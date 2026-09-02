El PSOE de Elche acusa a PP y Vox de pagar otros 2,5 millones con facturas sin fiscalizar

El PSOE de Elche cifró este miércoles en 2,48 millones de euros el importe de las facturas del Ayuntamiento tramitadas entre enero y julio y apuntaron a 54 expedientes que no pasaron la fiscalización previa de Intervención. La concejala socialista Patricia Maciá alertó además de que algunos de los informes municipales advertían de situaciones que podrían encajar en un supuesto de fraccionamiento irregular de contratos.

Según la edil, durante los primeros siete meses del año se aprobaron en las juntas de gobierno local los citados expedientes y que las operaciones respondían a diferentes circunstancias, principalmente facturas de proveedores que habrían superado los límites previstos por la ley.

Los socialistas se remiten a un informe fechado el pasado 2 de junio en el que, según la versión del grupo municipal, se advertía de la existencia de facturas que habían sobrepasado el límite previsto para las compras simplificadas conforme a la base 23 de ejecución del presupuesto.

Pendientes de adjudicar

Al hilo, desde la oposición expusieron que se encuentran también facturas vinculadas a contratos cuyo gasto había superado las cantidades inicialmente previstas sin que se hubiera realizado previamente una modificación contractual, así como servicios correspondientes a contratos ya vencidos mientras todavía se encontraba pendiente la adjudicación de los nuevos.

La dirigente socialista cargó contra el bipartito de PP y Vox por mantener año tras año este tipo de procedimientos pese a que, según sostuvo, el PP había asegurado que estaba trabajando para corregirlos. “Cada año hay más dinero gastado de forma irregular con facturas sin contrato”, afirmó Maciá, quien reprochó a los populares que durante su etapa en la oposición denunciaran situaciones similares.

En este sentido, recordó que el PP llegó a acudir a la Fiscalía por cuestiones relacionadas con la contratación durante anteriores mandatos y acusó ahora al alcalde, Pablo Ruz, de reproducir prácticas que anteriormente censuraba. A juicio de la concejala, el actual gobierno municipal no solo no las habría corregido, sino que habría incrementado el volumen económico afectado en el Ayuntamiento.

Decoración

Por otro lado, Maciá contrapuso los casi 2,5 millones de euros con otras decisiones presupuestarias, como que se hayan destinado más de 600.000 euros a decoración de calles. Prioridades del Ejecutivo local que cuestionan los socialistas mientras se aminoraron las ayudas relacionadas con el IBI respecto al año anterior y no se han puesto en marcha ayudas al alquiler destinadas a jóvenes y trabajadores en plena crisis por la vivienda.

Tasa de basura

Maciá aprovechó para reprobar que no se hayan establecido bonificaciones en la tasa de basura para determinados colectivos como mujeres víctimas de violencia de género, familias monoparentales y entre las que hay personas con una discapacidad igual o superior al 33% o personas dependientes.

El Ayuntamiento de Elche, en una imagen de archivo / Áxel Álvarez

“Para eso no, pero para obras en el centro y decoración sí que se gasta el dinero”, criticó Maciá, acusando al Ejecutivo local de priorizar ciertas obras frente a lo que considera necesidades más inmediatas de los vecinos.

La edil concluyó cargando nuevamente contra la gestión económica del alcalde, y lanzando el dato de que Ruz ha triplicado la deuda en tres años, además de sostener que el Ayuntamiento gasta cada ejercicio millones de euros mediante procedimientos cuestionados por los informes de fiscalización. Para Maciá, esta situación evidencia que el alcalde “gasta mucho y mal”.