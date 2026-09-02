Adiós a la fachada histórica de Riegos El Progreso en Elche: el corte al tráfico finaliza este viernes

La histórica fachada de Riegos El Progreso de Elche ya ha desaparecido del paisaje urbano de la ciudad. La empresa adjudicataria encargada del desmontaje de los elementos protegidos y del derribo del antiguo edificio ha acelerado durante esta semana los trabajos con un objetivo muy concreto: terminar este viernes la parte más compleja de la intervención y poder poner fin a los cortes de tráfico que afectan al entorno. El calendario responde también a una petición de la Policía Local, ante la recuperación de la circulación habitual tras el verano y, sobre todo, para afrontar la proximidad de la vuelta al colegio, que a partir de la próxima semana incrementará notablemente los desplazamientos por esta zona de la ciudad.

Los trabajos han avanzado a un ritmo especialmente intenso durante los últimos días y ya mismo se puede apreciar que la fachada ha desaparecido completamente. El aparatoso soporte y entramado de hierro que durante años había ocupado buena parte del frente del inmueble ha sido ya retirado y la fachada neoclásica se encuentra completamente desmontada y derribada. Los operarios se concentran ahora en el interior de la parcela, donde se han ido acumulando los cascotes y residuos generados durante la demolición. La siguiente fase consistirá fundamentalmente en retirar estos materiales mediante camiones y trasladarlos a un gestor autorizado de residuos.

Últimas tareas del desmontaje de la fachada de Riegos El Progreso en Elche, este miércoles / Áxel Álvarez

Una semana de cortes entre las 8 y las 19 horas

La empresa dispone de autorización para mantener las restricciones de tráfico hasta este viernes, 4 de septiembre, después de una semana en la que los cortes se han desarrollado diariamente entre las 8 y las 19 horas. La previsión es que no sea necesario prolongarlos más allá de esta fecha una vez culminada la intervención sobre la parte exterior del inmueble, que era la que requería la ocupación de mayor espacio en la vía pública y la utilización de maquinaria pesada.

El objetivo municipal y de la adjudicataria ha sido concentrar los trabajos más aparatosos en estos días para reducir al máximo las afecciones. A instancias de la Policía Local, se trasladó a la empresa la conveniencia de imprimir mayor celeridad a esta fase de la obra, precisamente por el momento del año en el que se está ejecutando.

Elche ha ido recuperando durante esta semana su pulso habitual después del mes de agosto. El regreso progresivo de trabajadores y vecinos tras las vacaciones ya se traduce en una mayor intensidad circulatoria y la previsión es que el tráfico aumente todavía más la próxima semana con el inicio del curso escolar. Mantener entonces las restricciones durante buena parte del día habría complicado notablemente la movilidad en un punto que registra un elevado volumen de vehículos.

De ahí que los trabajos hayan avanzado estos días con especial rapidez hasta conseguir retirar la fachada y desmontar también las estructuras metálicas auxiliares que habían resultado imprescindibles para desarrollar la intervención con seguridad.

La operación supone la culminación de la fase que comenzó la pasada semana con el desmontaje, piedra a piedra, de los principales elementos arquitectónicos protegidos de la histórica sede de Riegos El Progreso. El procedimiento arrancó por la cornisa superior y continuó de arriba hacia abajo para permitir la recuperación de las partes originales y valiosas que deberán volver a utilizarse cuando se construya el nuevo edificio municipal.

Los trabajos en la plaza de la Constitución en Elche están llegando a su fin / Áxel Álvarez

Las piezas protegidas quedan almacenadas

Aunque la imagen de la antigua fachada ha desaparecido, no todos sus elementos se han destruido. Las piezas incluidas en la protección patrimonial se han desmontado mediante un minucioso procedimiento para permitir que puedan ser reutilizadas posteriormente.

Los elementos de mayor interés están formados fundamentalmente por sillares de arenisca, a los que se añadían la cornisa, el frontón, los recercados de los huecos, el zócalo y otras piezas protegidas de la composición original. Durante el desmontaje, cada una de ellas ha sido extraída de manera individual, identificada y numerada conforme a su ubicación exacta en la fachada.

Para ello, los trabajadores han utilizado anclajes instalados en las propias piezas, sujetos mediante bulones o tornillos, que permitían engancharlas posteriormente a una grúa. Este sistema hacía posible separar los sillares y hacerlos descender de forma controlada, evitando golpes o desperfectos que pudieran impedir su posterior recuperación.

Una vez en tierra, cada pieza ha sido protegida y embalada, además de quedar vinculada mediante su numeración a un plano que identifica el lugar exacto que ocupaba en el inmueble. Los elementos recuperados han sido trasladados a dependencias municipales, donde permanecerán almacenados hasta que puedan incorporarse de nuevo a la futura construcción.

Superado el desmontaje de la fachada y retiradas las estructuras de hierro que aseguraban el frente del edificio, la imagen de la obra cambia ahora considerablemente / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

El proceso permitirá, cuando se ejecute el nuevo proyecto, desarrollar la operación inversa y devolver las piezas históricas a la posición que ocupaban. La intención es que el nuevo inmueble municipal conserve la imagen y los principales componentes patrimoniales de la fachada que durante décadas identificaron la sede de Riegos El Progreso.

No ocurre lo mismo con los paños situados entre estos elementos. Como ya explicó a este diario el arquitecto jefe del Área de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento, Julio Sagasta Sansano, estas partes estaban formadas previsiblemente por mampostería enlucida y no podían recuperarse mediante el mismo procedimiento. Por este motivo han sido picadas y demolidas durante el avance de los trabajos.

Los trabajos se trasladan al interior

Superado el desmontaje de la fachada y retiradas las estructuras de hierro que aseguraban el frente del edificio, la imagen de la obra cambia ahora considerablemente. La maquinaria y los operarios pueden replegar buena parte de su actividad hacia el interior de la parcela, lo que permitirá reducir las afecciones que durante los últimos días han obligado a cortar el tráfico.

En el interior se han ido acumulando los materiales procedentes del derribo. Cascotes, restos de mampostería y otros residuos de construcción ocupan ahora el solar tras concluir la demolición de los elementos que no debían conservarse. La siguiente tarea será clasificar y retirar estos restos mediante camiones para llevarlos hasta un gestor autorizado.

Esta fase resulta menos condicionante para la circulación que la desarrollada hasta ahora. El desmontaje exterior requería disponer de espacio suficiente para la grúa, los medios auxiliares y las estructuras metálicas, además de establecer un perímetro de seguridad que hacía incompatible mantener el tráfico con normalidad durante determinadas horas.

La retirada de escombros podrá realizarse de una manera más localizada y con el grueso de la maquinaria trabajando ya dentro de la parcela. Por ello, si se cumplen las previsiones de la empresa, este viernes concluirá la principal afección a la circulación después de varios días de intervención intensiva.