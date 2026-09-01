El primer día también cuenta: el CEU de Elche abre el curso ayudando a sus nuevos alumnos a encontrar su lugar

Llegar a la universidad es estrenar horarios, aulas, profesores y compañeros, pero también aprender a moverse en un entorno desconocido. Antes de que el curso entre en su ritmo habitual, la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche dedicará el 3 de septiembre una jornada a hacer más sencillo ese primer paso. Los Welcome Days recibirán a los estudiantes de nuevo ingreso con una programación que combina información académica, recursos prácticos y actividades pensadas para que las primeras horas en el campus sirvan también para empezar a crear comunidad.

La cita llega en un curso marcado por la ampliación de la oferta académica en Elche. A Enfermería, Fisioterapia, Educación Infantil, Educación Primaria, Derecho, Psicología, Odontología, Dirección de Empresas y Marketing se suman en 2026-2027 Business Intelligence y Medicina. Dos nuevas titulaciones que amplían los perfiles que convivirán en las sedes ilicitanas.

Un primer mapa para orientarse en la Universidad

La jornada se distribuirá entre los tres espacios que articulan el campus. En Carmelitas comenzarán los estudiantes de Educación Infantil y Primaria, además de los de Dirección de Empresas, Marketing, Derecho y Business Intelligence; Reyes Católicos acogerá a Enfermería y Fisioterapia; y Capitolio, a Odontología, Psicología y Medicina. El programa alternará las bienvenidas de vicedecanatos, coordinadores y tutores con sesiones sobre aplicaciones para la docencia, biblioteca, idiomas y otros servicios universitarios.

La propuesta busca ofrecer a los recién llegados un primer mapa de la vida universitaria: quién es quién en su titulación, dónde acudir cuando surja una duda, qué herramientas utilizarán desde las primeras clases y qué posibilidades encontrarán fuera del aula. Las dinámicas de presentación completan esa vertiente práctica con otra igualmente importante: empezar a poner nombres y caras a quienes compartirán los próximos cursos.

El punto de encuentro común llegará en la Plaza de Reyes Católicos con la Feria de Servicios y Clubes Universitarios. Allí, los nuevos estudiantes podrán acercarse a iniciativas relacionadas con cultura, deporte, voluntariado, idiomas, emprendimiento u orientación profesional. El programa suma música, paellas y magia en directo a una feria concebida para mostrar una parte de la universidad que no cabe en el horario de clases.

Cuando quien ya conoce el camino acompaña al que llega

Uno de los recursos que mejor resume el sentido de estas jornadas es el Mentoring Programme. La iniciativa conecta a estudiantes de segundo a cuarto curso con alumnos de nuevo ingreso para que cuenten desde el principio con una referencia cercana. El acompañamiento se prolonga durante los primeros meses, cuando suelen acumularse las dudas sobre el funcionamiento del campus, la organización académica o la participación universitaria.

El mentor no sustituye al profesor, al tutor ni a los servicios universitarios. Su valor está en hablar desde la experiencia de quien estuvo poco antes en la misma situación. Puede orientar sobre dónde consultar una cuestión, a quién dirigirse ante un problema o cómo aprovechar determinados recursos. Quienes asumen ese papel desarrollan además habilidades de liderazgo, empatía y comunicación. El programa refuerza también la convivencia y resulta especialmente útil para alumnos internacionales que afrontan una adaptación cultural o lingüística.

En anteriores ediciones, el CEU ya planteaba estas jornadas como una herramienta para facilitar la adaptación a la vida universitaria y confiaba a los alumnos mentores parte de ese acompañamiento inicial, desde la orientación por el campus hasta el conocimiento de servicios básicos.

La llegada de Business Intelligence y Medicina se produce en un campus que amplía titulaciones, espacios y servicios y refuerza su presencia en la ciudad. / INFORMACIÓN

Una bienvenida que también habla del campus que crece

Los Welcome Days adquieren este año otra lectura. La llegada de Business Intelligence y Medicina se produce en un campus que amplía titulaciones, espacios y servicios y refuerza su presencia en la ciudad. La jornada de bienvenida se convierte así en la primera fotografía de ese crecimiento: estudiantes de ámbitos sanitarios, educativos, jurídicos y empresariales compartiendo recursos y espacios desde su primer día como universitarios.

Ese desarrollo se vincula también con la relación de la Universidad con su entorno. “El CEU Elche mantiene un compromiso firme con la sociedad alicantina”, señala el vicerrector de la CEU UCH en Elche, Álvaro Antón, quien recuerda que la Universidad “no solo forma a profesionales, sino que también impulsa proyectos de investigación y colaboración con instituciones y empresas locales”.

“Antes de que lleguen los exámenes, las prácticas o los primeros trabajos en grupo, el curso empezará con algo más elemental: saber dónde ir, reconocer a las personas de referencia y encontrar a los primeros compañeros. Esa es la lógica de una bienvenida que busca reducir la distancia entre llegar a la universidad y empezar a sentirse parte de ella”, aseguran Juana Sánchez y María Ángeles Jaén, del servicio de Orientación Universitaria del CEU UCH en Elche.