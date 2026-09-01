Santa Pola arranca sus fiestas con un pequeño terremoto frente a la costa

Santa Pola ha vivido este martes un pequeño sobresalto en pleno inicio de sus Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado un terremoto de magnitud 2 al sureste del municipio, en una zona situada frente a la costa.

El seísmo se ha producido a las 12:14 horas, según la hora oficial peninsular, con epicentro al sureste de Santa Pola. Los datos del IGN sitúan el movimiento a una profundidad de tres kilómetros, con una intensidad máxima de nivel II, considerada débil.

Un temblor leve frente a la costa

El terremoto ha tenido una magnitud baja, pero ha coincidido con una jornada de mucha actividad en Santa Pola por el inicio de las fiestas. La localidad celebra estos días sus actos patronales y de Moros y Cristianos, con presencia de vecinos y visitantes en la calle desde primera hora.

Según los datos disponibles, el movimiento se ha localizado en el entorno marítimo próximo al municipio, entre Santa Pola y la zona costera del sur de Alicante. Por el momento, no han trascendido daños personales ni materiales relacionados con el seísmo.

En plena jornada festiva

El temblor se ha registrado antes de la mascletà y durante una mañana marcada por los actos festivos. En este tipo de movimientos de baja magnitud, algunas personas pueden llegar a percibir una vibración leve, especialmente si se encuentran en reposo o en edificios, aunque lo habitual es que pasen desapercibidos para buena parte de la población.

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El episodio queda, por ahora, en un susto menor dentro de una jornada especialmente señalada para Santa Pola. El municipio continúa con su programación festiva mientras el IGN mantiene publicado el registro del terremoto en su listado oficial de movimientos sísmicos.