con independencia de dónde resida. Puso como ejemplo las frecuencias para conectar con el Parque Empresarial, Torrellano y el aeropuerto.

En materia económica, volvió a situar la ampliación de Elche Parque Empresarial entre los proyectos estratégicos del gobierno. Ruz aseguró que la urbanización está próxima a salir a licitación después de avanzar en la comercialización de buena parte del suelo y defendió la necesidad de seguir creando suelo industrial para atraer inversión y generar empleo.

Socios de gobierno

Sobre la incógnita de qué ocurrirá después de mayo de 2027, y si el PP aspira a gobernar en solitario o contempla reeditar el acuerdo con Vox, Ruz evitó marcar líneas rojas y reivindicó expresamente la experiencia de gobierno compartido. "Ha sido una coalición que ha funcionado", afirmó sobre estos tres años de mandato junto a los de Abascal poniendo de relieve el papel de los compañeros de bancada. Ruz confesó incluso que había informado por deferencia "y lealtad" a su socia Aurora Rodil sobre la convocatoria de este lunes, lo que no quita que desde el PP busquen la mayoría absoluta y se apoyasen en la expresión política que no falla cuando se acerca la cita con las urnas: "Salimos a ganar". Sobre las posibles condiciones para repetir una coalición después de los comicios, evitó anticiparse: "Ya veremos cuando llegue el cuarto domingo de mayo".

Con un símil académico, el presidente de los populares conminó al cierre del mandato para "poner la nota, que no se pone con la segunda pregunta del examen. Hay que terminarlo, entregarlo y ver qué nota te has sacado", señaló. El alcalde también rechazó cualquier interpretación de que el temprano lanzamiento de la precampaña tenga como finalidad marcar distancias con Vox, enfatizando que desde 2017 siempre se ha empleado esta fecha "como le gustaba a Sergio (Rodríguez)", recordando, entre miradas cómplices con Mora y Bonmatí, al edil fallecido cuando apenas hace unos días se cumplieron cuatro años del terrible accidente de tráfico que acabó con su vida.

Lista sin pistas

Preguntado sobre la futura candidatura, el primer edil tampoco quiso anticipar cambios aunque dejó claro que está "muy contento" con el trabajo de todos los concejales aplazando la confección de la lista electoral. El presidente local recordó que, de acuerdo con el funcionamiento interno del PP, el candidato tiene un peso fundamental en la configuración de su equipo, aunque evitó ofrecer nombres o pistas. "Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente", ironizó.

Sí puso énfasis en la unidad interna como una de las prioridades del PP de Elche. Recordó las dificultades que históricamente ha tenido el partido para alcanzar la Alcaldía y señaló que no quiere repetir errores del pasado. "La unidad también es credibilidad", afirmó. Su receta para estos meses, añadió, será "trabajar mucho, estar en la calle y tener muchas ganas".

Barrios y pedanías

Ruz reivindicó precisamente la presencia en los barrios y pedanías como una de las señas de identidad de estos años y no dudó en cargar contra anteriores gobernantes por haberse quedado más en los despachos que pisando la calle. Aseguró escuchan directamente las críticas, y que reconocen que hay algunas como los problemas en las zonas verdes por la "falta de capacidad" de las brigadas, negando una supuesta "dejadez" que ha reprochado la oposición en los últimos años, y especialmente en los últimos meses.