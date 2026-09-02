El bipartito de Elche ultima nuevos cierres de campas junto al aeropuerto tras el incendio de 9 vehículos

El Ayuntamiento de Elche prepara nuevas clausuras de campas de vehículos junto al aeropuerto de Alicante-Elche en los próximos días después de haber cerrado tres instalaciones irregulares en el término municipal. El gobierno local confirma que existen más expedientes sobre los que se actuará próximamente, aunque por el momento no concreta ni el número de negocios afectados ni las fechas de los cierres. El anuncio llega un día después del incendio registrado en una campa de Torrellano, junto al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, donde siete coches quedaron calcinados y otros dos resultaron afectados, un suceso que ha reavivado la preocupación vecinal por la proliferación y las condiciones de estos negocios.

Fuentes del gobierno municipal señalaban este miércoles a INFORMACIÓN que “hay varias más que vamos a cerrar en breve, los próximos días”, si bien precisan que todavía no pueden ofrecer las fechas concretas. El ejecutivo local mantiene abiertos diferentes procedimientos administrativos dentro del dispositivo iniciado para revisar unas instalaciones cuya proliferación se ha intensificado especialmente en el entorno del aeródromo y que ha permitido identificar más de 110 campas en todo el término municipal.

Bomberos tratan de sofocar el humo con las mangueras. / J.R.Esquinas

Tres clausuras ya ejecutadas

Hasta ahora, el balance del dispositivo municipal asciende a tres campas clausuradas. Se trata, según explican fuentes del bipartito, de aquellos negocios que estaban apercibidos de cierre, habían agotado los plazos establecidos y debían cesar su actividad. El Ayuntamiento mantiene ahora bajo estudio el resto de expedientes abiertos. Cada procedimiento debe cumplir los correspondientes plazos y garantías legales antes de desembocar, en su caso, en una orden de clausura. Desde el gobierno municipal apuntan a final de septiembre como un momento clave para conocer cómo avanzan algunos de estos casos. “Estamos estudiando el resto de expedientes. Hay un plazo legal establecido y a final de mes tendremos más noticias sobre esto”, explican.

La actuación adquiere una nueva dimensión después del incendio ocurrido el martes en una campa de Torrellano, en las inmediaciones del aeropuerto y próxima al apeadero de Cercanías. Las llamas comenzaron pasadas las 14 horas en un turismo situado en la zona de taller y se propagaron a los vehículos estacionados alrededor. El balance fue de siete coches completamente calcinados y otros dos afectados en menor medida, sin daños personales.

Durante el incendio se produjeron varias explosiones y se levantó una espesa columna de humo negro visible desde diferentes puntos de Torrellano. Cuatro dotaciones de bomberos trabajaron en la zona, junto con efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional. Los agentes municipales solicitaron además documentación a los responsables de la actividad para comprobar su situación administrativa.

Camiones de bomberos y efectivos policiales desplegados sobre la campa en Torrellano. / J.R.Esquinas

El episodio provocó una nueva reacción de la Asociación Vial del Aeropuerto Alicante-Elche, que viene reclamando una mayor intervención sobre las campas situadas cerca de viviendas y del recinto aeroportuario. Su presidente, Juan José Mateo Rocamora, advirtió tras el incendio del peligro que, a juicio del colectivo, supone la concentración de numerosos vehículos en determinadas parcelas y reclamó acelerar las inspecciones sobre licencias, usos del suelo y medidas de seguridad.

El Ayuntamiento defiende las inspecciones

Desde el bipartito defienden que las actuaciones emprendidas durante los últimos meses responden precisamente a la necesidad de poner orden en una actividad que desde hace muchos años ha ido creciendo en diferentes puntos del municipio. Fuentes del gobierno municipal sostienen que el ejecutivo está actuando sobre un problema que viene de atrás y cuestionan la falta de medidas adoptadas anteriormente. “Hay campas irregulares. Durante muchos años se ha mirado para otro lado”, aseguran las mismas fuentes, que remarcan que el actual ejecutivo está “encima del problema, trabajando sobre el problema, ocupados en el problema, no mirando hacia otro lado, como han hecho los gobiernos anteriores”.

El gobierno local rechaza así las críticas por el ritmo de las actuaciones y sostiene que cada cierre debe ajustarse al procedimiento administrativo correspondiente. La existencia de una instalación sin los permisos necesarios no permite, argumentan, ejecutar una clausura inmediata al margen de los trámites previstos legalmente.

“El gobierno municipal está actuando conforme dice la ley para que se cumplan las normativas”, insisten desde el ejecutivo. Una actuación que, según añaden, explica tanto las inspecciones realizadas como las tres clausuras ya materializadas y las que se preparan ahora. “Por eso se están inspeccionando, por eso se han inspeccionado, por eso se están actuando, por eso se han cerrado tres y se van a cerrar más”, señalan las fuentes municipales.

Un agente de la Policía Local observa la magnitud del incendio. / INFORMACIÓN

El dispositivo puesto en marcha por Urbanismo parte de una realidad administrativa compleja. El Ayuntamiento ha localizado más de 110 instalaciones destinadas al estacionamiento o almacenamiento de vehículos, aunque no todas se encuentran en las mismas circunstancias. La antigüedad de cada negocio, sus autorizaciones, las posibles ampliaciones realizadas y el momento en el que comenzó la actividad determinan el procedimiento que corresponde aplicar.

Entre ellas figuran 45 campas anteriores a la modificación del Plan General que se encuentran sometidas a un procedimiento destinado a analizar su posible regularización. Sus responsables disponen de tres meses para presentar proyectos técnicos, medidas de seguridad y el resto de documentación necesaria para que los técnicos municipales determinen si pueden ajustarse a las exigencias actuales.

A este grupo se añaden alrededor de 30 instalaciones con licencias provisionales concedidas en 2005. El Ayuntamiento está revisando estos permisos porque en algunos casos las superficies ocupadas o las características actuales de la actividad pueden no coincidir con aquello que fue autorizado hace más de dos décadas.

Un plan especial en su fase final

En paralelo a las inspecciones, expedientes y clausuras, el Ayuntamiento continúa con la elaboración del plan especial anunciado para ordenar las campas de vehículos. Fuentes del gobierno municipal aseguran que el documento continúa redactándose y se encuentra ya en su fase final. “Seguimos redactando el plan especial que dijimos que vamos a hacer y que está ultimándose”, indican.

Esta herramienta pretende abordar a medio y largo plazo una actividad especialmente vinculada al entorno del aeropuerto de Alicante-Elche, donde la demanda generada por los millones de pasajeros ha favorecido la aparición de negocios dedicados al estacionamiento, alquiler, almacenamiento y compraventa de vehículos. La intención municipal no es aplicar una clausura indiscriminada sobre todas las instalaciones, sino diferenciar aquellas susceptibles de regularización de las que carecen de habilitación y deben cesar su actividad.