La Mostra de Teatre Dama d'Elx reúne a once compañías y contará con un musical

El Gran Teatro de Elche abre sus puertas para recibir este mes la XXXI edición de la Mostra de Teatre Dama d’Elx que se podrá disfrutar desde el domingo 13 hasta el 26 de septiembre. Un espéctaculo encargado de dar voz a aquellas compañías teatrales amateurs que se darán cita en este recinto todos los días a partir de las 20 horas, incluyendo el acto de clausura con la compañía invitada "Carpe Diem Teatro" de Tomelloso (Ciudad Real) y su multipremiada obra "La habitación del niño" de Josep María Benet i Jornet.

En esta ocasión, tal y como destacó la concejala de Cultura, Irene Ruiz, once compañías locales serán las encargadas de deleitar al público ilicitano en un esperado evento, el cual no dudo en resaltar que, será la mejor oportunidad para que tanto actores como directores, técnicos, iluminadores o tramoyistas puedan poner en valor y dar a conocer a la ciudadanía todo el arte que recae en el teatro amateur de Elche.

Programación

La programación de espectáculos se inaugurará con Príapa Teatro que representará la tragicomedia musical "Los reyes mendigos", del ilicitano Juan A. Valdivia. Por otro lado, la comedia vuelve a ser la gran protagonista de esta edición de la mano de compañías como La Tarántula, que actuará el 15 de septiembre con la obra "Ventolera"; el Teatro de las Naciones, la tarde del 17 con "El caso de la mujer asesinadita"; la Joven Trupe con "Las Cotorras" el viernes 28; Cadillac teatro con "Rinder por la gracia de Dios 2: ¿En serio, otra vez?" el sábado 19; Calandraca el martes 22 representando "Historias del corazón" y Soy Artista, con "En la gloria", que tendrá lugar el miércoles 23 de este mes.

Además, como novedad este año destaca la compañía Bomba teatro, que participa por primera vez en la Mostra con una versión del musical "Cabaret" y que se celebrará el miércoles 16.

El drama no podía faltar en este mítico evento y hará acto de presencia con las escuelas Somnis teatro y Siete Glorias-Espai Escènic o la asociación Noktumbra Teatro con un texto del ilicitano José Juan Pérez Macià.

Cartel de la XXXI edición de la Mostra de Teatre Dama d'Elx / INFORMACIÓN

Cierre

La clausura tendrá lugar el sábado 26 donde actuará el grupo Carpe Diem Teatro con el drama-suspense "La Habitación del niño", la cual ha recibido numerosos premios a nivel nacional por las interpretaciones de los actores. Además, ese sábado se realizará el acto de entrega de reconocimientos a los grupos participantes a cargo de La Plataforma.

Entradas

Las entradas ya pueden adquirirse en la plataforma www.vivaticket.es o en la taquilla del Gran Teatro a un precio de 2 euros. Toda la información está disponible en la web elche.es y el blog de La Plataforma (laplataformaelx.wordpress.com).

Colaboración

Esta muestra de teatro local es uno de los eventos más importantes del teatro amateur ilicitano, organizado por la Concejalía de Cultura en colaboración con La Plataforma de Teatro Amateur de Elche, con el objetivo de dar oportunidad a todas las compañías de la ciudad de actuar en el Gran Teatro y visibilizar la diversidad de estilo y temáticas.

El presidente de la Plataforma de Teatro Amateur, Fernando Blaya, no dudó en agradecer al Ayuntamiento y a todos los grupos teatrales que se han ido presentado año tras año. Asimismo, haciendo especial hincapié en la programación, apuntó que "habrá de todo": drama, mucha comedia, pero sobre todo, a parte de poder disfrutar de algún que otro clásico, también destacarán en la Mostra una gran cantidad de obras de autores ilicitanos. Y es que, el presidente quiso resaltar que el talento no solamente estará en la tabla o en el patio de butacas sino que también se encontrará en los escritores de estas obras.

Referente

La edil del área señaló a la Mostra de Teatre Dama d’Elxcomo un referente autonómico de teatro amateur y uno de los pocos festivales que se programan íntegramente por compañías locales. Así, también aseguró que inician el curso cultural con este evento, reconocido como una de las manifestaciones que más les definen, y agradeció el trabajo y el esfuerzo llevado a cabo por La Plataforma a lo largo de todo el año para hacer posible esta cita y por conseguir que el público disfrute de estos días.

Formación

Además, si bien es cierto que la cara más visible y entretenida de la Mostra son los espectáculos teatrales celebrados durante este mes, la concejala también resaltó el carácter formativo que le caracteriza ya que se ha organizado un curso llamado "Tarot Danzado", impartido por la bailarina y docente Alba Cerdeiriña. El taller se impartirá los días 3 y 4 de octubre en la Sala Escéniques 2 del CCCE L'Escorxador.

Las inscripciones son gratuitas y podrán realizarse del 13 al 27 de septiembre, a través del correo laplataformatalleres@gmail.com.