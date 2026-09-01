Una exposición fotográfica en Elche muestra la otra cara de los conflictos mundiales

El pasado mes de abril comenzó el I Ciclo de Coloquios por la Cooperación Internacional al Desarrollo impulsado por la Concejalía de Cooperación. Este martes, desde el Ayuntamiento de Elche, daban a conocer la tercera sesión que forma parte de esta iniciativa con el objetivo de conseguir acercar, cada vez más a la ciudadanía, los valores de solidaridad, cooperación, la defensa de los derechos humanos o la construcción de una cultura basada en la paz. En esta ocasión, la ciudad muestra nuevamente su compromiso con las labores humanitarias en aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo gracias, en este caso, a su colaboración con Cruz Roja.

Tal y como presentó la edil del área, Celia Lastra, desde este jueves hasta el 10 de septiembre, es decir, durante tan solo una semana, se podrá visitar en el Centro de Congresos la exposición "Los límites de la guerra. Paz, Derecho Internacional Humanitario y Conflictos" de 8 a 15 horas.

Exposición

El presidente de la Cruz Roja, Antonio Ramón Guilabert, explicó detalladamente que esta muestra fotográfica contará con 21 paneles que darán a conocer los 15 conflictos armados que se están produciendo actualmente en todo el mundo. A su vez, esta exposición servirá para entender cuáles son las causas, los efectos que producen, las crisis alimentarias, la privación de los servicios básicos o el derecho de guerra, que, tal y como señaló Guilabert, "ya se ha normalizado el bombardeamiento a poblaciones civiles, algo que está completamente prohibido por el derecho humanitario".

Además, el presidente quiso resaltar el compromiso que tiene la organización con la protección a las niñas y a las mujeres, los grupos minoritarios y su labor por evitar que se produzcan más ataques al personal humanitario ya que apuntó que el año pasado murieron un total de 280 personas trabajadoras de organizaciones debido a los conflictos bélicos.

Cartel de la tercera sesión del I Ciclo de Coloquios por la Cooperación Internacional al Desarrollo en colaboración con Cruz Roja / INFORMACIÓN

Valores esenciales

Esta tercera sesión, según explicó la concejala, se centra especialmente en el Derecho Internacional Humanitario y en la Educación para la Paz. Así pues, quiso aclarar brevemente la función principal de estos dos conceptos: el primero de ellos se encarga de establecer unos principios fundamentales para proteger a las personas en situaciones de conflicto armado e incluso recuerda que los derechos de los ciudadanos y la dignidad humana deben ser siempre respetados y protegidos, independientemente del contexto.

En cuanto a la Eduación para la Paz, Lastra apuntó que se trata de promover valores esenciales como el respeto, el diálogo, la convivencia, la empatía y la resolución pacífica de los conflictos. Es por ello que, con la celebración de estos encuentros que invitan a la reflexión, buscan fomentar y difundir este tipo de pensamientos entre la ciudadanía.

La edil de Cooperación Internacional, Celia Lastra, junto al presidente de la Cruz Roja de Elche, Antonio Ramón, este martes / INFORMACIÓN

Cierre sesión

Como broche a estos siete días de exposición fotográfica, el día 10 de septiembre a las 18 horas, en el mismo espacio, tendrá lugar la charla-coloquio en el auditorio del propio centro, que contará con la presencia de varios ponentes especializados en el tema.

Entre ellos, el presidente destacó la presencia de la abogada y miembro de la red de promotores del derecho internacional humanitario de Cruz Roja Española, Alicia Bernabé; la también abogada, que cuenta con una gran experiencia en misiones con las Naciones Unidas y el Comité Internacional de Cruz Roja, Ana Dols García; los miembros del Equipo de Respuesta en Emergencias Internacionales (ERUS), Roberto Llopis y Nuria Díaz; o la expresidenta de Cruz Roja de Guardamar y matrona, que acaba de llegar de Venezuela de trabajar en el hospital de campaña que ha montado Cruz Roja Española, Adelaida Plaza.

Aniversario

Con motivo del 117 aniversario de la Cruz Roja de Elche, Ramón manifestó que la mañana del 10 también habrá espacio para un foro empresarial dedicado a la Responsabilidad Social Corporativa, donde participarán la presidenta provincial de la Asociación de Empresas Familiares, Maite Antón; la Fundación Esperanza Pertusa de Gioseppo o la lavandería Las Águilas, entre otras.

Agradecimientos

La concejala agradeció a Cruz Roja su implicación en esta iniciativa, así como la participación de los profesionales y especialistas que contribuirán a enriquecer este ciclo de coloquios y dejaba claro que desde la Concejalía de Cooperación seguirán trabajando para impulsar iniciativas destinadas a acercar a la ciudadanía los valores de la cooperación, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos.