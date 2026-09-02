La agresión al presidente de las fiestas de un barrio de Crevillent acaba con la retirada de un show transformista

Las fiestas de un barrio de Crevillent arrancan con polémica al suspenderse la actuación de un transformista tras la agresión al presidente de la comisión organizadora. Según ha podido saber este diario, los hechos han sido denunciados en la Guardia Civil y la asociación LGTBI del municipio alfombrero reclama que se investigue si detrás pudo haber un delito de odio por homofobia por el supuesto veto al artista.

La propia comisión de fiestas del barrio de La Salud, donde se ha producido este cambio en la programación, ha emitido un comunicado difundido por redes sociales en el que narra que el responsable de la entidad fue golpeado hace días cuando se dirigía a su puesto de trabajo. Detallan que recibió un puñetazo en la zona derecha de la espalda y el torso que le provocó distintas lesiones que requirieron asistencia sanitaria.

Estos hechos llegarían después de que algunos vecinos dentro del ente festero hubieran discrepado con él sobre la actuación, que estaba ya programada y anunciada desde hace semanas, prevista para el próximo 5 de septiembre. Ese día tenía que actuar el drag queen Yeray con una vedette y finalmente será un cantante el que supla su lugar porque había vecinos que, por anticipado, entienden que la actuación que podía ofrecer el transformista no es apropiada para celebrarse junto a una ermita, entendiendo que podría "herir" la sensibilidad religiosa.

La entidad expone que ha tenido que tomar la determinación de cancelar "con pesar" pero "por seguridad" con el objetivo de proteger a los participantes y garantizar el normal desarrollo de las fiestas alertando de que pudiera haber nuevos incidentes si se mantenía en pie. Desde el Ayuntamiento de Crevillent condenan la agresión y se desvinculan de la suspensión exponiendo que la programación corresponde por entero a la entidad del barrio.

Diálogo

Al hilo la comisión ha terminado mostrando su "más enérgica repulsa y condena" a la agresión, así como algunos responsables municipales, defendiendo que cualquier discrepancia sobre una actividad festiva podía aclararse con diálogo, cargando contra el uso de la "violencia física, los insultos, las amenazas o cualquier comportamiento basado en el odio o la discriminación".

Racismo

La propia comisión expresa además su preocupación ante la posibilidad de que detrás del ataque pudiera existir algún componente "racista, xenófobo o discriminatorio", aunque no da por acreditado ese extremo defendiendo que deberán ser las investigaciones las que determinen las circunstancias concretas de la agresión.

Por su parte la Asociación LGTBI Crevillent pone el foco en el contexto en el que se han producido los hechos y urge que se investigara si detrás del ataque existió algún componente relacionado con la homofobia, la transfobia o cualquier otra forma de discriminación.

La entidad evita atribuir directamente un delito de odio a los agresores mientras no se esclarezcan los hechos, pero considera necesario determinar por qué una discusión sobre una actuación artística terminó derivando en violencia.

Precedente

La entidad LGTBI defiende que los espectáculos de artistas transformistas forman desde hace años parte habitual de verbenas y fiestas populares de numerosos municipios, incluido Crevillent, para alertar sobre el precedente que supondría que un episodio violento termine modificando una programación cultural.

Cartel publicado por el artista tras la suspensión de su espectáculo. / INFORMACIÓN

"No podemos permitir que el miedo termine decidiendo qué artistas pueden actuar y qué expresiones culturales pueden formar parte de nuestras fiestas", lamenta la asociación, que pese a comprender la decisión de la comisión de optar por la suspensión insiste en que la violencia no puede "terminar convirtiéndose en una herramienta para imponer qué actuaciones pueden formar parte de las celebraciones".

A este respecto la entidad reivindica que no se vean a las actuaciones de transformistas como una amenaza. "La diversidad no es una amenaza. La cultura no es una amenaza. La amenaza es que lleguemos a aceptar que la intolerancia pueda decidir quién puede subirse a un escenario", añade el colectivo, que insiste en la necesidad de depurar responsabilidades si corresponde y que se actúe "con la máxima contundencia" en caso de confirmarse una motivación relacionada con el odio o la discriminación.

Yeray: «Ser diferente no es ser ofensivo»

En medio de la suspensión también se ha pronunciado públicamente el propio artista cuando conoció que quedaría apartado del programa apenas cuatro días después de grabar un vídeo publicado en las redes sociales de la comisión anunciando el show para animar al público. El transformista reconoce sentir "tristeza y decepción". Yeray explica también en un comunicado que había preparado el espectáculo "con ilusión y respeto" para unas celebraciones en honor a la Virgen lamentando con comentarios censurando su participación por canta2r delante de la imagen religiosa, por la presencia de menores o porque pudiera escandalizar. Ahora bien, desde hace años el colectivo, así como otras comisiones de los barrios en honor a una imagen religiosa han venido celebrando verbenas con artistas drag, de ahí que el perjudicado señale que se le haya prejuzgado antes de conocer el contenido de su propuesta artística.

El artista defiende que ser transformista no significa faltar al respeto "ni a una Virgen, ni a una religión, ni a una familia, ni mucho menos a un niño" lanzando un contundente: "Ser diferente no es ser ofensivo".

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Prejuicios

Yeray diferencia entre la posibilidad legítima de considerar que un determinado espectáculo no encaje en unas fiestas, pese a que ya estaba acordado y anunciado, y cuestionar la actuación por quién la protagoniza o por prejuicios relacionados con el colectivo LGTBI. Expone no reclama privilegios ni pretende que su trabajo guste a todo el mundo, sino recibir "el mismo respeto" que él ofrece. "Primero conoced a la persona. Después conoced al artista. Y solo entonces, si queréis, juzgad el espectáculo", defendió en su muro antes de mostrar fortaleza frente a lo ocurrido: "la cancelación no hará que me avergüence de mi trabajo ni abandone los escenarios".