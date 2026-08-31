Elche programa hasta 23 talleres sobre uso del móvil e incorpora la risoterapia en sus centros sociales

Este martes 1 de septiembre arranca el plazo de preinscripción para los talleres organizados por el Servicio de Acción Comunitaria que se desarrollarán a lo largo del curso 2026-2027 en los centros sociales y cívicos de Elche y sus pedanías. Al igual que el año pasado, el Ayuntamiento ha ofertado un total de 284 actividades, de las cuales 258 tendrán carácter anual y las 26 restantes serán de tipo trimestral. En la anterior edición, tal y como recordó la edil de Acción Social, Celia Lastra, hubo un total de 5.149 plazas y fueron inscritas alrededor de unas 7.200 personas.

Plazos de inscripción

En cuanto a los talleres anuales, el plazo de inscripción permanecerá abierto desde este martes hasta el 21 de septiembre y podrá realizarse a través de la página web municipal www.elche.es/animacion-sociocultural. Por otra parte, aquellos que sean de carácter trimestral la inscripción se abrirá en tres fechas concretas: el 5 de octubre, el 14 de diciembre y el 23 de marzo.

Programa de talleres

El programa de actividades presenta una amplia variedad, pues desde la Concejalía de Acción Social se han encargado de ofrecer a la ciudadanía los siguientes talleres: baile individual y en pareja, yoga, zumba, sevillanas, gimnasia para mayores, desarrollo de habilidades personales, manualidades, postura, customización, bolillos, esparto, palma blanca, cerámica, pintura, tai chi, estimulación cognitiva, jardinería, guitarra, canto, club de lectura, dibujo y teatro.

La programación trimestral incluye hasta 23 talleres de iniciación al uso del móvil ante el incremento de las conductas adictivas detectados en los últimos años y tiene como principal novedad de este año se incorpora la risoterapia, que contará con tres grupos disponibles.

Cartel de los Talleres Sociales del curso 26/27. / INFORMACIÓN

Inicio

Una vez finalice el plazo de preinscripción, según aclaró la edil, se llevará a cabo un sorteo entre todas las solicitudes presentadas. A partir del 5 de octubre será cuando las listas de espera se encontrarán al alcance de la ciudadanía en los tablones de anuncios de los centros sociales y en la página web municipal.

El inicio de los talleres tendrá lugar el 15 de octubre y finalizarán el 18 de junio del próximo 2027. Además, los folletos informativos con todos los detalles ya están disponibles en los centros sociales, en las oficinas OMAC y en la web municipal.

La concejala de Acción Social, Celia Lastra, durante la presentación de los talleres este lunes. / INFORMACIÓN

Puntos de apoyo

Para facilitar el proceso de preinscripción, Lastra apuntó que entre el 7 y el 21 de septiembre en horario de 9 a 13 horas, se habilitarán puntos de apoyo informativo en los siguientes centros: Plaza Barcelona, Mª Teresa Sempere (antiguo Polivalente de Carrús), La Llotja, El Raval, Salvador Allende, La Hoya, El Altet, Paco El Panaer de Las Bayas, Torrellano, La Marina, Perleta, Valverde, y Estrella de los Mares de Arenales del Sol.

Así pues, la concejala quiso destacar la excelente acogida que han tenido estos talleres en los últimos años y no dudo en resaltar que se trata de una programación de actividades pensada para fomentar la participación, el aprendizaje, las relaciones sociales y el disfrute del tiempo libre de toda la ciudadanía.