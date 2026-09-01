El judo de la UMH de Elche planta cara al acoso escolar

El judo como herramienta para prevenir el acoso escolar. Una investigación desarrollada por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha constatado que introducir esta disciplina dentro de las clases de Educación Física puede mejorar distintos factores personales y sociales relacionados con la prevención del bullying y, al mismo tiempo, reducir las conductas de acoso entre estudiantes. El programa, denominado A-Judo, ha sido probado con 415 alumnos de Primaria y Secundaria de siete centros educativos públicos de la provincia de Alicante, con edades comprendidas entre los 10 y los 15 años. La mitad eran chicos y la otra mitad chicas.

El estudio, publicado en la revista Physical Education and Sport Pedagogy, analiza la eficacia de una intervención concebida específicamente para actuar sobre algunas de las capacidades que pueden resultar determinantes tanto en la aparición como en la prevención del acoso. Los resultados reflejan mejoras en la empatía, el razonamiento moral y el control de impulsos, además de una mayor motivación hacia Educación Física. Los escolares que siguieron A-Judo también redujeron las conductas de acoso respecto a los grupos de control que continuaron con sus clases habituales.

Más allá de la función académica

El punto de partida de la investigación es que el bullying continúa siendo uno de los principales problemas de convivencia en los centros educativos y sus efectos no se limitan a quienes lo sufren directamente. Las consecuencias pueden alcanzar también a quienes ejercen la agresión y a los testigos y derivar en problemas como ansiedad, depresión, baja autoestima o dificultades de adaptación social.

Según explica Carlos Montero Carretero, investigador del Instituto Universitario de Investigación Centro de Investigación del Deporte CID UMH y líder del programa A-Judo, “los centros educativos tienen una función académica, pero también una importante función socializadora”. De ahí la importancia, sostiene, de trabajar capacidades psicológicas que guardan una relación directa con la aparición o prevención de este tipo de comportamientos.

El programa A-Judo se realizada desde el Instituto Universitario de Investigación Centro de Investigación del Deporte CID UMH de Elche / INFORMACIÓN

“La empatía ayuda a reconocer el daño que sufren otras personas; el control de impulsos permite gestionar las reacciones agresivas; la resiliencia facilita afrontar situaciones difíciles; y el razonamiento moral influye en cómo justificamos o rechazamos determinadas conductas”, señala Montero.

Para abordar esas competencias, los investigadores han recurrido precisamente al judo, pero alejándolo de una visión exclusivamente deportiva o competitiva para recuperar su dimensión educativa. “Muchas personas asocian las artes marciales con la competición o la confrontación física”, comenta Montero, “sin embargo, el judo nació con una finalidad educativa”.

Su creador, Jigoro Kano, planteó esta disciplina como una herramienta para favorecer valores y capacidades como el respeto, la responsabilidad, la ayuda mutua, el autocontrol y la cooperación. Esa filosofía es la que el equipo de la UMH ha trasladado al ámbito escolar mediante una intervención integrada en el currículo de Educación Física.

“La asignatura de Educación Física ofrece una oportunidad especialmente interesante para fomentar estas habilidades”, añade el experto, “porque, aunque numerosos programas de prevención del bullying se desarrollan fuera de esta asignatura, la práctica física favorece la cooperación, la interacción social y el aprendizaje de habilidades emocionales”.

Ocho sesiones dentro del aula

El programa fue diseñado conjuntamente por investigadores especializados en actividad física y judo y por profesorado de Educación Física de centros escolares. La intervención se desarrolló a lo largo de ocho sesiones de aproximadamente una hora de duración. “Cada clase abordaba un objetivo psicosocial concreto”, explica Alba Roldán, investigadora de Ciencias del Deporte de la UMH. Así, el aprendizaje del saludo tradicional del judo sirvió para trabajar el respeto hacia las normas y hacia los demás, mientras que los juegos de oposición controlada permitieron reforzar el control de los impulsos y la regulación emocional.

Los ejercicios cooperativos en pareja se emplearon para abordar la empatía. Otras cuestiones vinculadas directamente al bullying, como la responsabilidad de los testigos, la diversidad o las consecuencias del acoso, se trataron mediante actividades de control corporal y ejercicios destinados a resolver situaciones prácticas.

El español Nikoloz Sherazadishvili durante uno de sus combates / INFORMACIÓN

El componente físico, no obstante, fue acompañado de un trabajo posterior para trasladar las enseñanzas a situaciones fuera de las sesiones. “La reflexión fue una parte esencial del programa”, destaca Roldán, “para ayudar al alumnado a relacionar lo que aprende durante las actividades con situaciones reales que pueden surgir en su vida cotidiana”.

El equipo investigador evaluó a todos los participantes tanto antes como después de la intervención con cuestionarios validados científicamente destinados a medir las conductas de acoso y victimización, la empatía, la resiliencia, el control de impulsos, el razonamiento moral y la motivación de los estudiantes hacia Educación Física.

La comparación de los resultados permitió comprobar que los alumnos que participaron en A-Judo redujeron las conductas de acoso hacia sus compañeros y presentaron una menor tendencia a justificar comportamientos agresivos. También mejoraron su empatía y registraron una evolución más favorable en el control de los impulsos. A ello se suma que mantuvieron niveles superiores de motivación autodeterminada hacia las clases de Educación Física.

“Hemos demostrado que este tipo de experiencias educativas puede contribuir a crear entornos escolares más seguros e inclusivos”, señala Eduardo Cervelló, investigador de la UMH y también firmante del estudio. El experto plantea, además, la conveniencia de que este tipo de iniciativas tengan continuidad durante varios cursos académicos, de manera que las habilidades adquiridas puedan consolidarse y aumente el impacto de la intervención.

Una tesis para ampliar el programa

El proyecto no concluye con la publicación de estos resultados. La investigadora de la UMH Paula Alfonso Asencio desarrolla actualmente una tesis doctoral centrada precisamente en la evaluación y mejora de A-Judo. El objetivo de su trabajo pasa por profundizar en la evidencia científica disponible sobre esta metodología y facilitar que pueda implantarse en aquellos centros educativos que estén interesados. “Para que la iniciativa llegue a más aulas, también mantenemos canales de difusión y contacto a través de las redes sociales del programa (@ajudo_programantibullying / https://www.a-judo.eu/)”, explica la investigadora.

El trabajo científico está firmado por los investigadores de la Universidad Miguel Hernández Carlos Montero Carretero, Alba Roldán y Eduardo Cervelló, junto a Natsumi Katagiri, investigadora del Departamento de Educación Física de la International Pacific University, situada en Okayama (Japón).

La investigación ha contado, además, con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del proyecto PID2020-118826RA-I00. El artículo que recoge los resultados ha sido publicado este año bajo la referencia Montero-Carretero, C., Roldán, A., Katagiri, N., & Cervelló, E. (2026). Curricular intervention in physical education to prevent bullying: A-Judo programme. Physical Education and Sport Pedagogy, 1-21. https://doi.org/10.1080/17408989.2026.2620050