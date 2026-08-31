PSOE y Compromís en Elche enmiendan el pleno sobre Ceuta y reclaman más medidas humanitarias

Los grupos municipales ilicitanos de PSOE y Compromís han presentado enmiendas a la propuesta que PP y Vox llevarán este miércoles al pleno extraordinario convocado en el Ayuntamiento de Elche para abordar la crisis migratoria de Ceuta. Frente al texto impulsado por el gobierno municipal, ambas formaciones de la oposición plantean incorporar medidas relacionadas con la respuesta humanitaria, la acogida de menores, el rechazo a la xenofobia, el respaldo de la Unión Europea y la actuación de Marruecos.

El Grupo Municipal Socialista, a través de su portavoz, Héctor Díez, y del portavoz adjunto, Mariano Valera, propone sustituir los dos acuerdos originales por un documento con cinco puntos. El primero mantiene la petición de una actuación firme del Gobierno central y plantea «manifestar el más enérgico rechazo a la invasión perpetrada en la ciudad de Ceuta durante los últimos días de julio», además de instar al Ejecutivo a ejercer «con firmeza su responsabilidad en la defensa de nuestras fronteras y en el cumplimiento de la legislación vigente en materia migratoria».

El PSOE cuestiona la actuación de la FEMP

Los socialistas también mantienen la solidaridad de Elche con Ceuta, aunque introducen una crítica expresa a la forma en la que se ha promovido la movilización institucional desde la Federación Española de Municipios y Provincias. Su enmienda reclama que cualquier iniciativa impulsada por la FEMP «se adopte desde el acuerdo de sus órganos de gobierno y el consenso entre las fuerzas políticas representadas», evitando «decisiones unilaterales como las adoptadas en esta ocasión por la Presidencia de la FEMP».

La Corporación municipal, en una de las votaciones recientes / Áxel Álvarez

Este punto conecta con las críticas que el PSOE ya había formulado tras conocer la convocatoria del pleno extraordinario y la adhesión del Ayuntamiento ilicitano a las concentraciones previstas para el 2 de septiembre. El portavoz socialista había acusado entonces al alcalde, Pablo Ruz, de utilizar la situación de Ceuta desde una «estrategia partidista» y había defendido la necesidad de consensuar previamente una posición común entre todos los grupos municipales.

La tercera propuesta socialista introduce directamente el debate sobre los discursos de odio. El PSOE plantea «rechazar cualquier discurso de odio, xenófobo o racista dirigido a romper la convivencia y la pluralidad» y recupera unas declaraciones realizadas por Ruz hace aproximadamente un año sobre los menores migrantes, cuando manifestó «Llévatelos a tu casa», según recoge literalmente la enmienda. Los socialistas remarcan además que el alcalde «no se ha retractado».

Menores migrantes y respuesta europea

El cuarto punto dirige la petición a la Generalitat Valenciana. Los socialistas solicitan que el Ejecutivo autonómico muestre «en el ámbito de sus competencias, su solidaridad y cooperación en la acogida de menores migrantes procedentes de Ceuta», además de cumplir y aplicar la legislación vigente.

La última de las cinco enmiendas reclama una actuación conjunta de las instituciones europeas. El PSOE propone instar a la Unión Europea y a sus Estados miembros a reforzar la protección de la frontera europea en Ceuta ante episodios de entrada irregular masiva y a expresar una posición «solidaria, común y coordinada».

Compromís también ha registrado enmiendas al pleno extraordinario. Su portavoz municipal, Esther Díez, sostiene que la formación pretende diferenciarse de lo que considera una utilización política de la crisis. «Mientras Pablo Ruz lo que intenta es hacer un uso partidista de esta cuestión, en Compromís queremos proponer soluciones reales», afirma.

Entre ellas, Compromís reclama que el Gobierno articule «las medidas urgentes para asegurar una respuesta humanitaria a las personas migradas que están en esta ciudad autónoma», al tiempo que pide que el gobierno ceutí disponga de los recursos necesarios para atender a «las miles de personas que todavía se encuentran en su territorio».

Compromís señala a Marruecos

La formación valencianista introduce además dos elementos de carácter internacional. Díez reclama exigir a la Unión Europea «un respaldo inquebrantable con España en la ayuda en todo este proceso» y plantea adoptar una posición firme frente a Marruecos.

«Tenemos que ser contundentes también contra Marruecos y esas ansias expansionistas que parecen estar detrás de haber permitido esta entrada masiva de personas a la ciudad autónoma de Ceuta», sostiene la portavoz de Compromís.

La dirigente municipal resume la posición de su grupo como una apuesta por una respuesta basada en el respeto a los derechos humanos y en la cooperación institucional. «Se trata de dar una respuesta que defienda un orden internacional que pueda asegurar una atención a las personas migradas desde el punto de vista de los derechos humanos y ofrecer soluciones frente a aquellos que solo quieren hacer ruido», concluye.

Las enmiendas de PSOE y Compromís llegarán al pleno extraordinario convocado para este miércoles a las 10.30 horas, en el que PP y Vox pretenden reclamar al Gobierno central una «actuación firme» en defensa de las fronteras y expresar la solidaridad de Elche con Ceuta. La sesión precederá a la concentración promovida para esa misma tarde en la Plaça de Baix dentro de la convocatoria impulsada por la FEMP.