Elche retoma la reforma de Obispo Barrachina medio año después de rescindir el contrato con la primera adjudicataria

Las obras para renovar las jardineras del Jardín Nieves Berenguer, en la calle Obispo Barrachina de Carrús, han recuperado el ritmo después del obligado retraso provocado por los incumplimientos de la primera empresa adjudicataria, que llevaron a la rescisión del contrato y que generaron la necesidad de volver a licitar los trabajos. El Ayuntamiento de Elche asegura que la nueva mercantil está cumpliendo los plazos y prevé que las actuaciones pendientes puedan estar concluidas durante el próximo mes. El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, explicaba este martes que el Consistorio sancionó a la anterior contratista, retuvo su fianza y pretende impedir que vuelva a trabajar para la administración municipal después de los incumplimientos registrados durante la ejecución del proyecto.

El grueso de las obras se concentra en la tercera de las tres partes del paseo ilicitano / V. L. Deltell

Guilabert visitaba las obras, retomadas hace unas semanas tras la resolución y liquidación del anterior contrato debido a las deficiencias y retrasos continuados que presentaban los trabajos. La nueva actuación fue adjudicada en julio a Obras y Servicios P. Selva S.L. por 160.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de tres meses. El proyecto incluye la renovación de 26 jardineras distribuidas a lo largo de 440 metros, la mejora del espacio central, la sustitución del mobiliario urbano y de la red de riego y nuevas plantaciones. A isntancias del Ayuntamiento, la nueva empresa retomó los trabajos poco antes de las Fiestas de Agosto para dejar un espacio habilitado en el que los vecinos pudieran instalar su recinto festero. Después llegaron las vacaciones y es ahora cuando se ha acelerado el proceso para que las obras estén para octubre completamente finalizadas. Así los esperan los vecinos. Algunos de ellos, consultados este martes por INFORMACIÓN, han mostrado su malestar por "la cantidad de meses que llevamos con el paseo vallado y sin terminar, con mucho polvo, material de obra...". El concejal responsable no tenía el mayor reparo en "pedir discupas a los vecinos por las molestias causadas ante un problema causado por la empresa y que hemos tratado de gestionar con la mayor celeridad posible". La rescisión fue a mediados de enero. El nuevo proceso ha durado medio año hasta que la nueva mercantil ya pudo hacerse cargo de la situación. Ahora, es apreciable que el ritmo es sobresaliente.

La renovación de las jardineras es la parte principal de la reforma / V. L. Deltell

Una obra paralizada durante meses

La reforma había comenzado con una empresa diferente, pero su desarrollo terminó obligando al Ayuntamiento a resolver el contrato. “Como saben ustedes, una calle donde comenzamos la remodelación de esta avenida, pero que la que tenía el encargo por parte del ayuntamiento, la empresa, pues básicamente no cumplió con sus obligaciones y el Ayuntamiento no tuvo más remedio que rescindir el contrato, sancionarla y echarla de los trabajos que tenía que realizar de renovación de toda esta avenida”, incidía Guilabert.

La rescisión obligó a poner en marcha la rescisión y el nuevo procedimiento de contratación, que se prolongó aproximadamente tres meses. Según el edil, ese es el plazo medio de una licitación de estas características mediante procedimiento abierto simplificado. El concejal iba más allá al referirse a la actuación de la primera mercantil y pedía disculpas a los residentes por las molestias. “Como ayuntamiento en primer lugar tenemos que pedir disculpas en este caso por la parte que nos corresponde, por haber mantenido a una empresa que se puede decir que nos había estafado al incumplir los requisitos que se les había puesto para la ejecución de la obra”, afirmaba.

La primera parte del paseo fue adeucada para las fiestas por la empresa actual / V. L. Deltell

Preguntado por las consecuencias económicas de aquella rescisión, Guilabert señalaba que el nuevo pliego se ajustó descontando la parte de los trabajos que ya había ejecutado la anterior empresa, entre ellos determinadas demoliciones. Además, el Ayuntamiento le impuso una sanción y retuvo la fianza depositada para la adjudicación.

El responsable de Servicios Públicos sostiene que la intención municipal es que la contratista no vuelva a trabajar para el Consistorio. Según aseguraba que se ha retenido la garantía “ya con la intención de que esa empresa no vuelva a contratar con el Ayuntamiento, porque al final ha engañado al pueblo Elche y el ayuntamiento de Elche no trabaja con personas o con empresas que engañen en este caso a Elche”. Tras aquel conflicto, el Consistorio abrió un nuevo proceso que terminó con la adjudicación a Obras y Servicios P. Selva S.L.

Hormigón drenante a petición vecinal

La intervención se desarrolla sobre 26 jardineras que suman una longitud de 440 metros. Las estructuras antiguas presentaban grietas y desprendimientos como consecuencia del empuje ejercido por las raíces de los árboles, por lo que el proyecto busca solucionar estos desperfectos y acometer una renovación integral del espacio público. En las plazas primera y segunda ya se ha ejecutado el remate superior de las jardineras utilizando mortero drenante, además de sustituirse la red de riego y plantarse nuevo arbolado en los huecos existentes. Según el concejal, la primera manzana quedó “totalmente empantanada” con la anterior contratista, pero la nueva adjudicataria terminó su reforma antes de las fiestas patronales.

El concejal de Servicios Públicos visitaba este martes los trabajos / V. L. Deltell / INFORMACIÓN

También se va a renovar allí el mobiliario urbano. Para la superficie superior se ha optado por una solución drenante siguiendo las demandas trasladadas por los residentes. El edil ha explicado que el material permite que el agua sea absorbida rápidamente, una característica que facilita asimismo las tareas de limpieza y mantenimiento.

El Ayuntamiento considera especialmente importante esta solución por las características del entorno. Guilabert recordaba que se trata de una zona escolar y que uno de los colegios utiliza este espacio también con funciones de patio, circunstancia que llevó al Consistorio a asumir la propuesta planteada por los vecinos.

Actualmente, la actividad se concentra en la tercera plaza, donde se están demoliendo las jardineras existentes antes de levantar las nuevas estructuras, que serán de hormigón armado visto. Después de las demoliciones llegará el encofrado y posteriormente se instalará el sistema de riego y se realizarán las plantaciones.

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El acabado superior de las nuevas jardineras se ejecutará con losa de hormigón drenante y gravilla, descartando el césped artificial que se contemplaba inicialmente y atendiendo también en este punto a las peticiones vecinales. El proyecto prevé incorporar tanto nuevas especies arbustivas como arbolado en los espacios disponibles.