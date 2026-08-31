Sociedad
Elche programa hasta 23 talleres sobre uso del móvil e incorpora la risoterapia en sus centros sociales
El plazo de preinscripción abre este martes 1 de septiembre, con 258 actividades de carácter anual y 26 de tipo trimestral
Este martes 1 de septiembre arranca el plazo de preinscripción para los talleres organizados por el Servicio de Acción Comunitaria que se desarrollarán a lo largo del curso 2026-2027 en los centros sociales y cívicos de Elche y sus pedanías. Al igual que el año pasado, el Ayuntamiento ha ofertado un total de 284 actividades, de las cuales 258 tendrán carácter anual y las 26 restantes serán de tipo trimestral. En la anterior edición, tal y como recordó la edil de Acción Social, Celia Lastra, hubo un total de 5.149 plazas y fueron inscritas alrededor de unas 7.200 personas.
Plazos de inscripción
En cuanto a los talleres anuales, el plazo de inscripción permanecerá abierto desde este martes hasta el 21 de septiembre y podrá realizarse a través de la página web municipal www.elche.es/animacion-sociocultural. Por otra parte, aquellos que sean de carácter trimestral la inscripción se abrirá en tres fechas concretas: el 5 de octubre, el 14 de diciembre y el 23 de marzo.
Programa de talleres
El programa de actividades presenta una amplia variedad, pues desde la Concejalía de Acción Social se han encargado de ofrecer a la ciudadanía los siguientes talleres: baile individual y en pareja, yoga, zumba, sevillanas, gimnasia para mayores, desarrollo de habilidades personales, manualidades, postura, customización, bolillos, esparto, palma blanca, cerámica, pintura, tai chi, estimulación cognitiva, jardinería, guitarra, canto, club de lectura, dibujo y teatro.
La programación trimestral incluye hasta 23 talleres de iniciación al uso del móvil ante el incremento de las conductas adictivas detectados en los últimos años y tiene como principal novedad de este año se incorpora la risoterapia, que contará con tres grupos disponibles.
Inicio
Una vez finalice el plazo de preinscripción, según aclaró la edil, se llevará a cabo un sorteo entre todas las solicitudes presentadas. A partir del 5 de octubre será cuando las listas de espera se encontrarán al alcance de la ciudadanía en los tablones de anuncios de los centros sociales y en la página web municipal.
El inicio de los talleres tendrá lugar el 15 de octubre y finalizarán el 18 de junio del próximo 2027. Además, los folletos informativos con todos los detalles ya están disponibles en los centros sociales, en las oficinas OMAC y en la web municipal.
Puntos de apoyo
Para facilitar el proceso de preinscripción, Lastra apuntó que entre el 7 y el 21 de septiembre en horario de 9 a 13 horas, se habilitarán puntos de apoyo informativo en los siguientes centros: Plaza Barcelona, Mª Teresa Sempere (antiguo Polivalente de Carrús), La Llotja, El Raval, Salvador Allende, La Hoya, El Altet, Paco El Panaer de Las Bayas, Torrellano, La Marina, Perleta, Valverde, y Estrella de los Mares de Arenales del Sol.
Así pues, la concejala quiso destacar la excelente acogida que han tenido estos talleres en los últimos años y no dudo en resaltar que se trata de una programación de actividades pensada para fomentar la participación, el aprendizaje, las relaciones sociales y el disfrute del tiempo libre de toda la ciudadanía.
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