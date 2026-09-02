Ceuta incendia el pleno de Elche entre llamadas al orden, la condena a Sánchez por "traidor" y el "migrantes las aves" de Ruz

Se palpaba la tensión en el ambiente y lo cierto es que el pleno extraordinario de este miércoles en Elche, y con el que se retomaba la actividad municipal, estuvo lejos de ser un foro de unión en defensa de Ceuta en medio de la crisis migratoria. La sesión, que nada tenía que ver con cuestiones de índole local que fue convocada por el alcalde, Pablo Ruz, y sin consenso con la oposición, acabó convertida en una sucesión de reproches, interrupciones, aplausos y algún que otro abucheo del público a dos bandos mientras la crispación fue subiendo de tono a lo largo de una hora y cuarto. PP y Vox se enrocaron con el término de invasión y la supuesta "traición" a España del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, culpándole de lo ocurrido en la ciudad autónoma por plegarse a Marruecos.

La principal arma de la izquierda fue aferrarse al pasado del primer edil, en concreto viajando en el tiempo hasta 2015, para justificar que había dejado de ser solidario y había "involucionado" para cumplir las exigencias de los de Abascal en cuestiones de inmigración, hasta el punto que el portavoz adjunto del PSOE, Mariano Valera, llegó a llamarse "demagogo, xenófobo y racista" trayendo a colación las polémicas declaraciones del pasado septiembre del alcalde sobre los menores extranjeros no acompañados, cuando llegó a decir de los menas que "son tíos de 16, 17 y 18 años y no son almas desvalidas". Los supuestos insultos de Valera hacia el alcalde, según Ruz, terminaron avivando que le espetase al portavoz Héctor Díez que se fuera pensando en sustituirlo (a Valera) por otro portavoz adjunto "más decente".

Enmiendas

En los primeros minutos Ruz tumbó las enmiendas que planteaba PSOE y Compromís, manteniendo su texto original. Ruz abrió la sesión asegurando que era “el día de España” y de una nación que, a su juicio, había sido “invadida en Ceuta” y que también podía serlo en Canarias o Melilla. Responsabilizó de la situación a Marruecos, al que definió como un país hostil y enemigo, acusando al Gobierno central de haber sido “cómplice por inacción”. Ruz llegó a hablar de una posible “alta traición” después de aludir a una información periodística que, según expuso, atribuía a los servicios de inteligencia la existencia de documentos sobre la planificación de la entrada masiva desde el país norteafricano vecino.

Pablo Ruz en un momento de su defensa contra el gobierno de Sánchez por el conflicto en Ceuta. / Áxel Álvarez

El alcalde sostuvo que España mantenía desde 2022 una relación de “sumisión” hacia Marruecos vinculando la situación al cambio de posición del Ejecutivo de Sánchez respecto al Sáhara Occidental, calificando la reacción del Estado ante lo sucedido en la ciudad autónoma como de “patética, lamentable, desastrosa” cargando contra los ministros también por ofrecer versiones contradictorias.

“¿O el partido o Ceuta?”

El regidor ilicitano le recriminó al PSOE que hubiera considerado semanas atrás que no era necesario celebrar un pleno sobre Ceuta cuando sí se habían abordado en el Ayuntamiento otros conflictos internacionales. “¿O el partido o Ceuta?”, preguntó al grupo socialista, antes de comparar el futuro político de Sánchez con el de Fernando VII.

Las primeras tensiones llegaron con la intervención de la portavoz de Compromís, Esther Díez, que defendió las enmiendas presentadas por su grupo y acusó a Ruz de hacer un uso partidista de las instituciones. Díez reprochó al alcalde que no hubiera buscado un acuerdo previo entre los grupos mediante una junta de portavoces, como también hizo el PSOE, al margen de afear dedicar el pleno a cuestiones nacionales. La portavoz criticó que el pleno solo buscaba “el minuto de gloria” del alcalde, al que definió como una "caricatura", porque la propuesta de los populares no incorporaban ni una referencia a los 141 fallecidos, entre ellos menores.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, durante su turno de intervención. / Áxel Álvarez

Fue en ese punto cuando acusó a PP y Vox de diferenciar a las víctimas en función de su procedencia alimentando posiciones racistas y de "echar gasolina al fuego" con el debate migratorio.

