Detenido en los controles del aeropuerto Alicante-Elche por abusos sexuales a menores

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 34 años en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández por una causa relacionada con abusos y agresiones sexuales a menores. El autor se disponía a tomar un vuelo con destino a Marrakech y fue interceptado en los controles rutinarios de la terminal.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 28 de agosto, alrededor de las 19 horas, cuando el pasajero, de origen marroquí, fue identificado dentro de los filtros y controles que se realizan sobre los viajeros en las instalaciones aeroportuarias. Al comprobar su documentación, los agentes de la Policía Nacional detectaron que sobre el hombre pesaba una reclamación judicial en vigor procedente de Logroño por abusos y agresiones sexuales a menores, según fuentes oficiales.

Diez años

Estas requisitorias habían sido emitidas aproximadamente un año antes con un periodo de vigencia de una década. Hasta la fecha no ha trascendido si el detenido pretendía abandonar España para eludir a la Justicia o si el desplazamiento al país norteafricano formaba parte de un viaje ordinario con regreso previsto. Las fuentes consultadas inciden en que no existen elementos que permitan concluir que estuviera tratando de huir, pero lo que sí permitió el control aeroportuario fue detectar que estaba reclamado antes de que pudiera embarcar en el vuelo con destino a una de las ciudades más turísticas del país vecino, y de donde es originario.

Los controles de acceso a la zona de embarque del aeropuerto de Alicante-Elche, en imagen de archivo. / Matías Segarra

Revisiones

La detención se produjo en el marco de los controles de pasajeros que realizan los efectivos de la Policía Nacional destinados en la terminal de El Altet. Se trata de comprobaciones que pueden efectuarse de manera rutinaria o aleatoria y que, entre otros objetivos, permiten localizar a personas sobre las que pesan reclamaciones judiciales en vigor.

Tras su arresto, el hombre quedó bajo custodia y las actuaciones pasaron al grupo de investigación de Policía Judicial de la Policía Nacional en el aeropuerto, efectivos que se encargaron de realizar las comprobaciones pertinentes y de tramitar las diligencias derivadas de la detención.

Finalmente, durante la mañana del sábado 29 de agosto, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Elche para continuar con los trámites judiciales por la reclamación pendiente.