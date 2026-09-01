Un Asalto Moro en Santa Pola de 360 grados que gana espectacularidad

Tras la resaca emocional de un pregón con mucha alma musical a cargo de Pepe Andreu, que encandiló a cientos de vecinos a los pies del Castillo Fortaleza, el primer día fuerte de las Fiestas de Moros y Cristianos de Santa Pola arrancó este martes entre pólvora y figurantes para recrear la historia de la villa marinera desde el litoral. Las comparsas iniciaron su ciclo festero con un intenso Asalto Moro, que para nada defraudó, y que además ganó espectacularidad al haberse optado esta vez por desplazar la representación 100 metros al este en la Playa de Levante.

Todo con la finalidad de que los espectadores dispusieran de un mayor espacio para situarse a los cuatro costados de la escena, generando un efecto de 360 grados con el que cautivar al público. Los organizadores del encuentro defendieron que la medida llega después de que hayan ido anotando en los últimos años ciertas quejas de vecinos y visitantes por la falta de zonas para ver la representación, lo que denota que cada septiembre la tradición va ganando adeptos, y que en esta ocasión se notó incluso más. Refieren, por otro lado, que el cambio responde también a una cuestión de seguridad ya que se han delimitado más puntos y había más hueco para los arcabuceros.

Evolución

El desafío del colectivo es cada año evolucionando una tradición, sin perder la esencia, pero adaptándola a los tiempos como ocurrió después de la pandemia de coronavirus cuando se incorporaron más zonas de balizamiento para tener mayor control de la pólvora para que pudiesen participar más niños.

Esta vez las coreografías y escenas bélicas se abrieron paso en una no tan calurosa pero sí humeda y nublada jornada, con algo menos de 30 grados en los termómetros. Aunque el tiempo estaba encapotado sí que había gran luminosidad en el ambiente, y más teniendo en cuenta los reflejos del mar que obligaron a muchos festeros a ir enfundados con sus gafas de sol. A las 10 horas los cristianos aguardaron expectantes en su empalizada la amenaza de un nutrido grupo de miembros del bando de la media luna que, camuflados en la penumbra de las primeras luces del día alcanzaron la orilla desde la Isla Plana.

Una arcabucera durante la representación en la Playa de Levante de Santa Pola. / Áxel Álvarez

Narración

De fondo resonaba la voz omnipresente del periodista José Juan López que se encargó de una narración clave para poner en situación a los espectadores. Durante el relato se contó cómo eran estas tierras desde época íbera y romana, pasando por una Edad Media de abandono y una progresiva repoblación tras la Reconquista.

Los espectadores viajaron incluso hasta el siglo XVI, a aquellos tiempos en los que eran constantes los ataques de los piratas berberiscos capitaneados por Barbarroja, utilizando la actual isla de Tabarca como base para lanzar sus saqueos a la costa.

La representación empezó a elevar el tono con el boato de las bailarinas musulmanas y una conversación poco amistosa de los heraldos de ambos bandos cuando el moro pide la rendición. Los cristianos comprendieron que no se trata de la habitual escaramuza de saqueo y se prepararon para la lucha con las primeras andanadas de flechas y un primer enfrentamiento cuerpo a cuerpo con espadas y bastones.

La intensidad subió por momentos mientras los visitantes, unos embobados ante lo que veían, y otros con móvil en mano captando la escena, iban captando de qué iba la historia, teniendo en cuenta que entre el grueso del público también había turistas extranjeros que se vieron sorprendidos por la escenografía durante estos días de vacaciones.

Duelo sangriento

Más tarde llegaron los bailes del boato cristiano que dieron paso al primer duelo sangriento. Uno de los guerreros cristianos, en heróica actitud, salió a luchar a pecho descubierto para ganar tiempo pero su valentía tendrá un trágico desenlace para el bando de la cruz.

Las huestes de la media luna soñaban con la victoria y prepararon la carga definitiva contra el campamento cristiano. Es entonces cuando una tormenta de arcabuces, bombas de humo y cañones rompieron con su desgarrador ruido la tranquilidad de la mañana a orillas del Mediterráneo y a los cristianos no les quedó otra que ir a buscar refugio.

El Asalto Moro se lució más con el desplazamiento unos metros en la playa. / Áxel Álvarez

Embajadores

De cara al final los Embajadores de ambos bandos se retaron cara a cara sobre la arena. El Embajador Moro, interpretado por Manuel Gabino, reclamó la rendición con promesas de bienestar para los asediados. Asumiendo la derrota, la Embajadora Cristiana, interpretada por Judith Valero, juró venganza para recuperar más pronto que tarde lo que un día les perteneció.

La batalla terminón, pero no la guerra porque todavía quedan dos jornadas de lucha a muerte, de pólvora y de sangre, con un único objetivo para los dos bandos: convertirse en los dueños del Castillo-Fortaleza.

Pasacalles

Tras ponerse el broche a la recreación se interpretó desde la Plaza de la Comunidad Valenciana el Himno de la Asociación de Moros y Cristianos, que es obra de Pepe Andreu,.

Al mediodía los festeros iniciaron un pasacalles desde el Ayuntamiento hasta La Glorieta, recorrido que estuvo amenizado por la Banda Unió Musical de Santa Pola, la Associació Musical Mare de deu de Loreto y la Colla El Freu. La costumbre es que los festeros animen las calles y recojan a la reina mayor de las fiestas en su casa.

Embajada esta tarde

Antes de que los asistentes se vayan a reponer fuerzas para la entrada de festeros se lanzará una gran mascletà en la Avenida de los Baños. Al final de la tarde se iniciará la entrada de cargos festeros, a partir de las 19 horas, que partirán desde la calle Elche hasta el castillo, aunque el bando moro hará su habitual partida hacia el punto defensivo desde el Puerto. Más tarde se iniciará la Embajada Mora frente a la fortaleza cuando la Embajadora Mora, acompañada por su escolta, solicitará en enconado parlamento la Rendición del Castillo al bando cristiano.