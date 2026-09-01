Del aula al despacho: nueva etapa en Alicante del Máster de Abogacía del CEU

Terminar el Grado en Derecho abre una de las primeras grandes decisiones profesionales: elegir cómo y dónde prepararse para ejercer. Para quienes se plantean la abogacía o la procura, el siguiente paso requiere completar la formación habilitante, pero también puede convertirse en la oportunidad de empezar a entrar en contacto con despachos, juzgados, instituciones y profesionales. Con ese objetivo, la Universidad CEU Cardenal Herrera prepara una nueva edición de su Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y la Procura, que comenzará el próximo 22 de octubre y que este curso estrena escenario en Alicante.

La principal novedad es que el programa vinculado hasta ahora al campus de Elche se impartirá en la sede de la Cámara de Comercio de Alicante, acercando físicamente la formación al tejido empresarial y profesional de la capital. El cambio coincide, además, con la reciente alianza institucional entre la CEU UCH y el Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante (ICALI), un acuerdo que abre nuevas vías de colaboración entre universidad y profesión jurídica en ámbitos como la formación, la transferencia de conocimiento y el contacto con la práctica profesional. Este acuerdo se suma al que mantiene el CEU con el Colegio de Abogados de Elche.

Coordinado en Elche/Alicante por la profesora Adela Aura Larios de Medrano, el máster ofrece 25 plazas, tiene una duración de 14 meses y 90 créditos ECTS y se imparte presencialmente. Está dirigido a graduados y licenciados en Derecho y constituye la formación universitaria oficial necesaria dentro del proceso para obtener el título profesional de abogado o procurador.

La formación es una oportunidad para empezar a entrar en contacto con despachos, juzgados, instituciones y profesionales. / INFORMACIÓN

Aprender Derecho junto a quienes lo ejercen

Pero cumplir el requisito académico es solo una parte del recorrido. Una de las señas de identidad del programa del CEU es precisamente reducir la distancia entre lo aprendido durante la carrera y las situaciones que el futuro profesional encontrará cuando empiece a ejercer. Argumentación jurídica, litigación, ética profesional y otras competencias relacionadas con el desempeño práctico forman parte de una formación diseñada para preparar esa transición.

Esa orientación se refleja especialmente en el claustro docente. Junto al profesorado universitario participan abogados, procuradores, jueces, fiscales, magistrados, registradores y otros especialistas que trasladan al aula su experiencia profesional. En las últimas ediciones del programa en Elche han intervenido abogados de firmas como Garrigues, Cuatrecasas y PwC, junto a profesionales procedentes de otros ámbitos jurídicos.

Para Adela Aura Larios, esa combinación permite integrar los conocimientos jurídicos con “la experiencia directa del ejercicio profesional”. Y ese contacto no queda limitado a las clases. El máster incorpora visitas institucionales, juicios simulados en juzgados, talleres con despachos y formación específica en comunicación y habilidades jurídicas, de manera que el estudiante trabaja durante el posgrado con situaciones próximas a las que encontrará después en su profesión.

Despachos que entran en el aula

La conexión con el mercado laboral tiene otra vertiente. El programa facilita que los alumnos conozcan de primera mano cómo funcionan algunas de las principales firmas jurídicas y qué perfiles buscan. La Universidad mantiene relaciones con despachos y consultoras como Garrigues, Uría Menéndez, KPMG, Grant Thornton, PwC y Deloitte, cuyos profesionales participan en encuentros en los que presentan sus áreas de práctica y sus procesos de selección.

Esa aproximación tiene continuidad en las prácticas. La experiencia de las últimas promociones en Elche muestra que el periodo formativo puede convertirse también en una primera puerta de entrada al mercado laboral. Buena parte de los estudiantes ha realizado sus prácticas en despachos en los que posteriormente ha sido contratada y, según los últimos datos facilitados por la coordinación académica en la graduación celebrada en 2025, la totalidad de los titulados de aquella promoción había accedido al mercado laboral jurídico.

Para quienes buscan completar su perfil con una especialización adicional, el CEU ofrece también en Elche/Alicante la posibilidad de combinar el programa habilitante con el Máster en Formación Permanente en Derecho Internacional de los Negocios, orientado al asesoramiento jurídico de empresas que desarrollan su actividad en un escenario internacional.

Firma del convenio institucional entre la CEU UCH y el ICALI. / INFORMACIÓN

Una alianza para acercar universidad y profesión

El traslado a Alicante adquiere un significado adicional tras el acuerdo alcanzado este verano entre el CEU y el ICALI. Se trata del primer convenio institucional entre ambas entidades y establece un marco estable para desarrollar iniciativas conjuntas destinadas tanto a estudiantes y egresados como a profesionales en ejercicio. La colaboración busca favorecer que la experiencia acumulada en despachos, juzgados y asesorías tenga una presencia cada vez mayor en la formación universitaria y, al mismo tiempo, acercar la investigación y la actualización académica al colectivo profesional.

El decano del ICALI, Ignacio Gally, sintetizó durante la firma esa voluntad de aproximación: “Los abogados debemos volver a la universidad y la universidad debe venir también al colegio profesional”. El convenio amplía así una red de relaciones que el CEU mantiene desde hace años con las instituciones jurídicas y que ahora cobra una dimensión provincial.

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