El incendio con explosiones de nueve coches en una campa junto al aeropuerto de Alicante-Elche alerta a los vecinos

Susto este martes en la pedanía de Torrellano por el incendio declarado en una campa de vehículos situada en las inmediaciones del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y en las proximidades del apeadero de Cercanías. El resultado del siniestro, provocado por el fallo del motor de un cochde, ha sido el de siete vehículos calcinados y otros dos afectados en menor medida. Los residentes llegaron a alertar de que se escucharon explosiones fruto del siniestro poniendo nuevamente el foco en este tipo de negocios recriminando que existe un riesgo palpable por la acumulación de tantos coches en terreno rural.

Según ha podido saber este diario, las llamas comenzaron pasadas las 14 horas en uno de los vehículos y se propagaron posteriormente a los que se encontraban estacionados a su alrededor. Según los vecinos de la zona, que captaron la escena con vídeos grabados con los móviles, se escucharon varias explosiones por las afecciones en los vehículos, que quedaron completamente arrasados en línea en el solar.

La extensa columna de humo negro pudo verse desde varios puntos de Torrellano. / INFORMACIÓN

El fuego generó una importante columna de humo que pudo apreciarse desde distintos puntos de la pedanía alertando a la población ya que debido a la inmensidad del humo parecía que el incendio provenía del núcleo urbano y no del entorno más rural. Los propios trabajadores de la campa trataron inicialmente de contener las llamas utilizando los extintores de las instalaciones, aunque la rápida evolución del incendio hizo insuficientes estos primeros intentos.

Extinción

Hasta el lugar se desplazaron entonces efectivos del parque de bomberos de Elche, que estuvieron trabajando durante cerca de una hora hasta dar por extinguido el incendio hasta que alrededor de las 15.30 horas se dieron por concluidas las labores en las que también intervinieron patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional para prestar apoyo. El fuego se originó en la zona de taller de la campa, un espacio en el que permanecen vehículos que presentan algún tipo de avería o desperfecto, según explicaron responsables de la empresa. Desde el Consorcio Provincial de Bomberos no se establecía por el momento un origen determinado, apuntando a un fallo de motor en uno de los turismos como una de las primeras hipótesis.

Un agente de la Policía Local observa la magnitud del incendio. / INFORMACIÓN

La responsable de la campa, María Gallego, apuntó, sin embargo, a un posible problema mecánico en uno de los coches. Según explicó, el vehículo presentaba previamente un daño y el incendio comenzó cuando se trató de ponerlo en marcha. "Al intentar arrancarse no ha arrancado y se ha quemado el motor; ha empezado el fuego y se ha iniciado el incendio", relató a preguntas de este diario.

Fallo técnico

Esta versión situaría el origen en un posible fallo del propio vehículo y no en una combustión relacionada directamente con las altas temperaturas, aunque esta circunstancia deberá determinarse una vez se esclarezcan las causas del incendio. La responsable aseguró que en una década trabajando en estas instalaciones nunca había presenciado un suceso de estas características. "No suelen verse todos los días", señaló. El incendio quedó finalmente extinguido tras la actuación de los bomberos sin que hubiera que lamentar daños personales.

La responsable confirmó además que las llamas comenzaron precisamente en la zona destinada al taller. La campa lleva alrededor de dos décadas en funcionamiento y forma parte de los negocios existentes en el entorno aeroportuario en los que se almacenan numerosos vehículos, entre ellos coches procedentes del alquiler que posteriormente pueden comercializarse tanto a particulares como a empresas dedicadas a la compraventa.

Documentación

Sobre el lugar la Policía Local solicitó a los responsables documentación relacionada con la actividad y las instalaciones para comprobar su situación administrativa. Según la información recabada en el lugar, los responsables disponían de un contrato de alquiler en vigor. Eso sí, los actuales gestores señalaron que habían asumido la responsabilidad del negocio hacía apenas unos meses y que parte de la documentación había sido gestionada anteriormente por otros compañeros, todo para justificar que tenían que localizar más "papeleo" solicitado por el cuerpo de seguridad municipal, y más después de que en los últimos meses el Ayuntamiento haya arreciado el control sobre las campas y ya se hayan clausurado algunas por irregulares.

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La asociación vecinal Vial de Torrellano lamenta el siniestro y aprovecha para denunciar el riesgo que sufren los moradores, con casas de campo y piscina junto a estos negocios que tildan de "ilegales", alertando del peligro incluso para el tráfico aéreo