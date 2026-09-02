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Crevillent aplaza las reservas de los campos de fútbol por el ataque a un conserje

El Ayuntamiento adopta la medida preventiva mientras la Policía Local y la Guardia Civil esclarecen las circunstancias de la agresión por un grupo de jóvenes

Una pista deportiva de Crevillent, en imagen de archivo.

Una pista deportiva de Crevillent, en imagen de archivo.

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J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

Crevillent

El Ayuntamiento de Crevillent ha decidido cerrar temporalmente las reservas de los campos de fútbol municipales hasta el próximo 13 de septiembre, o hasta que se esclarezcan los hechos, después de que un conserje municipal haya sido agredido la pasada noche del martes por un grupo de jóvenes mientras trabajaba en una instalación deportiva.

La medida ha sido adoptada con carácter preventivo mientras la Policía Local de Crevillent y la Guardia Civil recaban información y llevan a cabo las pesquisas necesarias para determinar las circunstancias de la agresión y esclarecer lo sucedido.

Repulsa

El Consistorio manifestó este miércoles su "más absoluta repulsa y condena" por la agresión, sin que haya trascendido la magnitud de la violencia física, y trasladó su apoyo al trabajador afectado y a su entorno. Desde el equipo de gobierno lamentaron especialmente que los hechos se produjeran en un espacio deportivo, donde entienden que deben prevalecer valores como el "respeto, la convivencia, el compañerismo, el esfuerzo y el juego limpio".

Reglamento

Las fuerzas y cuerpos de seguridad continúan recabando información con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y perseguir unos comportamientos que el Ayuntamiento calificó de "absolutamente inaceptables". El Ejecutivo local matizó que la agresión se ha producido después de reforzarse el reglamento de utilización de las instalaciones deportivas municipales para disponer de mayores herramientas frente a comportamientos incívicos y actos vandálicos.

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De ahí que reiteraran su compromiso con la seguridad de los usuarios y de los trabajadores de las instalaciones municipales recalcando que "ninguna discrepancia, conflicto o circunstancia justifica una agresión".

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