Los aplausos de parte del público tras estas palabras obligaron a la presidenta del pleno, Irene Ruiz, a intervenir por segunda vez, como hizo antes cuando hubo quienes ovacionaron a Ruz. Incluso Ruiz también tuvo que pedirle "educación y respeto" a la portavoz de Vox, Aurora Rodil, por interrumpir a la coalición valencianista en un amago incluso de marcharse tras rebatirle a la portavoz de Compromís que no hubiera españoles y un alemán como autores de las violaciones a mujeres tras la entrada masiva.

Interrupciones

Rodil llevó después la confrontación con el Gobierno central un paso más allá hablando de "guerra híbrida" orquestada por la monarquía marroquí. Acusó directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de traición e incluso le reclamó al PP que apoyara la activación del artículo 102 de la Constitución para exigir responsabilidades al presidente del Gobierno: “No nos basta con que dimita y haya elecciones, sino que sea juzgado”. Rodil defendió también la suspensión del tratado de amistad con Marruecos, al que calificó de “potencia enemiga”, y sostuvo que España debía reconsiderar por completo sus relaciones con el país vecino.

El portavoz adjunto del PSOE, Mariano Valera, muestra mensajes en redes del cambio de "solidaridad" de Ruz. / AXEL ALVAREZ

El pleno dio también de sí para hacer un viaje por la historia de la mano de la dirigente de Vox, que defendió que Ceuta y Melilla habían pertenecido legítimamente a España mucho antes de la creación del actual Estado marroquí y que cualquier reivindicación sobre ambas ciudades era incompatible con una relación de amistad. Afirmó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se encontraban desbordadas y reclamó la devolución inmediata de quienes hubieran accedido irregularmente, la deportación de los adultos y que los menores fueran devueltos con sus familias.

La socia de gobierno de Ruz llegó a hablar de “invasión cultural” reclamando deportaciones, actuaciones judiciales contra ONGs y autoridades que considerara "cómplices" y que el país vecino asumiera los gastos derivados de la situación.

Por su parte el portavoz adjunto del PSOE, Mariano Valera, enfatizó que la convocatoria de concentración esta tarde a las 20 horas impulsada desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es unilateral, criticando que en el caso de Elche solo servirá para que PP y Vox obtengan rédito político.

Entre el público se encontraban vecinos, asesores del equipo de gobierno o el diputado autonómico socialista Ramón Abad. / AXEL ALVAREZ

Es más, la propia Rodil llegó a asegurar que por parte de su facción habrá quienes acudan para cargar contra el Gobierno de Sánchez, declaraciones que le sirvieron a los socialistas para revalidar que no secundarán un acto para "desgastar al Gobierno" y activar la "calculadora política para ver quién se lleva más votos a costa del sufrimiento humano”, todo después de que Ruz le reclamase a la oposición que se desvincularan de las líneas de los líderes nacionales como han hecho en otros municipios como León donde el alcalde del PSOE, que ha sido crítico con el presidente del Gobierno por la gestión en Ceuta, sí que acudirá a la movilización, según Ruz.

Poco después Valera cargó contra el bipartito por no tenerles en cuenta sus enmiendas, pese a que también reclamaban firmeza al Gobierno de España, defensa de las fronteras y cumplimiento de la legislación e incluso trato de girar el debate al ámbito local reprochando al equipo de gobierno la situación sanitaria, las listas de espera, la ausencia de pediatra en Las Bayas o los conflictos educativos. “Usted no gobierna Ceuta, gobierna Elche”, le recordó.

"Soy la más ultra"

Ya en el segundo turno de intervenciones el alcalde se defendió remarcando las diferencias entre refugiados: "para ellos las puertas abiertas”, y los menas que según afirmó, llegaban para utilizar recursos públicos y "destruir la convivencia. Que se vuelvan a su casa con sus padres que es donde tienen que estar". Llegó a decir que migrantes "son las aves", cuestionando el término, antes de acusar a la oposición de haber protagonizado un “numerito” y tachar a Compromís de “ultra”. "Si defender a ultranza los derechos humanos y el derecho internacional significa ser ultra, soy la más ultra", le espetó en respuesta Esther Díez. Este bronco pleno, en el que solo intervinieron los portavoces, se cerró con el único consenso de PP y Vox, y los votos en contra de PSOE y Compromís, y con el mensaje del alcalde invitando a la movilización este 2 de septiembre a las puertas de la Plaça de Baix a partir de las 20 horas.