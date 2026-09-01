El CEU y el Colegio de Médicos reúnen en Alicante a expertos para abordar la nueva era de las vacunas

La inteligencia artificial, el análisis de datos procedentes de la práctica clínica y la necesidad de reforzar la confianza social en las vacunas están modificando la forma de investigar, evaluar y diseñar las estrategias de inmunización. Estos cambios centrarán la II Jornada Balmis de Actualización en Vacunología, que reunirá el próximo 10 de septiembre en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) a especialistas en vacunología, salud pública e investigación para analizar algunos de los principales retos que afronta actualmente esta disciplina.

El encuentro está impulsado conjuntamente por el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Cátedra Balmis de Vacunas e Inmunización ASISA-CEU UCH, y organizado por José Vicente Tuells, catedrático de Medicina de la Universidad y director de esta cátedra. Bajo el lema La nueva vacunología: datos, innovación y confianza, la jornada se celebrará entre las 16.00 y las 20.30 horas en el salón de actos del COMA y está dirigida especialmente a médicos internos residentes y especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública, además de otros profesionales sanitarios relacionados con la vacunación.

La celebración de esta segunda edición se produce, además, en un momento de especial desarrollo del área sanitaria del CEU en la provincia de Alicante. La Universidad inicia este curso académico 2026-2027 la implantación del Grado en Medicina en su campus de Elche, donde se incorporará una primera promoción de 50 estudiantes. Medicina se suma así a Enfermería, Fisioterapia, Odontología y Psicología dentro de la oferta de Ciencias de la Salud del campus ilicitano.

Programa de la jornada. / INFORMACIÓN

De los datos a las decisiones sobre vacunación

El programa científico comenzará con una inauguración institucional en la que participarán el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, Hermann Schwarz; la directora general de Salud Pública de la Generalitat Valenciana, Begoña Comendador, y el vicerrector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Álvaro Antón. Una representación que reúne en una misma jornada los ámbitos profesional, sanitario y universitario vinculados a la formación, la investigación y la práctica médica.

A partir de ahí, la primera mesa, “La nueva vacunología: datos, evidencia e inteligencia sanitaria”, analizará cómo las nuevas herramientas están transformando el conocimiento disponible sobre las vacunas y su aplicación. Javier Díez, profesor del Área de Investigación en Vacunas de FISABIO, abordará el paso de la evidencia clínica a la inteligencia sanitaria, mientras que Nancy Vicente Alcalde, profesora de la CEU UCH, profundizará en las posibilidades de TriNetX y el Real World Evidence en vacunología. Mónica López Lacort, investigadora de FISABIO, completará este bloque con una intervención sobre inteligencia artificial y algoritmos aplicados a la optimización de las decisiones vacunales.

El denominado Real World Evidence constituye uno de los ejes de esta nueva forma de aproximarse a la investigación sanitaria: aprovechar la información generada en contextos asistenciales reales para complementar los resultados obtenidos en los estudios clínicos y mejorar la evaluación de intervenciones y estrategias. Junto a esta capacidad creciente para procesar información, la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para analizar grandes volúmenes de datos y apoyar la toma de decisiones en salud pública, dos cuestiones que la jornada abordará desde su aplicación específica al ámbito de las vacunas.

Cartel de la jornada. / INFORMACIÓN

Innovar también significa generar confianza

La segunda parte del encuentro ampliará el foco desde la innovación tecnológica hacia uno de los grandes desafíos de la vacunación: la respuesta de las personas y de la sociedad ante las políticas de inmunización. Bajo el título “Confianza, innovación y futuro”, esta mesa abordará cuestiones como la vacunología social, la gobernanza de los programas vacunales, las dudas frente a la vacunación y las posibilidades abiertas por las vacunas basadas en ARN mensajero.

Será en este bloque donde José Vicente Tuells impartirá la Conferencia Balmis, dedicada a la “Vacunología Social: del laboratorio a la gobernanza de la vacunación”. Tuells, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, centra buena parte de su trayectoria investigadora en vacunas y vacunología social y dirige actualmente la Cátedra Balmis de Vacunas e Inmunización ASISA-CEU UCH. A lo largo de su carrera ha participado en proyectos nacionales y europeos relacionados con vacunación, seguridad, actitudes y comunicación, entre ellos iniciativas de la Comisión Europea.

La mesa contará también con Jenaro Astray, del Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Epidemiología, que analizará la reticencia vacunal incluso entre expertos y profesionales de salud pública. Por su parte, Alicia Solórzano, profesora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, presentará los avances en el desarrollo de una vacuna de ARN mensajero frente al herpes zóster.

Ciencia, profesión médica y universidad

La jornada reserva su tramo final a “Las conversaciones del vacunólogo”, un espacio de diálogo con la médica de Salud Pública y vacunóloga María Isabel Beviá, y a la entrega del Premio Dr. Serret 2026 a la Trayectoria en Vacunología. El reconocimiento recuerda la figura del médico Ramón Serret, considerado el primero que empleó el término “Vacunología” en la literatura médica española, en 1882. ( COMA )

Para Álvaro Antón, “este evento refuerza así un espacio de colaboración entre la Universidad CEU Cardenal Herrera y el Colegio Oficial de Médicos de Alicante en torno a la actualización científica y el contacto entre universidad y profesión médica. Para el CEU, este trabajo compartido adquiere una dimensión adicional coincidiendo con la incorporación de Medicina a su campus de Elche y con el desarrollo progresivo de un proyecto docente y científico sanitario que busca estrechar su relación con profesionales e instituciones de la provincia”.